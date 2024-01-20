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Мидии, ребра и нарисованный соболь: НГС изучил новое гастропространство на площади Маркса — как оно выглядит и что там едят

«Фуд-холл 6\1» занял часть третьего этажа торгового центра «Калейдоскоп»

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«Фуд-холл» выходит окнами на улицу Сибиряков-Гвардейцев

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В торговом центре «Калейдоскоп» официально открылся комплекс «Фуд-холл 6\1» — это уже шестое гастропространство такого типа в Новосибирске. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал там заранее и в первые часы полноценной работы.

«Фуд-холл 6\1» занял часть третьего этажа «Калейдоскопа», окна его центральной зоны, где расположены несколько баров и сцена для выступлений входят на перекресток улиц Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней и Покрышкина. Первые посетители смогли побывать здесь еще в рабочие дни, но тогда в «Фуд-холле» работали всего несколько точек.

На первом этаже посетителей встречает указатель. Больше здесь пока ничего нет

На первом этаже посетителей встречает указатель. Больше здесь пока ничего нет

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В субботу с утра посетителей встретили порядка 20 работающих заведений (в некоторых были сотрудники, но обслужить посетителей еще не могли). Большинство из них — это новые точки уже существующих сетей. Так, здесь заработали все три концепции одного владельца с «Гастрокорта»: «Рёберная» и «На Фарше» (пельмени и бургеры), четыре корнера Романа Комарова (Wok in Wall, Aloha, Tacos, «Дом грузина» и точку более крупной сети Sushi Day's.

Первой на «Фуд-холле» открылась «Рёберная» — она работает уже несколько дней

Первой на «Фуд-холле» открылась «Рёберная» — она работает уже несколько дней

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Владельцы «Йо-хо-хо» кроме третьей уже точки своей новой сети «Крылья Чака» и маленького бара своей пивоварни, открыли тут маленькую рюмочную «Звездочка» (первая точка заработала на Геодезической) и бар с сидрами и медовухой Malvina.

Сеть Sushi Day's откроет на «Фуд-холле» уже <nobr class="_">23-ю</nobr> свою точку

Сеть Sushi Day's откроет на «Фуд-холле» уже 23-ю свою точку

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Вторую точку открыли владельцы «Мидийной» (первая работает в ресторанном дворике за гостиницей Центральная). Здесь также появится еще одно заведение проекта «Дикий лосось» (из «Гастрокорта»), но пока оно не открыто. Работает уже заведение новой сети корейской еды Idol's от создателей точек с «пузырьковым чаем» MEPS.

Точка с кофе по-турецки и восточными сладостями тоже пока не работает

Точка с кофе по-турецки и восточными сладостями тоже пока не работает

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Из новых для фуд-кортов заведений можно отметить Lamajo (одновременное кафе работает на Красном проспекте) и Mangal by Lamajo, они тоже пока не работают. Не готова была начать кормить посетителей и большая точка со среднеазиатской кухней. Вывески у нет пока нет, но уже видны тандыр, места для казанов и вытяжка над будущем мангалом. Позже обещает открыться здесь и заведение вьетнамской кухни, оно станет третьей точкой такого рода на площади Маркса.

Экзотическая кухня сочетается с сибирским колоритом в оформлении

Экзотическая кухня сочетается с сибирским колоритом в оформлении

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«Фуд-холл 6\1» стал уже пятым проектом такого рода в Новосибирске. Первый и самый крупный (порядка 130 точек) работает на территории Центрального рынка. Его название «Гастрокорт» стало в Новосибирске уже, по сути, нарицательным именем для такого рода гастропространств в принципе. Следом за ним заработал «Гастромаркет» в ТЦ «Река», который включает в себя уже порядка двух десятков точек. Осенью в ТЦ «Кировский рынок» открылись «Вкусные точки». А в середине декабря в здании Универсама на Ленина заработал «Рестохолл».

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