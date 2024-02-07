Якутский предприниматель открывает в центре грузинский ресторан: официантам обещают до 150 тысяч в месяц

Пустующее помещение на третьем этаже бизнес-центра на Красном проспекте, 17 скоро займет новое заведение. Грузинский ресторан «Коза и Лоза» открывает ресторатор из Якутска Юрий Егоров.
Управлять заведением будет Игорь Фурман, известный в ресторанных кругах по работе в заведениях Владивостока Zuma и «Супра», оттуда же приедет приедет шеф-повар.
По информации управляющего партнера Игоря Фурмана, ресторан «Коза и Лоза» займет помещение, которое освободилось после закрытия заведения под названием «РБК Китчен», который, в свою очередь, появился здесь в результате ребрендинга кафе «Своя компания». Первым ресторанным арендатором этой площадки был ресторан «Сибирская тройка».
Компания «МБ Групп» из Якутска уже ведет набор сотрудников в новое заведение. Так, через сервис Head Hunter сейчас можно найти четыре вакансии: бармен (50–65 тыс. рублей), повар (55–75 тыс. рублей), и официант (75–150 тыс. рублей).
Последняя вакансия присутствует в двух видах: просто официант и официант в «грузинский ресторан». У самой «МБ Групп» только один учредитель — Юрий Егоров. Но в Якутске он является совладельцем целого ряда ресторанных проектов: ресторана современной якутской кухни «Река Озеро Лес», азиатского бистро «Китай город» и т. д. Кроме того, ему в партнерстве принадлежат два бара новосибирской сети «Шашлыкофф», открытые по франчайзингу.
Интерес к кавказской кухни со стороны рестораторов в Новосибирске не ослабевает. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе работает уже 39 заведений, которые таким образом обозначили свою специализацию. Из последних похожих проектов можно вспомнить, например, кафе «Дядя Вано» в ТРК «Сибирский молл» (владельцы открывают сейчас еще одну точку в ГУМе на площади Маркса). Преимущественно грузинским стал и ресторан под названием «Сулугули», в который владельцы переделали изначально среднеазиатскую «Чучвару» на Вокзальной магистрали.
Рестораторы из других регионов Сибири штурмуют новосибирский рынок. Наибольших успехов здесь добилась, пожалуй, сеть кофеен Skuratov, сумевшая открыть уже шесть достаточно популярных заведений, несмотря на присутствие сильных местных игроков. Смогла закрепиться в Новосибирске и сеть из Кузбасса «Батоно Хинкали» (два заведения).
Не всем, впрочем, сопутствует успех. Так, в 2020 году другой ресторатор из Якутска решил открыть на улице Ленина кафе с необычной системой обслуживания. Но пандемия и просчеты в маркетинге заставили свернуть проект уже менее чем через полгода.
Совсем недавно (тоже на Красном проспекте) заработало заведение сети из Сочи. Заказы там нужно делать у стойки самостоятельно, как в фаст-фуде, но в меню есть устрицы и шампанское.