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Фоторепортаж

Новая жизнь «Универсама»: в помещении легендарного магазина открыли большой фуд-корт — смотрим, каким он получился

«Рестохолл» начал работать в день 50-летия магазина — подготовиться к открытию успели не все, а гости пожаловались на холод

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В зале «Рестохолла»

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Создатели нового гастрономического пространства «Рестохолл» успели к обещанной дате: проект представили публике вечером в пятницу 15 декабря. В самих заведениях могло что-то не работать, но в целом комплекс выглядел готовым к приёму посетителей, хотя им было, на что пожаловаться. Каким получился «Рестохолл», возникший всего за пару месяцев на месте легендарного «Универсама», в числе первых посмотрели журналисты НГС.

Открытие «Рестохолла» совпало с круглой датой: 50 лет назад, в 1973 году заработал сам «Универсам», который тогда не нуждался в каком-то имени собственном, поскольку никаких других универсамов в городе просто не было.

Окончательное решение о превращении большого супермаркета в гастрономическое пространство было принято, судя по всему, совсем недавно. Впервые магазин приостановил работу на неделю только во второй половине октября. Товары и торговое оборудование тогда сместили вглубь зала, освободив место для строительных работ.

Инсталляция на входе

Инсталляция на входе

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Названный руководством «Универсама» срок открытия в середине декабря выглядел тогда совершенно нереальным. Тем не менее в последний месяц работа здесь в буквальном смысле кипела. На глазах пустой зал обретал вид будущего гастропространства. Мебель же начали заносить в зал только на этой неделе.

Так зал выглядел ещё утром перед открытием

Так зал выглядел ещё утром перед открытием

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В день, а точнее, вечер открытия внутри было довольно многолюдно, хотя в основной зал со сценой можно было попасть только по приглашениям. То и дело входящие и выходящее люди (туалет и часть «Рестохолла» находились вне этой «закрытой» зоны) представляли собой причудливую смесь из девушек в вечерних платьях, обычно одетых людей и тех, кто в «Рестохолле» явно работали, поэтому дресс-код их заботил в последнюю очередь.

Элементы оформления точек

Элементы оформления точек

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Внешне точки — или как их называют в подобных проектах корнеры — выглядят заметно ярче, чем на уже открытых подобных пространствах: «Гастрокорт» на Центральном рынке, «Гастромаркет» в ТЦ «Река», «Вкусные точки» в ТЦ «Кировский рынок». В оформлении использованы декоративные стеклоблоки разного цвета, плитка, дерево, неоновые вывески. Видно, что создатели «Рестохолла» пытались выделиться на общем фоне, представив нечто более «премиальное».

В зале «Рестохолла»

В зале «Рестохолла»

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Зона фудкорта выстроена буквой П, внутри которой как раз и примостился оставшийся магазин. В самой заметной, обращённой к витрине линии корнеров выстроились точки с вьетнамской (4Bo) и китайской едой (ChiFa), совместный проект заведения «Крабы» (есть в «Гастрокорте» и «Ресторанном дворике») и сидрерии InCider и рёберная группы GUSI (одна точка есть в «Гастрокорте»).

Зона с тратторией

Зона с тратторией

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В правом, если стоять лицом к магазину, крыле нашлось место для точки с пиццей и пастой (La Quatro), корнер с завтраками Fine от создателей заведения «ПупаЛупа», пельменная «На фарше», кондитерская Manna и точка с бабл-ти (напитками с желатиновыми шариками с наполнителем) Harucha. Прямо на входе публику встречает островок кофейни Tredy (последняя по счёту точка сети открылась в «Галерее Новосибирск»).

На другой стороне зала находится постоянная сцена, где предполагаются выступления как местных кавер-групп, так и каких-то звёзд умеренной степени известности, приглашение которых будет экономически оправдано. Справа от сцены в глубину уходит зал бара «Песец», который на момент открытия посетителей ещё не обслуживал, но внешне выглядел готовым к работе.

Сцена «Рестохолла»

Сцена «Рестохолла»

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Сотрудники и владельцы точек выглядели не столько радостными, сколько замотанными: на ходу приходилось решать какие-то мелкие и крупные проблемы, от сбоев в системе управления заведением (через неё вводятся и оплачиваются заказы) до неработающего должным образом оборудования. Видно было, что времени на отладку и проверку у них не было.

Зал бара «Песец»

Зал бара «Песец»

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Тем не менее то здесь, то там в зале были видны посетители с подносами, которым удалось заказать и получить еду. Напитки допущенным в зал гостям отчасти раздавали бесплатно. Да и сами гости были заняты больше трансляциями в социальных сетях и общением друг с другом, чем поисками еды.

Из жалоб посетителей можно отметить разве что холод — обычно покупатели здесь находились всё же в верхней одежде. А раздевшись «как в ресторане», некоторые начинали мерзнуть из-за огромных стеклянных окон и сквозняка от постоянно открывающихся дверей. Не помогали ни тепловые пушки, ни расставленные по залу горелки.

В зале «Рестохолла»

В зале «Рестохолла»

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«Рестохоллу» и его арендаторам, скорее всего, потребуется ещё неделя–другая для того, чтобы освоиться и войти в нормальный режим. Тем более, что делать это придётся в обстановке «максимально приближенной к боевой»: даже если их не накроет потоком любопытствующих посетителей уже в ближайшие выходные, то к новогодним каникулам тут можно смело прогнозировать полный зал.

Мелкие работы не прекращались даже после формального открытия

Мелкие работы не прекращались даже после формального открытия

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«Универсаму» ещё предстоит какое-то время удивлять потенциальных покупателей, которые по каким-то причинам были не в курсе происходящих перемен. Но оставшийся работать супермаркет (путь туда найти несложно, достаточно просто двигаться прямо, войдя в раздвижные двери) вполне способен обслужить тот реальный поток, который существовал здесь в последнее время.

Обилие сетевых магазинов поменьше, а главное — развитие сервисов доставки делает экономически неоправданной работу магазинов в центре с его высокой стоимостью недвижимости. Сдав точки в аренду, владелец получит от этого помещения куда больше, чем от работы одиночного магазина. Тем более, что в перспективе площади «Рестохолла» можно будет расширить, соорудив внутри дополнительный этаж — высота конструкций это позволяет.

Вид на «Рестохолл» с улицы

Вид на «Рестохолл» с улицы

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«Рестохолл» не последнее новое гастропространство Новосибирска. Сейчас на площади Маркса в ТЦ «Калейдоскоп» достраивают комплекс под названием «Фуд-холл», арендаторами которого должны стать порядка 30 точек с разной едой и напитками.

А совсем недавно на улице Немировича-Данченко в торговом центре «Кировский рынок» заработал небольшой фуд-корт под названием «Вкусные точки».

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