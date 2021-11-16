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Прокурор обнаружил нарушения с оформлением земель в Красном Яру — там, где экс-депутат построил особняк

Прокуратура отреагировала на расследование НГС о роскошной недвижимости на берегу моря

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Корреспондент НГС обнаружила роскошную усадьбу бывшего депутата на берегу Обского моря в конце сентября. Она обнесена глухим забором, из-за чего невозможно попасть к воде

Корреспондент НГС обнаружила роскошную усадьбу бывшего депутата на берегу Обского моря в конце сентября. Она обнесена глухим забором, из-за чего невозможно попасть к воде

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Прокуратура заинтересовалась землями с домом экс-депутата в Красном Яру

Прокурор Ордынского района взял на личный контроль устранение выявленных в Красном Яру нарушений с оформлением земель лесного фонда, на которые указал НГС.

В конце сентября мы публиковали расследование об элитной усадьбе с пирсом, мостиком и заводью, расположенной на берегу Обского моря неподалеку от Красного Яра. Как выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко, роскошная недвижимость (стоимостью в 80 миллионов) принадлежит Игорю Есипенко — бывшему ЧОПовцу и экс-депутату в Ордынском районе от партии «Единая Россия». Свою усадьбу он обнес глухим забором, перекрыв доступ к воде, землю по соседству с ним облюбовали нынешние депутаты — депутат Ордынского района Денис Зенин и депутат Заксобрания НСО Василий Иваков.

Интерес прокуратуры возник после публикации материала, уточнили в ведомстве.

— Установлено, что решением 38-й сессии Совета депутатов Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области № 3 от 30.06.2014 утверждена корректировка генерального плана МО Красноярского сельсовета, вследствие которой увеличились границы населенного пункта за счет включения земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения площадью более 50 тыс. кв. м. В последующем земельные участки перешли в собственность физических лиц и на них произведено строительство объектов, — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура выяснила, что внесение изменений в генплан было проведено с нарушением статей 9 и 25 Градостроительного кодекса РФ. В частности, сельсовет не направлял своевременно уведомлений о корректировке генплана в Министерство регионального развития и правительство НСО, а также не предоставил доступ к этим материалам в интернете.

— На незаконное решение представительного органа Красноярского сельсовета Ордынского района 12 ноября 2021 года прокуратурой района принесен протест, который находится на рассмотрении. Устранение нарушений закона взято на личный контроль прокурором района, — отметили в прокуратуре.

Корреспондент НГС также направлял запрос в Росприроднадзор с просьбой разобраться в ситуации с установкой Игорем Есипенко и Денисом Зениным глухого забора, перекрывающего доступ к воде. За полтора месяца после публикации на запрос в ведомстве так и не ответили.

В сентябре в Новосибирске за 71 миллион продавали коттедж депутата Заксобрания Никиты Галитарова. Роскошный дом располагался в коттеджном поселке «Европейский» в окружении сосен и елей недалеко от береговой линии. Его продавали вместе с мебелью.

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недвижимостьрасследованиепрокуратура
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