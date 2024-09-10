«Со специфическим запахом»: в Новосибирске в сентябре расплодились клопы — биолог объяснил, опасны ли они

Молодые особи зелёного цвета, а взрослые умеют летать Источник: Алексей Яновский, читательница НГС











Жители Новосибирска обращают внимание на большое количество клопов на улице и в домах. Читательница НГС поделилась фото насекомого из своего гостиничного номера и рассказала, что от него исходит неприятный запах.

— Я вчера вернулась в отель и офигела от их количества на окне. Поубивала всех, они вонючие. Многие со стороны улицы были. Не открывала окно из-за этого, — пишет сибирячка.

Биолог Алексей Яновский в разговоре с корреспондентом НГС объяснил, что это клопы-черепашки — насекомые не представляют опасности для человека, хотя и обладают неприятным запахом. Пик их численности приходится на конец лета.

— Они питаются соками листьев плодов и ягод. Бороться с ними трудно, так как появляются в массе уже на цветущей и плодоносящей, например, малине, когда обработка посадок инсектицидами недопустима. Взрослые клопы-черепашки могут хорошо летать и поэтому вредят посадкам, которые обработаны в положенные сроки — до цветения. Молодые клопики используют такой способ питания там же, где и взрослые, — говорит собеседник.

Алексей Яновский уточнил, что на улице можно встретить также представителей других видов клопов. Среди них есть клопы-солдатики и клопы-щитники.