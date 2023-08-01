В «Галерее Новосибирск» заработал новый фуд-корт на 900 мест — показываем, как он выглядит

Зона фуд-корта в «Галерее» раньше работала на третьем этаже, четвёртый были открыты мультиплекс, отдельные кафе и большой детский развлекательный центр. Последние годы значительная часть площадей пустовала, в то время как на фуд-корте нередко было сложно найти свободный стол. В итоге владельцы «Галереи» решили переселить фуд-корт в просторные помещения на четвертом этаже, а третий отдать под магазины. На момент закрытия фуд-корта на старом месте в начале июля там работали четыре заведения без собственной посадочной зоны и два кафе.