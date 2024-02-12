Букет роз и романтический ужин: сколько новосибирцы готовы потратить на свидание?

Новосибирск занял шестое место среди городов России по стоимости свиданий. Как сообщили в 2ГИС, в среднем за одно свидание сибиряки тратят 5326 рублей. Из этой суммы 2422 уходит на букет из семи роз, а оставшаяся сумма 2904 рублей — на ужин в ресторане.
— Мы рассчитали средний чек в ресторанах по городам, эти данные есть у нас в сервисе 2ГИС, затем взяли из сервиса среднюю стоимость на букет из семи роз, сложили эти суммы и получили среднюю цену на свидание в городе. Таким образом Новосибирск занял 6-ю строчку в рейтинге, — пояснили в 2ГИС.
По данным сервиса, дороже всего свидание в 2024 году обойдется жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет роз в столице придется потратить не менее 6693 рублей. В тройку городов с самым большим бюджетом на свидание также вошли Владивосток и Красноярск, жителям которых нужно планировать на романтический вечер 5832 и 5597 рублей соответственно.
Также 2ГИС рассчитал, сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц. Так, жители Новосибирска могут ходить 12 раз в месяц на свидания.
— Мы взяли данные Росстата по средней заработной плате за ноябрь 2023 года в регионе и разделили эту сумму на среднюю цену свиданий, — рассказали в пресс-службе сервиса.
По данным 2ГИС, чаще всего на свидания ходят жители Тюмень — 20 раз в месяц, на втором месте Москва — 19 раз и тройку замыкает Санкт-Петербург — 17 свиданий в месяц.
Ранее стало известно, что пустующее помещение на третьем этаже бизнес-центра на Красном проспекте, 17 скоро займет новое заведение. Грузинский ресторан «Коза и Лоза» открывает ресторатор из Якутска Юрий Егоров.