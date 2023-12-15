Новая жизнь «Универсама»: в помещении легендарного магазина открыли большой фуд-корт — смотрим, каким он получился

Создатели нового гастрономического пространства «Рестохолл» успели к обещанной дате: проект представили публике вечером в пятницу 15 декабря. В самих заведениях могло что-то не работать, но в целом комплекс выглядел готовым к приёму посетителей, хотя им было, на что пожаловаться. Каким получился «Рестохолл», возникший всего за пару месяцев на месте легендарного «Универсама», в числе первых посмотрели журналисты НГС.
Открытие «Рестохолла» совпало с круглой датой: 50 лет назад, в 1973 году заработал сам «Универсам», который тогда не нуждался в каком-то имени собственном, поскольку никаких других универсамов в городе просто не было.
Окончательное решение о превращении большого супермаркета в гастрономическое пространство было принято, судя по всему, совсем недавно. Впервые магазин приостановил работу на неделю только во второй половине октября. Товары и торговое оборудование тогда сместили вглубь зала, освободив место для строительных работ.
Названный руководством «Универсама» срок открытия в середине декабря выглядел тогда совершенно нереальным. Тем не менее в последний месяц работа здесь в буквальном смысле кипела. На глазах пустой зал обретал вид будущего гастропространства. Мебель же начали заносить в зал только на этой неделе.
В день, а точнее, вечер открытия внутри было довольно многолюдно, хотя в основной зал со сценой можно было попасть только по приглашениям. То и дело входящие и выходящее люди (туалет и часть «Рестохолла» находились вне этой «закрытой» зоны) представляли собой причудливую смесь из девушек в вечерних платьях, обычно одетых людей и тех, кто в «Рестохолле» явно работали, поэтому дресс-код их заботил в последнюю очередь.
Внешне точки — или как их называют в подобных проектах корнеры — выглядят заметно ярче, чем на уже открытых подобных пространствах: «Гастрокорт» на Центральном рынке, «Гастромаркет» в ТЦ «Река», «Вкусные точки» в ТЦ «Кировский рынок». В оформлении использованы декоративные стеклоблоки разного цвета, плитка, дерево, неоновые вывески. Видно, что создатели «Рестохолла» пытались выделиться на общем фоне, представив нечто более «премиальное».
Зона фудкорта выстроена буквой П, внутри которой как раз и примостился оставшийся магазин. В самой заметной, обращённой к витрине линии корнеров выстроились точки с вьетнамской (4Bo) и китайской едой (ChiFa), совместный проект заведения «Крабы» (есть в «Гастрокорте» и «Ресторанном дворике») и сидрерии InCider и рёберная группы GUSI (одна точка есть в «Гастрокорте»).
В правом, если стоять лицом к магазину, крыле нашлось место для точки с пиццей и пастой (La Quatro), корнер с завтраками Fine от создателей заведения «ПупаЛупа», пельменная «На фарше», кондитерская Manna и точка с бабл-ти (напитками с желатиновыми шариками с наполнителем) Harucha. Прямо на входе публику встречает островок кофейни Tredy (последняя по счёту точка сети открылась в «Галерее Новосибирск»).
На другой стороне зала находится постоянная сцена, где предполагаются выступления как местных кавер-групп, так и каких-то звёзд умеренной степени известности, приглашение которых будет экономически оправдано. Справа от сцены в глубину уходит зал бара «Песец», который на момент открытия посетителей ещё не обслуживал, но внешне выглядел готовым к работе.
Сотрудники и владельцы точек выглядели не столько радостными, сколько замотанными: на ходу приходилось решать какие-то мелкие и крупные проблемы, от сбоев в системе управления заведением (через неё вводятся и оплачиваются заказы) до неработающего должным образом оборудования. Видно было, что времени на отладку и проверку у них не было.
Тем не менее то здесь, то там в зале были видны посетители с подносами, которым удалось заказать и получить еду. Напитки допущенным в зал гостям отчасти раздавали бесплатно. Да и сами гости были заняты больше трансляциями в социальных сетях и общением друг с другом, чем поисками еды.
Из жалоб посетителей можно отметить разве что холод — обычно покупатели здесь находились всё же в верхней одежде. А раздевшись «как в ресторане», некоторые начинали мерзнуть из-за огромных стеклянных окон и сквозняка от постоянно открывающихся дверей. Не помогали ни тепловые пушки, ни расставленные по залу горелки.
«Рестохоллу» и его арендаторам, скорее всего, потребуется ещё неделя–другая для того, чтобы освоиться и войти в нормальный режим. Тем более, что делать это придётся в обстановке «максимально приближенной к боевой»: даже если их не накроет потоком любопытствующих посетителей уже в ближайшие выходные, то к новогодним каникулам тут можно смело прогнозировать полный зал.
«Универсаму» ещё предстоит какое-то время удивлять потенциальных покупателей, которые по каким-то причинам были не в курсе происходящих перемен. Но оставшийся работать супермаркет (путь туда найти несложно, достаточно просто двигаться прямо, войдя в раздвижные двери) вполне способен обслужить тот реальный поток, который существовал здесь в последнее время.
Обилие сетевых магазинов поменьше, а главное — развитие сервисов доставки делает экономически неоправданной работу магазинов в центре с его высокой стоимостью недвижимости. Сдав точки в аренду, владелец получит от этого помещения куда больше, чем от работы одиночного магазина. Тем более, что в перспективе площади «Рестохолла» можно будет расширить, соорудив внутри дополнительный этаж — высота конструкций это позволяет.
«Рестохолл» не последнее новое гастропространство Новосибирска. Сейчас на площади Маркса в ТЦ «Калейдоскоп» достраивают комплекс под названием «Фуд-холл», арендаторами которого должны стать порядка 30 точек с разной едой и напитками.
А совсем недавно на улице Немировича-Данченко в торговом центре «Кировский рынок» заработал небольшой фуд-корт под названием «Вкусные точки».