Теперь и «Гастрохолл»: на Центральном рынке прошел первый большой концерт в мясном павильоне

Довольно долго, впрочем, изменения на Центральном рынке носили частный и количественный характер (появлялись новые помещения, новые арендаторы). Серьезные перемены пришли после того, как в 2021 году там начал работать «Гастрокорт», который сегодня включает в себя уже более 80 действующих точек общепита. Расширение «Гастрокорта» привело не только к резкому сокращению мест для привычной торговли, но и к серьезным изменениям самих правил работы рынка.