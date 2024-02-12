Букет роз и романтический ужин: сколько новосибирцы готовы потратить на свидание?

По данным сервиса, дороже всего свидание в 2024 году обойдется жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет роз в столице придется потратить не менее 6693 рублей. В тройку городов с самым большим бюджетом на свидание также вошли Владивосток и Красноярск, жителям которых нужно планировать на романтический вечер 5832 и 5597 рублей соответственно.



Также 2ГИС рассчитал, сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц. Так, жители Новосибирска могут ходить 12 раз в месяц на свидания.

