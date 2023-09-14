«Это будет большой ресторан»: на Маркса решили развернуть новый гастрокорт — всю еду можно будет заказать у официанта

— Главное отличие этого фуд-холла от привычных нам гастрокортов в том, что это будет большой ресторан. Когда вы приходите, вы садитесь за любой столик, и вас обслуживает официант. В меню вы можете выбрать блюда от разных заведений, несмотря на то, что это отдельные торговые точки, все они будут включаться в единый счет, — пояснила коммерческий директор ООО «Левобережное» Татьяна Прищеп.