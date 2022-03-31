ВИП-остров. Кто и как устроил оазис с заливом и вертолетной площадкой в Обском море (мы побывали там)

Под канителью глава сельсовета понимает громкую историю попытки приватизации земель на 15 островах Ордынского района — они расположены от Новопичугово до села Чингисы. Как рассказал Владимир Колясников, возглавлявший тогда Ордынский район, а затем снятый с этой должности решением Совета депутатов района, о том, что в его районе готовится приватизация, он узнал в 2015 году, спустя год после вступления в должность.



— Кто-то когда-то пытался, мягко говоря, эти острова продать, но мы всё это дело отменили. Предприниматели, которые этим делом занимались, пытались до Верховного суда дойти, но ничего у них не получилось. Нам удалось снять острова с кадастрового учета и вернуть всё это в муниципальную собственность. Там 1100 гектаров было, представляете, какой ущерб бы был? А за счет чего всё это стало возможно — просто мой предшественник принял решение, то есть поставил на кадастровый учет 1100 гектаров как земли сельхозназначения для сельхозпроизводства. У него не было такого права — устанавливать категорию земель. Это делает субъект федерации, — объясняет он.



Под предпринимателями он подразумевает крестьянско-фермерское хозяйство, ныне уже не действующее. По его словам, именно КФХ пыталось получить острова. Там, как вспоминает Владимир Колясников, вроде как планировалось выращивать сено для скота.



— 95% территорий этих островов залесены, ну какое сено? — недоумевает он.



История, как говорит экс-глава района, завершилась в суде: КФХ решило обратиться туда, чтобы добиться передачи островов в свое пользование, однако суд решил не отменять постановление Владимира Колясникова.



Более подробно о приватизации островных земель рассказывает источник, знакомый с ходом этого дела:



— Эти острова уже давно между собой поделили. На что-то положили глаз депутаты местные. Наверное, и Колясникову что-то предлагали, но тот не пошел на сделку, за что должностью поплатился. Фермер тут — не более чем святая простота. Он, может быть, и о схеме всей толком не знал, хотя и ему, вероятно, какой-то остров должен был отойти.



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