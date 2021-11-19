Природоохранная прокуратура обратилась в суд из-за захвата берега Обского водохранилища после расследования НГС

Прокуратура после сообщений СМИ направила два иска в суд по захвату береговой линии в Ордынском районе — там, где бывший и нынешний депутаты владеют роскошной недвижимостью.



В конце сентября НГС публиковал расследование об элитной усадьбе с пирсом, мостиком и заводью, расположенной на берегу Обского моря неподалеку от Красного Яра и стоимостью 80 миллионов рублей.

Как выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко, всё это принадлежит Игорю Есипенко — бывшему ЧОПовцу и экс-депутату в Ордынском районе от партии «Единая Россия». Свою усадьбу он обнес глухим забором, перекрыв доступ к воде, землю по соседству с ним облюбовали нынешние депутаты: депутат Ордынского района Денис Зенин и депутат Заксобрания НСО Василий Иваков (с ним у Есипенко взята в аренду часть берега).

