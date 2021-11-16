Прокурор обнаружил нарушения с оформлением земель в Красном Яру — там, где экс-депутат построил особняк

Прокурор Ордынского района взял на личный контроль устранение выявленных в Красном Яру нарушений с оформлением земель лесного фонда, на которые указал НГС.

В конце сентября мы публиковали расследование об элитной усадьбе с пирсом, мостиком и заводью, расположенной на берегу Обского моря неподалеку от Красного Яра. Как выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко, роскошная недвижимость (стоимостью в 80 миллионов) принадлежит Игорю Есипенко — бывшему ЧОПовцу и экс-депутату в Ордынском районе от партии «Единая Россия». Свою усадьбу он обнес глухим забором, перекрыв доступ к воде, землю по соседству с ним облюбовали нынешние депутаты — депутат Ордынского района Денис Зенин и депутат Заксобрания НСО Василий Иваков.

