Империя Ракшина: как учитель физкультуры создал крупнейшую торговую сеть Сибири с прибылью больше 9 миллиардов

Первым бизнесом Ракшина стала созданная на паях с двумя такими же начинающими предпринимателями звероферма. Партнеры разводили норок, сами обрабатывали шкурки и сами шили из них шапки (норковая шапка тогда была просто обязательным предметом одежды любого мало-мальски успешного человека).



Дела шли вполне успешно, но вкус первых денег внес раздор в трио. В 1993 году их дороги разошлись, и каждый пошел своим путем. Ракшин оставил партнерам ферму, а себе забрал приобретенный на аукционе небольшой магазинчик в Барнауле на улице Советской, где решил торговать продуктами. С него и началась «Мария-Ра».

