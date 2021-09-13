В Новосибирске продают коттедж депутата Заксобрания — что есть в элитном особняке стоимостью в 71 миллион

В Новосибирске за
В Новосибирске в коттеджном поселке «Европейский» продают роскошный особняк с участком в 14 соток. В доме есть крытый бассейн, банный комплекс и веранда с видом на сосны — за всё просят 71 млн рублей. Объявление о продаже элитной недвижимости появилось в базе N1.ru 8 сентября.
Что внутри особняка
Двухэтажный особняк расположен в Заельцовском районе. Площадь самого участка — 1400 кв. м.
— В коттеджном поселке «Европейский» продается дом со всей техникой и мебелью, площадью 450 кв. м. Дом полностью кирпичный. Площадь участка 14 соток. Гараж на 3 парковочных места расположен в цокольной части дома, из гаража сразу можно попасть в дом, — говорится в объявлении.
На первом этаже кроме гостиной, кухни и банного комплекса с бассейном, есть также бильярдная, но она на фото не попала. На втором этаже располагаются три спальных комнаты и две ванных, холл и гардеробная.
В цокольной части дома, как говорится в описании, оборудована прачечная и комната для хранения вещей.
Коттедж продается вместе с мебелью и всеми предметами интерьера.
Кто владеет домом с участком
По данным ЕГРН, коттедж с 2017 года принадлежит Никите Дмитриевичу Галитарову. Он также владеет участком под ним — до этого собственником земли была компания «СК-Инвест». В 2019 году и до июля 2020 года участок был заложен компании ООО «Новосибирская сервисная компания» (занимается строительно-монтажными работами, чистый убыток в 2020 году — 3,2 млн рублей), а с 2016 года по 14 сентября 2021 года его арендовал Дмитрий Леонидович Галитаров.
Полное имя владельца особняка полностью совпадает с полным именем действующего депутата Заксобрания (КПРФ), члена комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Никита Галитаров, по данным «Контур.Фокуса», руководит двумя стройкомпаниями — ООО «Специализированный застройщик "Грандпарк"» (в 2020 году показала чистый убыток в размере 1,9 млн рублей) и ООО «СК Центр» (сведений о выручке в 2020 году нет, но есть исполнительные производства на общую сумму 9,3 млн рублей). Доля в ООО «Специализированный застройщик "Грандпарк"» находится в залоге у ПАО Сбербанк.
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Дмитрий Леонидович Галитаров — отец Никиты Галитарова — учредитель и директор строительной компании «СК-Инвест» (чистый убыток в 2020 году — 61,2 млн рублей), которая занималась строительством элитного жилья в центре Новосибирска. В частности, сдала в конце 2019 году клубный дом на 35 квартир возле театра «Глобус». В этом же доме планировал жить и сам директор компании-застройщика, Дмитрий Галитаров.
В объявлении о продаже элитного дома указывалась причина его продажи — переезд владельцев в другой город. Корреспондент НГС обратилась за комментарием к представителю депутату, чтобы подтвердить информацию о коттедже и переезде. Через своего помощника Никита Галитарова передал корреспонденту НГС, что информацию он не подтверждает и не опровергает.
В августе мы рассмотрели спутниковые карты и узнали, кто владеет гигантскими особняками с теннисными кортами, собственными причалами, гаражами для яхт и даже вертолетной площадкой. Имена владельцев этой шикарной недвижимости ищите в этом материале.