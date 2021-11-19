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Природоохранная прокуратура обратилась в суд из-за захвата берега Обского водохранилища после расследования НГС

Роскошной недвижимостью там владеет экс-депутат Игорь Есипенко и нынешний депутат Ордынского района Денис Зенин

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Прокуратура обнаружила нарушения на участках с роскошной депутатской недвижимостью

Прокуратура обнаружила нарушения на участках с роскошной депутатской недвижимостью

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Прокуратура подала в суд иски о захвате берега после расследования НГС

Прокуратура после сообщений СМИ направила два иска в суд по захвату береговой линии в Ордынском районе — там, где бывший и нынешний депутаты владеют роскошной недвижимостью.

В конце сентября НГС публиковал расследование об элитной усадьбе с пирсом, мостиком и заводью, расположенной на берегу Обского моря неподалеку от Красного Яра и стоимостью 80 миллионов рублей.

Как выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко, всё это принадлежит Игорю Есипенко — бывшему ЧОПовцу и экс-депутату в Ордынском районе от партии «Единая Россия». Свою усадьбу он обнес глухим забором, перекрыв доступ к воде, землю по соседству с ним облюбовали нынешние депутаты: депутат Ордынского района Денис Зенин и депутат Заксобрания НСО Василий Иваков (с ним у Есипенко взята в аренду часть берега).

— Установлено, что вопреки земельному и водному законодательству 2 земельных участка, принадлежащих жителям села Красный Яр Ордынского района, были сформированы в границах береговой полосы водного объекта — Новосибирского водохранилища. В связи с выявленными нарушениями природоохранной прокуратурой в Ордынский районный суд направлено два исковых заявления о признании недействительным образование земельных участков и отсутствующим право собственности граждан на них, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Корреспондент НГС не смог связаться с Игорем Есипенко: он не ответил на звонок.

— Мне ничего об этом не известно, — кратко сообщил Денис Зенин, проживающий по соседству с Игорем Есипенко и тоже обнесший свой особняк глухим забором.

На этой неделе прокурор Ордынского района взял на личный контроль устранение выявленных в Красном Яру нарушений с оформлением земель лесного фонда, на которые указал НГС.

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депутатынарушениянедвижимостьпрокуратура
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