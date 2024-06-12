«Посмотрел на меня, попрощался и ушёл»: реальные истории неудачных свиданий — любви мешали алкоголь, погода и даже насекомые

Иногда свидание может расстроиться из-за самых неожиданных преград Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Свидание для многих — волнительный и ответственный момент в жизни. Люди встречаются, прощаются, с кем-то строят отношения, а кого-то отпускают. Не всегда в том, что «не получилось, не срослось» виноваты двое. Порой происходят совершенно непредвиденные, странные и даже смешные случаи — они могут все испортить и рассорить пару, у которой до этого были все шансы на счастливое будущее. Нашим читателям мешали насекомые и бывшие девушки, похмелье и безденежье, и многое другое. Подробнее читайте в материале НГС.

Виновата бабочка

Курортный роман читательницы НГС испортила бабочка Источник: предоставлено Екатериной











Читательница НГС под ником Barmaleя рассказала, что ее курортный роман разрушила... бабочка. Сибирячка отдыхала на море и попала в неловкую ситуацию.



— У меня из-за бабочки бражника курортный роман рассохся в самом начале. А так хорошо все начиналось. Сидели вечером на открытой веранде, стояла бутылка открытой «Фанты», и вот вокруг неё стал кружиться с жужжащим звуком полосатый бражник. Мой спутник с визгом вскочил и отбежал: подумал, что это какая-то огромная оса. Стала ему объяснять, что это бабочка-бражник и что она к сладкому тянется, а расцветка — это мимикрия, чтобы её боялись. Но он мне не поверил и удалился, что-то бормоча, — поделилась своей историей сибирячка.

Переборщил с алкоголем

Молодые люди веселились до позднего утра Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Сибиряк Илья упустил удачное развитие событий и отношениях из-за дружеской посиделки накануне. Молодые люди отмечали удачно сданный экзамен в университете: пошли в бар, а затем в ночной клуб. Парни всю ночь веселились, а проснулся герой истории на пляже «Наутилус» на берегу Оби (тогда его еще не закрыли).



У молодого человека не было с собой верхней одежды, денег и телефона. Штаны были все в грязи, а кроссовки — в воде и песке. Парень пошел домой пешком, кое-как добрался на попутках. Время назначенного свидания он проспал, а номер девушки мечты так и не смог вспомнить.

— Не пейте так, пацаны. Ни к чему хорошему это не приводит, — говорит в назидание другим Илья.

Пришла без денег

Сибирячка растеряла деньги и попала под дождь Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











У жительницы Новосибирска Светланы в начале 2000-х годов свидание вслепую после телефонного знакомства сорвалось из-за того, что она потеряла деньги на проезд. Парень ее долго ждал, и когда девушка пришла пешком, просто развернулся и ушел.

— Был 2005, кажется, год. Мне было лет 14. Насобирала с горем пополам мелочи по дому на проезд, нарядилась и пошла на остановку, чтобы ехать на свидание. Ехать надо было 7 или 8 остановок на автобусе. Пока дошла, видимо, зазевалась и упустила, что вся мелочь как-то выпала из кармана. А может, карман и вовсе был дырявый. Просить деньги на проезд у прохожих мне стало стыдно — решила идти пешком. Не знаю, сколько шла, но помню, что казалось, что очень долго, целую вечность. Попала еще, как назло, под дождь. Кудри в итоге расплелись, макияж поплыл. На месте меня ждал кавалер. Посмотрел на меня, как на бомжиху, попрощался и ушел. Видимо, решил, что я нищенка, — смеется Светлана.

Ох уж эта бывшая

Молодому человеку все испортила его бывшая Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Новосибирцу Сергею завязать новые отношения помешала бывшая девушка. Парень решил выручить ее — за это и поплатился.



— У нас намечалось свидание с новой пассией. Девочка — мечта: фигурка, характер. Тут звонит бывшая: мол, так и так, пожалуйста, приедь срочно, нужна твоя помощь. Я как дурак помчался, думаю: мало ли, просто так она никогда бы не попросила — значит что-то действительно случилось. Приехал, а у нее какая-то фигня в голове: «со мной что-то не так, меня никто не понимает». Послушал я этот бред и уехал. Но на свое свидание, естественно, опоздал. Да еще хватило ума новой девчонке признаться, куда и зачем ездил. Так она меня нафиг и отправила. А ведь могло что-то получится, — вздыхает молодой человек.

Сергей предположил, что бывшая пассия могла специально вызвать его — «почувствовала, что у него кто-то появился, и решила все испортить».

Ранее НГС писал о том, сколько новосибирцы готовы потратить на свидание. Город вошел в топ-10 городов по ценам на вечер для двоих.