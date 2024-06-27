«Казалось, что они по мне ползают»: новосибирцы показали насекомых, которые их напугали — от клопов до бабочек-чудовищ

Некоторые насекомые выглядят мило, другие вызывают приступы паники. На фото слева — бабочка-лимонница, справа — человеческая вошь Источник: читатели НГС











Каждый человек на планете чего-то боится. И порой мы опасаемся элементарных вещей. Не секрет, что в мире существует множество фобий, которые мешают людям, а иногда и отравляют им жизнь. При этом наши мелкие «братья» — насекомые — нередко становятся причиной панических атак и страхов у многих. Особенно актуально это летом, когда большинство насекомых находятся в активной стадии жизни. Читатели НГС поделились своими историями и фотографиями, и рассказали, какие насекомые вызывали у них приступы страха и брезгливости.



Крысиные клещи и клопы человеческие

Читательница НГС Ольга призналась: она боится почти всех насекомых и терпеть не может, когда кто-то из них заползает в ее жилище. К слову, девушка живет с молодым человеком на 22 этаже, поэтому букашки доползают до нее редко. Но когда это происходит, сибирячка просит своего парня их немедленно убрать.



— Недавно нас атаковали эти ужасные, вонючие зеленые клопы. Их было такое множество, что они заполонили весь балкон и пространство возле него. Страшно, жуть. Как они туда пробрались, я не знаю — обычно до 22 этажа всякая ползающая и летающая гадость не долетает и не доползает. А тут такое… Я попросила парня их убить, несколько дней не открывала дверь на балкон и окна, — рассказала свою историю встречи с насекомыми девушка.



Новосибирец Игорь один раз столкнулся в своей квартире с нашествием крысиных клещей. Мужчина живет на 5 этаже панельной хрущевки, и неожиданные гости атаковали его весной, спустившись с чердака.



— Я сидел днем в планшете, и увидел какие-то белые пятнышки на экране. Когда понял, что они живые и шевелятся, офигел. Потом увидел, что они всюду — на подоконнике и на стене возле него, на окне и за окном. Собрал их в пакет и отнес в Санэпидстанцию. Там мне сказали, что это крысиные клещи, и что, видимо, на чердаке скопилось много трупов крыс и голубей. Насекомые оттаяли и приползли ко мне в квартиру в поисках новых жертв, — вспоминает неприятную встречу сибиряк.



Жительница Новосибирска Елена больше всего на свете ненавидит тараканов, двухвосток и мокриц. Многие читатели НГС разделяют мнение девушки по поводу тараканов.



— Тараканы как-то завелись от соседей, это был ужас. Никак их не могли вытравить, пока в магазине не посоветовали купить специальный порошок. Мокриц встречала в огороде у бабушки, когда поднимала какую-то вещь, которая долго лежала на земле. А двухвостки один раз напали на дом моей подруги — они были просто повсюду. Лезли из подпола весной. Семья подруги к ним привыкла и реагировала спокойно, а я у них не могла даже спать — мне все время казалось, что они по мне ползают, — делится впечатлениями Елена.



Сибиряк Олег навсегда запомнил, как переехал в новую съемную квартиру, и там его атаковали клопы. Они выползали по ночам и кусали мужчину, а тот не мог понять несколько дней, откуда на его теле красные волдыри.



— Оказалось, клопы жили в старом кресле. Пришлось вызывать дезинсекторов, а кресло выбрасывать. Только потом они исчезли, — вспоминает молодой человек.

Наталья увидела человеческих вшей в волосах у дочери Источник: читательница НГС Наталья











Читательница НГС Наталья больше всего однажды испугалась человеческих вшей.



— В детстве часто вши были — их из лагеря привозила старшая сестра. Но я в подробности не вдавалась, мама мыла меня шампунем, а потом гребнем вычесывала гниды. А в том году увидела вшей у дочери, и у меня чуть инфаркт не случился. Мало того, что была в шоке, что в 21 веке такое можно принести из школы, так еще и картина мерзкая, — признается женщина.



К слову, человеческие вши — вид насекомых из рода Pediculus, подотряд отряда пухоедовых. Имеют два морфотипа: головная вошь и платяная или нательная вошь. Нательные вши селятся в одежде и могут быть переносчиками болезней, таких, как тиф и «окопная лихорадка». Головные вши селятся в волосах и не переносят таких болезней. Кроме того, они отличаются формой — платяные более широкие, головные более вытянутые. Хотя подвиды имеют морфологические отличия, они могут скрещиваться и давать потомство.



Насекомые в объективе

Екатерину испугала бабочка Источник: читательница НГС Екатерина











Читательницу НГС Екатерину испугала бабочка бражник, которая села на оконную раму. Насекомое показалось сибирячке страшным. Фото она сделала на улице Новосибирской.



— Вот такое чудище прилетело, — написала Екатерина.



К слову, такая бабочка однажды испортила свидание сибирячке. Биолог Алексей Яновский отметил, что бражник — довольно большая бабочка, а гусеницы таких бабочек — примерно 5 сантиметров в длину и 8 миллиметров в толщину. Они неколючие и гладкие. Характерен особый вырост сверху в задней части в форме рога.

Надежда осталась под впечатлением от встречи с кузнечиком Источник: читательнциа НГС Надежда











Жительница Новосибирска Надежда запечатлела кузнечика, который показался ей неприятным.



Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории филогении и фауногенеза ИСиЭЖ СО РАН Владимир Дубатолов рассказал НГС, что на фото сибирячки — певчий кузнечик Tettigonia cantans.



— Обычный вид, думаю, не вредный, всеяден. Питается небольшими насекомыми и листвой. Но больно укусить сможет для защиты, — отметил ученый.



Сибирячка Марина показала коллекцию своих фотографий насекомых, которых встречала, и они ее испугали или заинтересовали.



— Пару лет фотографирую, использую фотографии иногда для работы на уроках в школе, — рассказала Марина.

У марины собралась большая коллекция фотографий разных насекомых Источник: читательница НГС Марина











На одном из снимков — зеленая гусеница. Владимир Дубатолов отметил, что это — ложногусеница пилильщика (семейство сидячебрюхих перепончатокрылых из группы пилильщиков надсемейства Tenthredinoidea).

Такой клоп тоже плохо пахнет Источник: читательница НГС Марина











На следующем снимке — еще один неприятный «запашистый» клоп.



— Клоп Eurydema oleracea. Насколько понимаю — обычный вид. Но пахнет плохо, в руки брать не стоит. При массовом размножении может вредить, но я не встречался с массовыми размножениями этого вида, — прокомментировал снимок ученый.

Бабочка выглядит очень красиво Источник: читательница НГС Марина











На другом снимке Марины — бабочка зеленоватого цвета на зеленом листе. Владимир Дубатолов отметил, что это — лимонница, Gonepteryx rhamni. Насекомое — не вредитель, оно безопасно для человека.

В детстве многие называли этого жучка майским Источник: читательница НГС Марина











Запечатлела Марина и красивое зеленое насекомое, которое многие в детстве называли майским жуком. Дубатолов уточнил: на снимке — золотистая бронзовка Cetonia aurata.



— Банал. Не вредитель, может только погрызть цветы в саду, — заключил специалист.

Жук Усач может больно кусаться Источник: читательница НГС Марина











На другом фото из коллекции сибирячки — пестрая букашка с длинными усами. Дубатолов рассказал: это — усач Mesosa myops.



— Не слышал, чтобы когда-либо вредил. Но к уху головой подносить не стоит — может больно укусить, — предупреждает ученый.

Бояться это насекомое, похожее на пчелу, не нужно Источник: читательница НГС Марина











Насекомое, похожее на пчелу или осу на фото Марины доктор биологических наук, заведующий лабораторией систематики беспозвоночных животных ИСиЭЖ СО РАН Анатолий Баркалов определил, как Dasysyrphus venustus (Mg.) — опылитель и афидофаг в личиночной фазе. И добавил, что бояться его не нужно.

Такой паук не опасен для людей Источник: читательница НГС Марина











Рыжего паука на фото Марины идентифицировала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Азаркина.



— Паук, диадемный крестовик. Для человека не опасен, — заключила она.

Такую бабочку встретил наш читатель под ником N n Источник: Читатель НГС











А эту бабочку встретил наш читатель под ником N n. Это — ленточница красная — вид бабочек из семейства Erebidae.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске появились слепни. Насекомых заметили на неделю раньше, чем обычно.

