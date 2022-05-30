Империя Ракшина: как учитель физкультуры создал крупнейшую торговую сеть Сибири с прибылью больше
9 миллиардов
В 90-е он работал в школе, разводил норок на шапки, но настоящего успеха добился в ритейле
«Мария-Ра» — редкий пример региональной компании, которая смогла вовремя остановиться. Она не занимала огромные суммы у банков, не делала дорогостоящих поглощений, предпочитая вкладывать деньги в отдельные крупные объекты недвижимости. В итоге, отставая на старте, компания из Барнаула смогла не только пережить более шустрых конкурентов, но и лидирует в конкуренции с федеральными сетями. Рассказываем, кому принадлежит компания сейчас.
Обиженный физрук
90-е Александр Ракшин встретил учителем физкультуры в барнаульской школе
Первым бизнесом Ракшина стала созданная на паях с двумя такими же начинающими предпринимателями звероферма. Партнеры разводили норок, сами обрабатывали шкурки и сами шили из них шапки (норковая шапка тогда была просто обязательным предметом одежды любого мало-мальски успешного человека).
Дела шли вполне успешно, но вкус первых денег внес раздор в трио. В 1993 году их дороги разошлись, и каждый пошел своим путем. Ракшин оставил партнерам ферму, а себе забрал приобретенный на аукционе небольшой магазинчик в Барнауле на улице Советской, где решил торговать продуктами. С него и началась «Мария-Ра».
Из провинциалов — в лидеры
Поначалу сеть развивалась довольно неспешно. К моменту кризиса 1998 года под этим названием работали только 15 магазинов. Впрочем, в более «продвинутом», казалось бы, Новосибирске своих заметных продуктовых сетей не было вовсе. «Сибирский Гигант» и «Сибириада» только делали первые шаги. Единственным сетевым игроком на рынке был кемеровский «Бриз».
В начале нулевых «Мария-Ра» вышла за пределы родного региона, открыв первый магазин в Новосибирске. Первое время алтайская компания выглядела на фоне новосибирских конкурентов робким провинциалом. «Холидей Классик» активно скупал конкурентов, разом занимая значительную долю на новых рынках. Группа «Новые торговые системы» привела в регион федеральный бренд «Пятерочка» и на банковские кредиты (которые выдавались в том числе с учетом перспектив, которые открывало такое сотрудничество) открыла всего за несколько лет 150 универсамов (в том числе на Алтае). Даже более осторожный «Сибирский гигант» не боялся вкладывать значительные средства в строительство больших гипермаркетов (всего их было построено с нуля три).
Деловая пресса с удовольствием писала про все эти слияния и поглощения, крупные инвестиционные проекты и новые форматы, которые затевали конкуренты «Марии-Ра». Сама же барнаульская компания появлялась в новостях крайне редко, разве что барнаульские СМИ освещали какие-нибудь ее социальные программы. И неудивительно. Ракшин просто открывал магазин за магазином, медленно, но верно расширяя свое присутствие на рынке.
Сегодня у компании работает больше 1250 магазинов в 265 населенных пунктах. Причем, что существенно, на всех рынках, где «Мария-Ра» присутствует, она занимает лидирующее (по крайней мере, по количеству магазинов) положение. Так, в Новосибирске и пригородах у сети больше 260 точек (ближайший конкурент «Пятерочка» имеет сейчас 228 магазинов). Похожая ситуация в Томске: 85 магазинов у «Марии-Ра» против более 70 «Ламы» и 44 «Пятерочек». В родном Барнауле же у компании и вовсе 216 торговых точек (это в два раза больше, чем у «Пятерочки» и «Магнита» вместе взятых).
Расчетливый инвестор
Розничный бизнес Ракшина развивался, что называется, органически. «Мария-Ра» не тратила деньги на поглощения крупных конкурентов. Это, может быть, не позволяло резко, скачками наращивать размеры сети. Зато компанию миновали серьезные проблемы с кредиторами, когда купленные десятки новых магазинов не приносят прибыли, которая покрывала бы платежи по кредитам, взятым для этой сделки.
Но нельзя сказать, чтобы Ракшин не делал смелых инвестиций в принципе. В 2006 году предприниматель приобрел на аукционе гостиницу «Центральная», заплатив за нее более 400 миллионов рублей. А через год еще за 182 миллиона рублей Ракшин выкупил (тоже на торгах) контрольный пакет ОАО «Центральный рынок» в Новосибирске. Нужно заметить, что на момент заключения этих сделок бизнес самой «Марии-Ра» имел куда более скромные размеры. В 2006 году в сети было чуть более 50 магазинов.
Финансовые результаты этих сделок были разными. Так, Центральный рынок после обретения нового владельца существенно увеличил количество арендаторов (и самих арендных площадей). На рынке постоянно появляются новые помещения для торговли и общепита. При этом всё это расширение обходится владельцам сравнительно недорого. По сути, речь идет о каких-то пристройках и переделках уже существующих помещений. Последним заметным новым проектом здесь стал «Гастро-корт» — созданное по образцу столичных гастромаркетов пространство с точками общепита. Реализация может местами вызывать вопросы, но алтайским предпринимателям удалось сделать в городе то, на что в Новосибирске ранее никто не решался в принципе. И усилия явно окупаются. В 2021 году, например, Центральный рынок заработал почти 127 миллионов рублей чистой прибыли (при выручке в 361,7 миллиона рублей).
С гостиницей дело обстоит сложнее. Изначально «Центральная» покупалась не как готовый бизнес, а скорее как участок земли в центре города. Ракшин планировал построить здесь современный высотный отель. Старое здание должно было или стать его дополнением, или вовсе быть снесено. Однако на этапе согласования проект высотки столкнулся с противодействием общественности, а после уже у самих владельцев возникли сомнения по поводу целесообразности дальнейших серьезных инвестиций. В итоге старую советскую гостиницу подвергли лишь косметическому ремонту, отдав часть номерного фонда под офисы, а помещения на первом этаже распилив для небольших кафе и баров.
Финансовые показатели здесь похуже, чем у Центрального рынка, но этот актив также приносит деньги. ООО «Центральная-Альфа» (управляет гостиницей) показало в прошлом году чистую прибыль в размере 48 миллионов рублей при выручке в 132 миллиона рублей.
Всё в семью
По данным «Контур.Фокуса», Александр Ракшин сейчас является соучредителем около 40 предприятий, связанных с торговлей, управлением недвижимостью и производством продуктов питания. Структура бизнеса на удивление прозрачна. В многочисленных компаниях предпринимателя почти нет «вложенных» друг в друга юридических лиц (когда не очень понятно, кто и кем в итоге владеет). Подавляющее большинство предприятий напрямую принадлежит в равных частях (по 25%) самому Александру Ракшину, его супруге Галине, дочери Алле и сыну Евгению.
Самая крупная из компаний Ракшиных называется просто ООО «Мария-Ра». На балансе этой организации находится активов на 22,5 миллиарда рублей. Предприятие в прошлом году получило более 5 миллиардов рублей чистой прибыли при 9,2 миллиарда выручки. Еще 1 миллиард чистой прибыли в прошлом году принесло Ракшиным ООО «Розница» (оборот не указан, но оценка активов на балансе составляет 8,2 миллиарда рублей). Еще одним крупным источником доходов для семьи является ООО «Барнаульский Аппаратурно-Механический Завод» (чистая прибыль 396 миллионов рублей при выручке в 882 миллиона рублей) — под этим названием скрывается торговый центр Galaxy, построенный на месте цехов этого самого завода.
По данным «Контур.Фокуса», всего те 39 организаций, соучредителем которых является Александр Ракшин, получили в прошлом году чистую прибыль в размере 9,1 миллиарда рублей. Для сравнения, строительство четвертого автомобильного моста через Обь обойдется в 43,5 миллиарда рублей.
Москва и Лондон
Неудивительно, что при таких доходах личные амбиции Ракшиных давно вышли за пределы Сибири. Так, Евгений Ракшин еще в 2018 году приобрел в Москве за 2 миллиарда рублей часть здания (12 тыс. кв. метров) бывшего Телеграфа на Тверской. Сейчас эти площади частично сдаются под офисы. В самом здании семь надземных этажей, три подземных, в том числе бомбоубежище.
Алла Ракшина пошла еще дальше, став владелицей ценной недвижимости в Лондоне. Об этих активах стало известно из материалов бракоразводного процесса. Как пишет журнал Forbes, сама Ракшина живет в престижном районе британской столицы, где ей принадлежит неназванный объект недвижимости стоимостью 5,25 миллиона фунтов стерлингов (376 миллионов рублей по нынешнему курсу). В такую же сумму оценивается соседний объект недвижимости, также принадлежащий Ракшиной.
Сколько бы ни зарабатывала семья Ракшиных, но свой основной актив — сеть магазинов — она построили с нуля. А вот предприимчивые люди в Новосибирске смогли завладеть целым островом на Обском водохранилище.