Новая жизнь «Универсама»: в помещении легендарного магазина открыли большой фуд-корт — смотрим, каким он получился

Открытие «Рестохолла» совпало с круглой датой: 50 лет назад, в 1973 году заработал сам «Универсам», который тогда не нуждался в каком-то имени собственном, поскольку никаких других универсамов в городе просто не было.



Окончательное решение о превращении большого супермаркета в гастрономическое пространство было принято, судя по всему, совсем недавно. Впервые магазин приостановил работу на неделю только во второй половине октября. Товары и торговое оборудование тогда сместили вглубь зала, освободив место для строительных работ.