«Фастфуд» с устрицами и шампанским: в Новосибирск пришла сеть заведений из Сочи

В Новосибирске заработало первое заведение сети «Мидийное место». Создатели определяют его формат как фастфуд, но предлагают устрицы и игристое.
Сеть «Мидийное место» открылась в Сочи в 2020 году, первоначально специализировалась именно на мидиях. Потом владельцы расширили меню и начали активно предлагать франшизу потенциальным партнерам.
Новосибирское заведение также открыто по франшизе. Учредителями ООО «Мидийное место Новосибирск» указаны Дмитрий Мачульский, Владимир Борисов и Николай Лузан. Данных о Мачульском и Лузане в базе «Контур.Фокус» нет, то есть они не являются и не были учредителями, руководителями юрлиц, зарегистрированными индивидуальными предпринимателями. У Борисова есть ИП с указанным видом деятельности «оптовая торговля машинами и оборудованием», зарегистрированный в 2021 году.
Заведение открылось в офисном здании на Красном проспекте, 47. До этого помещение некоторое время пустовало, а прежде здесь работали закусочные New York Pizza и Hello Pizza. На сайте сети концепция заведений определена как «ресторанное качество блюд, выведенное в формат STREET FOOD или FAST FOOD». Соответствующее предупреждение получают от официантов и посетители, которым сообщают, что заказ нужно делать самостоятельно у стойки. Готовые блюда, правда, всё равно принесет официант.
«Мидийное место» предлагает мидии в трех разных соусах (сырно-сливочный, том ям и томатный), порция весом 680 граммов стоит 690 рублей. Кроме кастрюльки с мидиями, в комплект входит порция картошки фри и кусочки обжаренного хлеба с соусом песто. Кроме мидий, в заведении можно заказать супы (от 400 рублей), пасту (от 550 рублей), салаты и горячие блюда из рыбы и морепродуктов (от 590 рублей). Самая дорогая позиция в меню — 12 сырых устриц за 2980 рублей.
Заведение также предлагает пиво (от 220 рублей) и вино на розлив, в том числе игристое, которое производит для сети компания «Кубань-Вино» (владелец бренда Chateau Tamagne). Бокал объемом 150 миллилитров стоит 298 рублей.
«Мидийное место» — далеко не первое заведение в городе, которое предлагает мидии в соусе. Их можно заказать в барах, специализирующихся на блюдах пивной бельгийской кухни, например Lambic и Old Pub. В Lambic порция мидий стоит 1390 рублей (за 500 граммов), в Old Pub — 830 рублей за 800 граммов.
В последнее время в Новосибирске также стали появляться специализированные заведения, где мидии в соусе являются основным блюдом. Одна точка работает уже больше года на Гастрокорте, вторая точка открыта в январе в новом гастропространстве« Фудхолл 6/1» на площади Маркса. Там порция мидий стоит 590 рублей.
Летом на новосибирском гастрокорте заработала точка, где готовят другие популярные блюда — свиные ребра и рамен. Заведение открыла ресторанная группа GUSI.
А в январе сирийский повар Оуите Талал открыл точку под названием «Бистро советская кухня». Здесь можно заказать тефтель с картофельным пюре и солянку, а также другие хорошо известные блюда.