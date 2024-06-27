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Животные обзор «Казалось, что они по мне ползают»: новосибирцы показали насекомых, которые их напугали — от клопов до бабочек-чудовищ

«Казалось, что они по мне ползают»: новосибирцы показали насекомых, которые их напугали — от клопов до бабочек-чудовищ

А читательница НГС Марина собрала большую коллекцию фотографий удивительных существ

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Некоторые насекомые выглядят мило, другие вызывают приступы паники. На фото слева — бабочка-лимонница, справа — человеческая вошь

Каждый человек на планете чего-то боится. И порой мы опасаемся элементарных вещей. Не секрет, что в мире существует множество фобий, которые мешают людям, а иногда и отравляют им жизнь. При этом наши мелкие «братья» — насекомые — нередко становятся причиной панических атак и страхов у многих. Особенно актуально это летом, когда большинство насекомых находятся в активной стадии жизни. Читатели НГС поделились своими историями и фотографиями, и рассказали, какие насекомые вызывали у них приступы страха и брезгливости.

Крысиные клещи и клопы человеческие

Читательница НГС Ольга призналась: она боится почти всех насекомых и терпеть не может, когда кто-то из них заползает в ее жилище. К слову, девушка живет с молодым человеком на 22 этаже, поэтому букашки доползают до нее редко. Но когда это происходит, сибирячка просит своего парня их немедленно убрать.

— Недавно нас атаковали эти ужасные, вонючие зеленые клопы. Их было такое множество, что они заполонили весь балкон и пространство возле него. Страшно, жуть. Как они туда пробрались, я не знаю — обычно до 22 этажа всякая ползающая и летающая гадость не долетает и не доползает. А тут такое… Я попросила парня их убить, несколько дней не открывала дверь на балкон и окна, — рассказала свою историю встречи с насекомыми девушка.

Новосибирец Игорь один раз столкнулся в своей квартире с нашествием крысиных клещей. Мужчина живет на 5 этаже панельной хрущевки, и неожиданные гости атаковали его весной, спустившись с чердака.

— Я сидел днем в планшете, и увидел какие-то белые пятнышки на экране. Когда понял, что они живые и шевелятся, офигел. Потом увидел, что они всюду — на подоконнике и на стене возле него, на окне и за окном. Собрал их в пакет и отнес в Санэпидстанцию. Там мне сказали, что это крысиные клещи, и что, видимо, на чердаке скопилось много трупов крыс и голубей. Насекомые оттаяли и приползли ко мне в квартиру в поисках новых жертв, — вспоминает неприятную встречу сибиряк.

Жительница Новосибирска Елена больше всего на свете ненавидит тараканов, двухвосток и мокриц. Многие читатели НГС разделяют мнение девушки по поводу тараканов.

— Тараканы как-то завелись от соседей, это был ужас. Никак их не могли вытравить, пока в магазине не посоветовали купить специальный порошок. Мокриц встречала в огороде у бабушки, когда поднимала какую-то вещь, которая долго лежала на земле. А двухвостки один раз напали на дом моей подруги — они были просто повсюду. Лезли из подпола весной. Семья подруги к ним привыкла и реагировала спокойно, а я у них не могла даже спать — мне все время казалось, что они по мне ползают, — делится впечатлениями Елена.

Сибиряк Олег навсегда запомнил, как переехал в новую съемную квартиру, и там его атаковали клопы. Они выползали по ночам и кусали мужчину, а тот не мог понять несколько дней, откуда на его теле красные волдыри.

— Оказалось, клопы жили в старом кресле. Пришлось вызывать дезинсекторов, а кресло выбрасывать. Только потом они исчезли, — вспоминает молодой человек.

Наталья увидела человеческих вшей в волосах у дочери

Читательница НГС Наталья больше всего однажды испугалась человеческих вшей.

— В детстве часто вши были — их из лагеря привозила старшая сестра. Но я в подробности не вдавалась, мама мыла меня шампунем, а потом гребнем вычесывала гниды. А в том году увидела вшей у дочери, и у меня чуть инфаркт не случился. Мало того, что была в шоке, что в 21 веке такое можно принести из школы, так еще и картина мерзкая, — признается женщина.

К слову, человеческие вши — вид насекомых из рода Pediculus, подотряд отряда пухоедовых. Имеют два морфотипа: головная вошь и платяная или нательная вошь. Нательные вши селятся в одежде и могут быть переносчиками болезней, таких, как тиф и «окопная лихорадка». Головные вши селятся в волосах и не переносят таких болезней. Кроме того, они отличаются формой — платяные более широкие, головные более вытянутые. Хотя подвиды имеют морфологические отличия, они могут скрещиваться и давать потомство.

Насекомые в объективе

Екатерину испугала бабочка

Читательницу НГС Екатерину испугала бабочка бражник, которая села на оконную раму. Насекомое показалось сибирячке страшным. Фото она сделала на улице Новосибирской.

— Вот такое чудище прилетело, — написала Екатерина.

К слову, такая бабочка однажды испортила свидание сибирячке. Биолог Алексей Яновский отметил, что бражник — довольно большая бабочка, а гусеницы таких бабочек — примерно 5 сантиметров в длину и 8 миллиметров в толщину. Они неколючие и гладкие. Характерен особый вырост сверху в задней части в форме рога.

Надежда осталась под впечатлением от встречи с кузнечиком

Жительница Новосибирска Надежда запечатлела кузнечика, который показался ей неприятным.

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории филогении и фауногенеза ИСиЭЖ СО РАН Владимир Дубатолов рассказал НГС, что на фото сибирячки — певчий кузнечик Tettigonia cantans.

— Обычный вид, думаю, не вредный, всеяден. Питается небольшими насекомыми и листвой. Но больно укусить сможет для защиты, — отметил ученый.

Сибирячка Марина показала коллекцию своих фотографий насекомых, которых встречала, и они ее испугали или заинтересовали.

— Пару лет фотографирую, использую фотографии иногда для работы на уроках в школе, — рассказала Марина.

У марины собралась большая коллекция фотографий разных насекомых

На одном из снимков — зеленая гусеница. Владимир Дубатолов отметил, что это — ложногусеница пилильщика (семейство сидячебрюхих перепончатокрылых из группы пилильщиков надсемейства Tenthredinoidea).

Такой клоп тоже плохо пахнет

На следующем снимке — еще один неприятный «запашистый» клоп.

— Клоп Eurydema oleracea. Насколько понимаю — обычный вид. Но пахнет плохо, в руки брать не стоит. При массовом размножении может вредить, но я не встречался с массовыми размножениями этого вида, — прокомментировал снимок ученый.

Бабочка выглядит очень красиво

На другом снимке Марины — бабочка зеленоватого цвета на зеленом листе. Владимир Дубатолов отметил, что это — лимонница, Gonepteryx rhamni. Насекомое — не вредитель, оно безопасно для человека.

В детстве многие называли этого жучка майским

Запечатлела Марина и красивое зеленое насекомое, которое многие в детстве называли майским жуком. Дубатолов уточнил: на снимке — золотистая бронзовка Cetonia aurata.

— Банал. Не вредитель, может только погрызть цветы в саду, — заключил специалист.

Жук Усач может больно кусаться

На другом фото из коллекции сибирячки — пестрая букашка с длинными усами. Дубатолов рассказал: это — усач Mesosa myops.

— Не слышал, чтобы когда-либо вредил. Но к уху головой подносить не стоит — может больно укусить, — предупреждает ученый.

Бояться это насекомое, похожее на пчелу, не нужно

Насекомое, похожее на пчелу или осу на фото Марины доктор биологических наук, заведующий лабораторией систематики беспозвоночных животных ИСиЭЖ СО РАН Анатолий Баркалов определил, как Dasysyrphus venustus (Mg.) — опылитель и афидофаг в личиночной фазе. И добавил, что бояться его не нужно.

Такой паук не опасен для людей

Рыжего паука на фото Марины идентифицировала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Азаркина.

— Паук, диадемный крестовик. Для человека не опасен, — заключила она.

Такую бабочку встретил наш читатель под ником N n

А эту бабочку встретил наш читатель под ником N n. Это — ленточница красная — вид бабочек из семейства Erebidae.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске появились слепни. Насекомых заметили на неделю раньше, чем обычно.

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