Пончиками по рёбрам: возле нового ЛДС открыли фудкорт — чем там кормят и чего ещё ждать до конца года

Открытый в этом году ТЦ «Кировский рынок» пополнился фудкортом под названием «Вкусные точки». Несмотря на небольшой размер самого здания, здесь на фудкорте разместились шесть точек, и сегодня он выглядит самой насыщенной арендаторами частью «Кировского». Сейчас в левобережной части города он уступает только фудкорту в ТРЦ «МЕГА». Но скоро, впрочем, конкуренция усилится после появления новых проектов такого формата. Подробности рассказывает обозреватель НГС Стас Соколов.
Где это вообще
«Кировский рынок» заработал в августе этого года в здании сложной формы. Которое построено между комплексом «Авторынок Горский» и новой жилой застройкой в конце улицы Немировича-Данченко. Несмотря на вынесенное в название слово «рынок», объект представляет собой просто небольшой торговый центр с некоторым количеством магазинов и отделов. Часть площадей пока пустует. Самыми крупными арендаторами «Кировского» на момент открытия стали супермаркет сети «Магнит» и магазин недорогой одежды и обуви «4 сезона». Сейчас в списке организаций, работающих в ТЦ, «4 сезонов» уже нет.
Несмотря на то, что расположен «Кировский» немного на отшибе (ТЦ отделён от основных жилых кварталов оживленной улицей), прямо за ним находятся новые жилые комплексы «Панорама», «Комета» и «Дом на Немировича». Чуть дальше начинается спуск к ЛДС «Сибирь-Арена» и парку «Арена». Зимой здесь работает горнолыжный комплекс.
Как это выглядит
Фуд-корт занял почти весь второй этаж той части «Кировского», которая выходит на Немировича-Данченко. Снизу из зала на первом этаже зона фуд-корта практически не видна — её закрывает кирпичная стена, за которой расположена часть корнеров (так на фуд-кортах называют точки общепита). Понять, что сверху что-то есть, помогают указатели и название фуд-корта: «Вкусные точки».
На втором этаже уже работают шесть точек: Monty, Wok in Wall, «Вьетнамская кухня», Meat Boy Burgers, «Первая рёберная» и «Всё дело в креме». Зона с посадочными местами выходит на улицу Немировича-Данченко.
Здесь же на втором этаже есть небольшое, не занятое пока пространство, которое в перспективе можно использовать как для дополнительных столиков, так и для строительства двух-трёх дополнительных корнеров.
Чем кормят
Часть корнеров открыли уже работающие в Новосибирске сети: например, для Monty это уже четвертая точка. Сеть предлагает только манты (60 рублей штука), один вид салатов и бульон или суп. Две из точек сети работают в жилых домах на первом этаже, еще есть корнер в комплексе «Подземка».
Ещё больше точек у сети Wok in Wall (шесть), которая использует все возможные форматы работы: от заведений в павильонах на улице до точек на «Гастрокорте» и в ТЦ. Основное блюдо — лапша или рис, обжаренные в воке с овощами, мясом или морепродуктами. Цены на блюда начинаются от 170 рублей, но какие-то позиции (например, «Том Ям») могут стоить больше 300.
Meat Boy Burgers — вторая точка начинающих предпринимателей: первое заведение открылось на «Гастрокорте». В меню все основные виды бургеров: с мясом, курицей, морепродуктами, ягодным соусом и т.д. Цены колеблются от 390 рублей (с курицей) до 580 рублей (с двумя бифштексами).
«Первая рёберная» — вторая точка с таким названием в 2ГИС. Первое заведение, однако, работало исключительно на доставку — оно расположено во дворах в 400 метрах от улицы Трикотажная.
Основной позицией в меню вопреки названию является шашлык — от 470 рублей за свиную шею до 790 рублей за порцию такого же шашлыка, но в комплекте с солёными груздями.
Свиные рёбра на гриле (все по 750 рублей) подаются в ёмкости из толстой фольги, в котором их доводят до готовности. Одновременно эта ёмкость служит контейнером, в котором рёбра можно унести с собой. Одной порции хватит на двоих.
«Вьетнамская кухня» — ставшая уже стандартной для фудкортов точка с вьетнамскими блюдами, для которой создатели решили даже не придумывать какого-то собственного имени. В меню несколько вариаций супа с лапшой и мясом («Фо Бо», «Фо Га», «Бун Бо» и т.д.) и сочетания разных видов лапши, овощей и добавок из мяса, птицы и морепродуктов, обжаренных в воке, а также несколько вариантов обжаренных рисовых блинчиков с начинками — нэмов.
Цены на основные блюда начинаются с 250 рублей, все супы доступны в двух версиях: маленькой и крупной, около 0,5 л. Самая дорогая позиция — большая миска супа «Том Ям» за 500 рублей.
«Всё дело в креме» — авторская кондитерская с пончиками, которые готовят на заказ. Точнее, готовую уже основу начиняют здесь кремом и поливают сладкими соусами. Цены начинаются с 180 рублей, самый дорогой пончик стоит 350 рублей. В Новосибирске с этим блюдом в этой ценовой нише работает только «Пончиковая» от владельцев Biscuit House.
Новый фудкорт вряд ли сможет привлечь публику какими-то уникальными предложениями — все открывшиеся здесь точки или входят в состав сетей, или имеют близкие аналоги. Но это место вполне может привлечь публику, живущую поблизости, и тех обитателей левобережья, которые предпочитают перемещаться на автомобилях. Пересекать реку на колёсах становится всё сложнее, пробки на Октябрьском мосту стали обычным делом. У ТЦ же есть собственный паркинг, хотя и на 30 мест.
Кто ещё ожидается
Левобережная часть Новосибирска до сих пор была обделена гастрономическими пространствами. За исключением ТРЦ «МЕГА», здесь нет больших работающих фудкортов. В ТЦ «Сан-Сити», например, уже не один год пустует половина слотов — лишь недавно здесь появился баннер с анонсом готовящегося открытия точки с вьетнамской кухней.
Но уже скоро ситуация может измениться. В ТЦ «Калейдоскоп» готовится к открытию «Фуд-холл 6/1» — комплекс займёт большую часть третьего этажа и в перспективе здесь смогут работать до 30 концепций с разной едой. Особенностью «Фуд-холла» станет наличие официантов, которые будут разносить заказанные в разных точках блюда. Заработать «Фуд-холл» должен уже в декабре. Цифры в названии просто повторяют адрес здания: площадь Маркса, 6/1.
В более отдалённой перспективе возможно появление крупного гастропространства и в новом ТЦ GRANI. Перспективы его пока не ясны. Сразу после открытия в управляющей компании говорили о планах развернуть фудкорт на крыше многоуровневой парковки (ТЦ возведен впритык к ней и составляет сейчас с паркингом единое целое). На крыше самих «Граней» уже установлены штанги для фонарей, которые могли бы освещать летнюю площадку фудкорта. Пока, впрочем, никаких других работ здесь не заметно.
Развиваются проекты и в других районах города. В ТЦ «Река» на «Речном вокзале» на двух уровнях уже работает больше десятка точек (три из них, в частности, открыл владелец Wok in Wall), не считая отдельных заведений. Уже ведутся строительные работы на месте будущего фудкорта, который займёт большую часть магазина «Универсам» на Ленина, 10. Остаются ещё не заполненными (или пока не открытыми) несколько точек на расширившемся в этом году в несколько раз фудкорте ТРЦ «Галерея Новосибирск».