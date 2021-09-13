В Новосибирске продают коттедж депутата Заксобрания — что есть в элитном особняке стоимостью в 71 миллион

В Новосибирске в коттеджном поселке «Европейский» продают роскошный особняк с участком в 14 соток. В доме есть крытый бассейн, банный комплекс и веранда с видом на сосны — за всё просят 71 млн рублей. Объявление о продаже элитной недвижимости появилось в базе N1.ru 8 сентября.



Что внутри особняка

Двухэтажный особняк расположен в Заельцовском районе. Площадь самого участка — 1400 кв. м.

— В коттеджном поселке «Европейский» продается дом со всей техникой и мебелью, площадью 450 кв. м. Дом полностью кирпичный. Площадь участка 14 соток. Гараж на 3 парковочных места расположен в цокольной части дома, из гаража сразу можно попасть в дом, — говорится в объявлении.