«Это будет большой ресторан»: на Маркса решили развернуть новый гастрокорт — всю еду можно будет заказать у официанта

В Новосибирске на площади Маркса в ТВК «Калейдоскоп» в конце года откроется фуд-холл, в котором будут представлены более 30 гастрономических пространств, объединенных в единое заведение. Фуд-холл расположат на третьем этаже торгового центра.
— Главное отличие этого фуд-холла от привычных нам гастрокортов в том, что это будет большой ресторан. Когда вы приходите, вы садитесь за любой столик, и вас обслуживает официант. В меню вы можете выбрать блюда от разных заведений, несмотря на то, что это отдельные торговые точки, все они будут включаться в единый счет, — пояснила коммерческий директор ООО «Левобережное» Татьяна Прищеп.
Фуд-холл будет рассчитан на 400 посадочных мест и займет площадь 3 тысячи квадратных метров. Помимо корнеров на фуд-холле расположат лаундж-зону с мягкими диванами. Внутри фуд-холла установят сцену, на которой будут диджеи.
Что известно о компании
Созданием гастрономического пространства будут заниматься компании Eat Market (ZEMSKIY GROUP) и Market Liner, они считаются ведущими операторами в построении, управлении и администрировании фуд-холлов в России. Компании занимались созданием подобных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и на юге России.
Eat Market (ZEMSKIY GROUP) основана 13 декабря 2021-го, деятельность компании связана с ресторанным бизнесом и услугами по доставке продуктов питания. Генеральный директор — Владислав Земский. Уставной капитал — 20 000 руб. Баланс на 2022 год — 10 тысяч рублей.
Market Liner основана 18 января 2002-го, деятельность компании связана с производством дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и
Конкуренты фуд-холла
По обычной схеме фуд-корты и гастрокорты в Новосибирске работают без официантов. Как правило, они расположены на обширных площадях практически во всех торговых центрах. Фудкорты состоят из различных точек общепита, рядом с которыми стоят общие столики. Чтобы поесть на фудкорте, нужно купить еду отдельно в каждой из точек, а во время наплыва посетителей постоять в очереди.
Недавно в «Галерее Новосибирск» заработал новый фуд-корт на 900 мест — здесь можно посмотреть, как он выглядит.
Также крупный «Гастрокорт» сейчас развернут на территории Центрального рынка. Кроме того, в городе есть фуд-корты и под открытым небом — за гостиницей «Центральная» на Ленина работает гастродворик.
Что еще открылось в Новосибирске
Также 25 августа в центре города открылся ресторан «Frank by Баста». Ресторан расположен на Советской, 18, ранее здесь находился бар «Гевара». Заведение специализируется на приготовлении свиных и говяжьих ребер.
В конце августа ресторанная группа GUSI также открыла на Центральном рынке точку с ребрами и раменом. Это последнее заведение, заработавшее в расширившемся пространстве «Гастрокорта», который насчитывает уже более 120 концепций.
Для «Гусей» это уже третье заведение в подобных популярных ресторанно-барных комплексах. Сначала группа открыла бар Barbara Bus по соседству с «Типографией», потом поблизости — точку с мидиями в ресторанном дворике на Красном проспекте, 22.
Ранее создатели баров The Rooks и InCider Игорь Каменев и Максим Серант открыли новое заведение в Новосибирске — рюмочную. Она находится в Центральном районе города. Новое заведение назвали «Сияние». Бар появится в здании на улице Коммунистической.