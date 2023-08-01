В «Галерее Новосибирск» заработал новый фуд-корт на 900 мест — показываем, как он выглядит

В торгово-развлекательном комплексе «Галерея Новосибирск» заработал обновлённый фуд-корт. Он переехал с третьего этажа на четвёртый и увеличился в три с лишним раза.
Зона фуд-корта в «Галерее» раньше работала на третьем этаже, четвёртый были открыты мультиплекс, отдельные кафе и большой детский развлекательный центр. Последние годы значительная часть площадей пустовала, в то время как на фуд-корте нередко было сложно найти свободный стол. В итоге владельцы «Галереи» решили переселить фуд-корт в просторные помещения на четвертом этаже, а третий отдать под магазины. На момент закрытия фуд-корта на старом месте в начале июля там работали четыре заведения без собственной посадочной зоны и два кафе.
Для публики зону фуд-корта открыли только в районе 15:00, до этого на площадке кипела работа, сотрудники занимались уборкой. Как убедился корреспондент НГС, из прежних арендаторов к работе уже преступили фаст-фуд «Вкусно — и точка», точка сети Sushiday`s (роллы и блюда паназиатской кухни) и кондитерская Cinnabon (как и в прежнем варианте она имеет небольшую собственную посадочную зону).
Новыми арендаторами стали кафе паназиатской кухни No Spicy please (это уже третье заведение сети), пиццерия Pizzato и точка омской сети «Dогги doggie» (хот-доги). Свои заведения здесь собираются открыть сети KFC и «Солнечный день» — на месте их будущих точек уже висят соответствующие банеры. Остальные слоты фуд-корта пока закрыты нейтральными экранами обещающими, что «здесь скоро будет вкусно».
В новом фуд-корте появились окна, из которых открывается вид на улицу Гоголя и Центральный рынок на другой её стороне. Вдоль этих окон установлена длинная стойка с табуретами. Подобными стойками на зоны поменьше разделено и остальное пространство зала.
Как и на прежнем фуд-корте, здесь предусмотрена детская зона, окружённая стойкой, за которой могут поесть родители, пока их ребёнок играет внутри. Как сообщили в администрации ТРК, на новом фуд-корте может разместиться порядка 900 посетителей.
— Это в три раза больше, чем количество посадочных мест, которое было на третьем этаже, подчеркнули в администрации.
Кроме точек фуд-корта на четвёртом этаже продолжают работать заведения сетей «Чашка кофе» и Traveler`s Coffee. Непонятна пока судьба большого отдельного помещения, которое в своё время занимало большое кафе «Суши терра».
Новый фуд-корт «Галереи» — самый вместительный среди тех, что работают в торговых центрах города. При этом через дорогу находится «Гастрокорт» на месте Центрального рынка, где уже работает порядка 120 заведений разной направленности, а так же концертная площадка на 4000 зрителей.