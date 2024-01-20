Мидии, ребра и нарисованный соболь: НГС изучил новое гастропространство на площади Маркса — как оно выглядит и что там едят

В субботу с утра посетителей встретили порядка 20 работающих заведений (в некоторых были сотрудники, но обслужить посетителей еще не могли). Большинство из них — это новые точки уже существующих сетей. Так, здесь заработали все три концепции одного владельца с «Гастрокорта»: «Рёберная» и «На Фарше» (пельмени и бургеры), четыре корнера Романа Комарова (Wok in Wall, Aloha, Tacos, «Дом грузина» и точку более крупной сети Sushi Day's.