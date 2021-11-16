Прокурор обнаружил нарушения с оформлением земель в Красном Яру — там, где экс-депутат построил особняк

Прокуратура заинтересовалась землями с домом экс-депутата в Красном Яру
Прокурор Ордынского района взял на личный контроль устранение выявленных в Красном Яру нарушений с оформлением земель лесного фонда, на которые указал НГС.
В конце сентября мы публиковали расследование об элитной усадьбе с пирсом, мостиком и заводью, расположенной на берегу Обского моря неподалеку от Красного Яра. Как выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко, роскошная недвижимость (стоимостью в 80 миллионов) принадлежит Игорю Есипенко — бывшему ЧОПовцу и экс-депутату в Ордынском районе от партии «Единая Россия». Свою усадьбу он обнес глухим забором, перекрыв доступ к воде, землю по соседству с ним облюбовали нынешние депутаты — депутат Ордынского района Денис Зенин и депутат Заксобрания НСО Василий Иваков.
Интерес прокуратуры возник после публикации материала, уточнили в ведомстве.
— Установлено, что решением 38-й сессии Совета депутатов Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
Прокуратура выяснила, что внесение изменений в генплан было проведено с нарушением статей 9 и 25 Градостроительного кодекса РФ. В частности, сельсовет не направлял своевременно уведомлений о корректировке генплана в Министерство регионального развития и правительство НСО, а также не предоставил доступ к этим материалам в интернете.
— На незаконное решение представительного органа Красноярского сельсовета Ордынского района 12 ноября 2021 года прокуратурой района принесен протест, который находится на рассмотрении. Устранение нарушений закона взято на личный контроль прокурором района, — отметили в прокуратуре.
Корреспондент НГС также направлял запрос в Росприроднадзор с просьбой разобраться в ситуации с установкой Игорем Есипенко и Денисом Зениным глухого забора, перекрывающего доступ к воде. За полтора месяца после публикации на запрос в ведомстве так и не ответили.
В сентябре в Новосибирске за 71 миллион продавали коттедж депутата Заксобрания Никиты Галитарова. Роскошный дом располагался в коттеджном поселке «Европейский» в окружении сосен и елей недалеко от береговой линии. Его продавали вместе с мебелью.