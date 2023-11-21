Пончиками по рёбрам: возле нового ЛДС открыли фудкорт — чем там кормят и чего ещё ждать до конца года

На втором этаже уже работают шесть точек: Monty, Wok in Wall, «Вьетнамская кухня», Meat Boy Burgers, «Первая рёберная» и «Всё дело в креме». Зона с посадочными местами выходит на улицу Немировича-Данченко.



Здесь же на втором этаже есть небольшое, не занятое пока пространство, которое в перспективе можно использовать как для дополнительных столиков, так и для строительства двух-трёх дополнительных корнеров.



Чем кормят

Часть корнеров открыли уже работающие в Новосибирске сети: например, для Monty это уже четвертая точка. Сеть предлагает только манты (60 рублей штука), один вид салатов и бульон или суп. Две из точек сети работают в жилых домах на первом этаже, еще есть корнер в комплексе «Подземка».

