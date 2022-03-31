ВИП-остров. Кто и как устроил оазис с заливом и вертолетной площадкой в Обском море (мы побывали там)

Кажется, места для отдыха в Новосибирской области всем давно известны, но и здесь случаются сюрпризы. В популярном у любителей рыбалки Ордынском районе нашелся частный остров с аккуратными домиками, пирсами, искусственным заливом и сосновым лесом. Пристать к нему невозможно — берег отсыпан бутовым камнем, а гостей встречают строгие предупреждения о частной собственности и запрете на швартовку судов. Корреспондент НГС Ксения Лысенко попыталась выяснить историю появления красивого частного острова в Обском водохранилище, а наткнулась на мутную схему по приватизации участков суши в море и рассказы о ВИП-отдыхе.
Правила обращения с островами: где можно останавливаться, а где нет
Село Новопичугово Ордынского района немаленькое, около тысячи человек жителей. Но жизнь будто бы кипит не в самом селе, а на воде — местные рыбачат и летом, и зимой, почти в каждом дворе есть лодка. Особо находчивые жители Пичугов (так село называют местные) предлагают за плату услуги гида на воде: готовы отвезти на лодке к самым рыбным местам и доставить с уловом обратно.
Как рассказывает гид и рыбак из Ордынского района Антон, маршруты таких туров неизменно пролегают мимо островов, которых в районе Пичугов немало. Правда, подобраться и высадиться можно не на всех.
— В акватории от Ордынки (село Ордынское) до Пичугов у нас острова довольно-таки жилые. Здесь люди приезжают, отдыхают, порядок поддерживают. Каким-то самозахватом не занимаются. С этим у нас всё в порядке, — обнадеживает он.
Но упоминает про еще один остров, который знаком всем местным, им, по его словам, владеют «люди непростые»:
— Некоторые острова у нас имеют двойные названия. Этот называют Солдатским, кто-то зовет Генеральским. Я лично этой истории не знаю, но слышал, что какой-то там генерал или еще кто-то… в общем, чей-то этот остров. Если от Пичугов ехать, то он один там такой. Слухи разные ходят, но таблички (имеются в виду предупреждения о частной собственности. — Прим. ред.) же не просто так там стоят. Видно, люди непростые отдыхают или какую-то деятельность ведут. Сам лично я на острове не видел, но как-то рыбачил рядом, слышал, что на острове живность есть — петухи кукарекают. Вообще если туда поближе подъехать, можно увидеть постройки, но их невооруженным глазом видно. Есть постройки, пристань, камнем всё отсыпано… Всё это есть, и это не секрет. Наверное, вопрос: почему это так? Явно же кто-то там живет, и явно какие-то обеспеченные люди.
По его словам, в прошлом году в конце марта к острову начинали чистить дорогу, чтобы могла проехать машина. Он предположил, что туда подвозили материалы.
— Чей именно остров, тут история умалчивает. А уж если вообще начать эту тему про водоохранную зону, про право собственности, то я сам столкнулся с тем, что у нас на берегу, правда, не в Пичугах, но в Ордынском районе тоже, просто берут внаглую и кусок земли отрезают и продают. А там раньше спуск и пирс был, а теперь взяли забор и поставили. Вопросы в администрацию, конечно, задавали. Просто кто-то взял, и просто кто-то продал. Так что в Ордынском районе такого (земельных нарушений. — Прим. ред.) полно, — замечает Антон.
Вопросами островов в Обском водохранилище когда-то интересовался общественник Алексей Носов. На своем канале в YouTube он выпустил несколько видео, посвященных захвату береговой полосы.
— Что тут скажешь, там везде, наверняка, самозахват. Как оформить легально эти острова, если везде береговые полосы 20 метров от уреза воды? Продавать, сдавать в аренду их нельзя согласно Водному кодексу. Его суть сводится к тому, что эта территория должна быть общедоступна для граждан. Любой гражданин может воспользоваться береговой полосой в нашей стране. Есть, конечно, отдельные виды пользования такими земельными участками, но там должен быть договор водопользования, и это, например, должна быть лодочная станция или оборудованный пляж. В общем, должен быть договор водопользования, если его нет, то любое размещение там объектов незаконно. Мы такое видели неоднократно — и в Оби, и в Обском водохранилище, — объясняет он.
По его словам, на островах в Ордынском районе нередко ведется коммерческая деятельность: строятся бани, беседки, туалеты. Если на острове нет ничего, то находчивые «хозяева» могут попросить небольшие деньги за возможность поставить палатку, побольше же придется выложить за пользование этой нехитрой инфраструктурой.
— Объекты на островах бывают разных типов. Есть что-то, что из бревен сколочено и тентом обтянуто. Понятно, что это никакие не сооружения, понятно, что люди там отдыхают. Может быть, даже что-то в аренду сдают, ну да и бог бы с ним. А если там стоят какие-то капитальные сооружения, какие-то пирсы и особняки, то это уже совсем другое дело, — говорит Алексей Носов.
Как выглядит остров, где живут маралы и приземляются вертолеты
Добираться до уникального частного острова лучше всего от Новопичугово, прямо от поклонного креста, установленного на месте разгрома войска хана Кучума. Впереди огромные заснеженные просторы и лишь на горизонте видны деревья — это и служит ориентиром на пути к острову, который раскинулся прямо в центре Обского водохранилища.
Пока скользим по водохранилищу на снегоходе, в глаза бросаются постройки на других островах — да, клочки суши тут действительно обжиты и заселены. Где-то можно рассмотреть крепкие беседки, а где-то торчат одни лишь бревна. Вероятно их, как и говорил Алексей Носов, используют, чтобы сооружать тент.
Примерно через 20 минут поездки перед нами открывается совсем другой вид. Первое, что бросается в глаза, — это предупреждения о находящейся на острове частной собственности и уходящие далеко в воду пирсы. Саму собственность, кстати, разглядеть сквозь березы и редкие ели совсем не сложно: виден крепкий бревенчатый двухэтажный дом, несколько беседок, строение, напоминающее баню, и ряд других построек. В одной из них угадываются черты не то сарая, не то гаража для хранения техники.
На другом конце компактного острова разместились сельхозпостройки. Есть теплица, заготовленные пуки сена и небольшой загон — там мы разглядели овечку.
Недалеко от загона расположился залив с еще одним пирсом. И пусть зимой это место выглядит однообразным и безжизненным, можно только догадываться о том, как красиво здесь бывает в теплое время года. Спускаться на сушу и тревожить покой местных жителей (хотя кажется, в это время года здесь только овечки) мы не стали, а на стоящий недалеко снегоход никто из жителей острова внимания не обратил — видно и впрямь, оживает это место гораздо позже.
Как рассказал источник в администрации района, остров с пирсами, обнесенный камнем, называется Солдатским потому, что когда-то там жили «солдатики» с расположенного неподалеку Шиловского полигона:
— Ловили там рыбу для полигона, ну и, видимо, командный состав туда приезжал отдыхать. Насколько я знаю, официально там до конца сейчас ничего не зарегистрировано. Кто именно там хозяин — неизвестно, потому что у нас это не афишируется. Как минимум, это уровень области. Насколько я знаю, там и обслуживание, и содержание, кто-то из руководства области туда приезжает.
Источник называет «сложившейся традицией» установку беседок, тентов и палаток на островах в Обском водохранилище. Некоторые начали отдыхать на них десятилетия назад, а теперь приезжают сюда семьей каждое лето. За счет этого удается поддерживать какой-никакой порядок на островах, хотя всё это, по его признанию, не совсем законно. Но ситуация с Солдатским островом особая, главным образом, потому что отдых в этом месте, как говорит он, доступен лишь статусным региональным чиновникам:
— У этого острова, скорее всего, и не может быть никакого правообладателя. Но на уровне слухов, приезжают туда региональные чиновники. Известно это потому, что сельские некоторые там работали, на острове. А гости на вертолетах приезжают и уезжают, отдыхают. А так как люди это сами понимаете какие, то, конечно, никто ни о чем не скажет. Его поэтому Генеральским и называют сейчас. Говорят, там держат маралов. Колоссальные средства вложены, всё бутовым камнем обложено. Есть управляющий, есть обслуга, завозят туда уголь, дрова... Люди, которые сильно устают, решая государственные дела, приезжают вот так туда отдохнуть. Причем круглый год, не только летом. Так что это не бизнес, это всё для отдыха. Повторюсь, отдыхают там люди уровня области, районный уровень туда даже носа не кажет.
Как мы пытались выяснить, кому принадлежит остров. И как у нас ничего не вышло
Если заглянуть на спутниковые снимки в Google-картах, становится понятно, что домики, залив и пирсы появились на Солдатском острове раньше 2013 года (более ранних снимков нет). В 2014 году на снимок попало даже большое судно, пришвартованное рядом с пирсом.
В ЕГРН, впрочем, есть данные о том, что постройки были завершены в 2017 году, а в 2018 году поставлены на кадастровый учет. О самом острове известно немногое: занимает 57 тысяч квадратных метров, в графе «правообладатель» значится емкое «отсутствует». Но есть сведения об аренде, которая уже перестала действовать (договор был заключен на период с января
— Согласно сведениям ЕГРН чье-либо право в отношении земельного участка не зарегистрировано. В связи с чем в выписках из Единого государственного реестра недвижимости сведения о правообладателях (собственниках) указанного земельного участка отсутствуют, — сообщили корреспонденту НГС в Управлении Росреестра по Новосибирской области.
Там так же подчеркивается, что при всём этом считать остров никому не принадлежащим нельзя:
— В отношении указанного земельного участка зарегистрировано ограничение в виде аренды на основании договора, заключенного Нижнекаменским сельсоветом Ордынского района Новосибирской области.
Однако о том, что аренда перестала действовать уже более года назад, в ответе Росреестра не упоминается.
Об этом договоре немного подробнее рассказали в администрации Ордынского района:
— 20 января 2016 года был заключен договор аренды указанного земельного участка с ООО «Капитал» на срок 5 лет. 20 января 2021 года договор расторгнут в связи с истечением срока действия. На сегодняшний день договор аренды земельного участка в администрации Ордынского района не заключался.
Узнать, с каким именно ООО «Капитал» шесть лет назад заключался договор аренды земельного участка, невозможно. По данным «СПАРК-Интерфакс», в Новосибирске и Новосибирской области есть более десятка компаний с таким названием.
Может ли остров быть застроен
Как говорит новосибирский юрист Вячеслав Гимади, сам по себе остров юридически не является чем-то значимым именно как остров, значимо то, что это земля у воды.
— Правовое значение имеет береговая полоса общего пользования (20 метров), доступ на которую должен быть обеспечен (по
Работая над проектом ФБК* (в июле 2021 года Московский городской суд признал ее экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России) «Доступ к воде», Вячеслав Гимади выяснил, что многие острова, в том числе в Новосибирском водохранилище, застроены незаконно, без разрешения на строительство.
— Чтобы построить на острове что-то, нужно иметь право на землю, нужно чтобы целевое назначение земли позволяло там строить и разрешение на строительство получить. А для последнего нужно соблюдение ряда норм на стадии проекта, в том числе по затоплениям, канализации, экспертизы различные нужно делать. Все права на землю подлежат внесению в ЕГРН, согласно ГК и закону о регистрации недвижимости, если же права на земельный участок нет, то это самовольная постройка, подлежащая сносу, — резюмировал он.
Вопросы пользования земельными участками на островах, как объяснили в Верхне-Обском бассейновом водном управлении (это территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов), относятся к компетенции органов местного самоуправления, поскольку эта земля находится в собственности муниципальных образований. А значит, сельсовет вправе передавать островные участки в аренду.
Но всё это при соблюдении требований и ограничений, установленных Водным кодексом (например, запрет на хозяйственную деятельность и стоянку транспорта). Кроме того, полоса земли шириной 20 метров действительно должна предназначаться для общего пользования. Поэтому, судя по ответам ведомства, размещение пирсов на Солдатском острове, а также любых других островах Новосибирского водохранилища не может считаться законным.
— В соответствии с
В дело могла бы вмешаться природоохранная прокуратура, но там корреспонденту НГС сообщили, что с начала 2022 года проверки законности использования земельных участков, расположенных на островах Новосибирского водохранилища, не проводились в связи с отсутствием сведений о нарушениях закона.
В областном департаменте земельных и имущественных отношений на запрос редакции не ответили.
Почему история с островами для Ордынского района болезненная
Острова в Ордынском районе — весьма привлекательный актив. Энтузиасты предлагали там сделать туристическую зону, которая могла бы привлечь отдыхающих. Об этом в частности говорил глава Новопичуговского сельсовета Сергей Игашев.
— Я еще лет 10 назад предлагал районной администрации. Говорил, что надо бы их как-то узаконить, чтобы туризм развивать, и бюджет пополнять можно бы было, кому-то в аренду сдавать. И пусть, ради бога, ставят там вагончики, кемпинги. Народ-то хочет туда ехать и хочет отдыхать нормально, не дикарем. И готов, может быть, даже аренду какую-то платить, когда там будет даже как на том же Алтае: беседочки, туалеты, когда мусор будет вывозиться. Ну а потом началась канитель эта. Решили оформлять острова не в муниципальную собственность, а в частную, — вспоминает он.
Под канителью глава сельсовета понимает громкую историю попытки приватизации земель на 15 островах Ордынского района — они расположены от Новопичугово до села Чингисы. Как рассказал Владимир Колясников, возглавлявший тогда Ордынский район, а затем снятый с этой должности решением Совета депутатов района, о том, что в его районе готовится приватизация, он узнал в 2015 году, спустя год после вступления в должность.
— Кто-то когда-то пытался, мягко говоря, эти острова продать, но мы всё это дело отменили. Предприниматели, которые этим делом занимались, пытались до Верховного суда дойти, но ничего у них не получилось. Нам удалось снять острова с кадастрового учета и вернуть всё это в муниципальную собственность. Там 1100 гектаров было, представляете, какой ущерб бы был? А за счет чего всё это стало возможно — просто мой предшественник принял решение, то есть поставил на кадастровый учет 1100 гектаров как земли сельхозназначения для сельхозпроизводства. У него не было такого права — устанавливать категорию земель. Это делает субъект федерации, — объясняет он.
Под предпринимателями он подразумевает крестьянско-фермерское хозяйство, ныне уже не действующее. По его словам, именно КФХ пыталось получить острова. Там, как вспоминает Владимир Колясников, вроде как планировалось выращивать сено для скота.
— 95% территорий этих островов залесены, ну какое сено? — недоумевает он.
История, как говорит экс-глава района, завершилась в суде: КФХ решило обратиться туда, чтобы добиться передачи островов в свое пользование, однако суд решил не отменять постановление Владимира Колясникова.
Более подробно о приватизации островных земель рассказывает источник, знакомый с ходом этого дела:
— Эти острова уже давно между собой поделили. На что-то положили глаз депутаты местные. Наверное, и Колясникову что-то предлагали, но тот не пошел на сделку, за что должностью поплатился. Фермер тут — не более чем святая простота. Он, может быть, и о схеме всей толком не знал, хотя и ему, вероятно, какой-то остров должен был отойти.
Осенью прошлого года НГС рассказал о роскошной усадьбе за 80 миллионов рублей экс-депутата Игоря Есипенко, проделавшего уникальный карьерный путь от охранника в ЧОП до депутата «Справедливой России», затем «Единой России», а затем и председателя партии «Россия без коррупции» по СФО (является им в настоящее время). Мы выяснили, что бывший депутат Совета депутатов Ордынского района освоил берег Обского моря в Красном Яре, построив там пирсы, мостики и сделав искусственную заводь, а также потеснив базу отдыха общества слепых.
Этим делом заинтересовалась природоохранная прокуратура. В начале мая в Ордынском районном суде пройдет первое слушание по нарушениям земельного и водного законодательства в районе Красного Яра, ответчик — Игорь Есипенко.