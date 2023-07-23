Теперь и «Гастрохолл»: на Центральном рынке прошел первый большой концерт в мясном павильоне

В помещении Центрального рынка 22 июля прошел первый концерт на новой площадке «Гастрохолл». На мероприятие пришли около 300 зрителей.
«Гастрохолл» занял продовольственный павильон рынка. Это временная площадка, которая будет работать только вечерами и только во время проведения здесь концертов. Для того чтобы освободить помещение от торговых рядов, руководство Центрального рынка поставило все холодильные витрины и прилавки на специальные платформы с колесами. Перед концертом торговое оборудование выкатывают из зала, а потом привозят обратно.
Первый концерт «Гастрохолла» прошел вечером. Перед зрителями выступили группы и исполнители Даниил Ким, Дааша, Лали, «Тринадцать карат» и Фогель. Билет на концерт стоил 1000 рублей. К моменту окончания выступления первого исполнителя в «концертном зале», по оценке корреспондента НГС, было около 300 зрителей.
Сам «Гастрокорт» в это время работал в обычном режиме, но чтобы его посетители не смогли посмотреть шоу бесплатно, все проходы были закрыты черными занавесями. Лишь самые преданные (но всё же не купившие билеты) поклонники выступавших артистов наблюдали за выступлениями через головы работников точек, отделяющих концертную площадку от зоны «Гастрокорта».
В самом «Гастрокорте» тем временем было трудно найти свободный столик, практически полностью была занята и летняя веранда на крыше. Работники заведений, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, признались, что начало работы «Гастрохолла» пока никак не сказалось на продажах. По словам продавцов, зрители почти ничего не покупали.
Центральный рынок принадлежит семье Ракшиных из Барнаула (создатель сети «Мария Ра» Александр Ракшин, его супруга Галина, дочь Алла и сын Евгений). Их компания купила контрольный пакет акций предприятия в 2007 году на торгах за 182 миллиона рублей.
Довольно долго, впрочем, изменения на Центральном рынке носили частный и количественный характер (появлялись новые помещения, новые арендаторы). Серьезные перемены пришли после того, как в 2021 году там начал работать «Гастрокорт», который сегодня включает в себя уже более 80 действующих точек общепита. Расширение «Гастрокорта» привело не только к резкому сокращению мест для привычной торговли, но и к серьезным изменениям самих правил работы рынка.