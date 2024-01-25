«Фастфуд» с устрицами и шампанским: в Новосибирск пришла сеть заведений из Сочи

Заведение открылось в офисном здании на Красном проспекте, 47. До этого помещение некоторое время пустовало, а прежде здесь работали закусочные New York Pizza и Hello Pizza. На сайте сети концепция заведений определена как «ресторанное качество блюд, выведенное в формат STREET FOOD или FAST FOOD». Соответствующее предупреждение получают от официантов и посетители, которым сообщают, что заказ нужно делать самостоятельно у стойки. Готовые блюда, правда, всё равно принесет официант.



«Мидийное место» предлагает мидии в трех разных соусах (сырно-сливочный, том ям и томатный), порция весом 680 граммов стоит 690 рублей. Кроме кастрюльки с мидиями, в комплект входит порция картошки фри и кусочки обжаренного хлеба с соусом песто. Кроме мидий, в заведении можно заказать супы (от 400 рублей), пасту (от 550 рублей), салаты и горячие блюда из рыбы и морепродуктов (от 590 рублей). Самая дорогая позиция в меню — 12 сырых устриц за 2980 рублей.