13 сентября понедельник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 7/10
usd 72.76
eur 86.15
Тема дняПодробности смерти скульптора в отеле Marriott
Все новости
Все новости

В Новосибирске продают коттедж депутата Заксобрания — что есть в элитном особняке стоимостью в 71 миллион

Дом стоит в окружении сосен и елей недалеко от береговой линии. Его продают вместе с мебелью

5 919
77Обсудить

Поделиться

450-метровый коттедж выставили на продажу в начале сентября. Он располагается в элитном коттеджном поселке «Европейский»

450-метровый коттедж выставили на продажу в начале сентября. Он располагается в элитном коттеджном поселке «Европейский»

Поделиться

В Новосибирске за 71 миллион продают коттедж депутата Заксобрания

В Новосибирске в коттеджном поселке «Европейский» продают роскошный особняк с участком в 14 соток. В доме есть крытый бассейн, банный комплекс и веранда с видом на сосны — за всё просят 71 млн рублей. Объявление о продаже элитной недвижимости появилось в базе N1.ru 8 сентября.

Что внутри особняка


Двухэтажный особняк расположен в Заельцовском районе. Площадь самого участка — 1400 кв. м.

— В коттеджном поселке «Европейский» продается дом со всей техникой и мебелью, площадью 450 кв. м. Дом полностью кирпичный. Площадь участка 14 соток. Гараж на 3 парковочных места расположен в цокольной части дома, из гаража сразу можно попасть в дом, — говорится в объявлении.

Место, где расположился дом, выглядит весьма живописно

Место, где расположился дом, выглядит весьма живописно

Поделиться

«Есть летняя беседка (выход из гостиной), оборудованная кухней, огромным столом на 10 персон (столешница слэб дерева), газовым грилем и камином, вращающимся на 360 градусов», — пишет продавец недвижимости

«Есть летняя беседка (выход из гостиной), оборудованная кухней, огромным столом на 10 персон (столешница слэб дерева), газовым грилем и камином, вращающимся на 360 градусов», — пишет продавец недвижимости

Поделиться

В гостиной преобладают холодные оттенки

В гостиной преобладают холодные оттенки

Поделиться

И также минималистично выглядит кухня

И также минималистично выглядит кухня

Поделиться

Владельцы дома явно любят британский стиль

Владельцы дома явно любят британский стиль

Поделиться

Настолько, что отсылки к этому есть даже в туалете

Настолько, что отсылки к этому есть даже в туалете

Поделиться

Бассейн 4 x 3 метра и вход в банный комплекс (слева)

Бассейн 4 x 3 метра и вход в банный комплекс (слева)

Поделиться

Вообще спален в доме несколько, но покупателям показали лишь кусочек одной из комнат

Вообще спален в доме несколько, но покупателям показали лишь кусочек одной из комнат

Поделиться

На первом этаже кроме гостиной, кухни и банного комплекса с бассейном, есть также бильярдная, но она на фото не попала. На втором этаже располагаются три спальных комнаты и две ванных, холл и гардеробная.

В цокольной части дома, как говорится в описании, оборудована прачечная и комната для хранения вещей.

Коттедж продается вместе с мебелью и всеми предметами интерьера.

Кто владеет домом с участком

По данным ЕГРН, коттедж с 2017 года принадлежит Никите Дмитриевичу Галитарову. Он также владеет участком под ним — до этого собственником земли была компания «СК-Инвест». В 2019 году и до июля 2020 года участок был заложен компании ООО «Новосибирская сервисная компания» (занимается строительно-монтажными работами, чистый убыток в 2020 году — 3,2 млн рублей), а с 2016 года по 14 сентября 2021 года его арендовал Дмитрий Леонидович Галитаров.

Полное имя владельца особняка полностью совпадает с полным именем действующего депутата Заксобрания (КПРФ), члена комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Никита Галитаров, по данным «Контур.Фокуса», руководит двумя стройкомпаниями — ООО «Специализированный застройщик "Грандпарк"» (в 2020 году показала чистый убыток в размере 1,9 млн рублей) и ООО «СК Центр» (сведений о выручке в 2020 году нет, но есть исполнительные производства на общую сумму 9,3 млн рублей). Доля в ООО «Специализированный застройщик "Грандпарк"» находится в залоге у ПАО Сбербанк.

Никита Галитаров — депутат Законодательного собрания НСО

Никита Галитаров — депутат Законодательного собрания НСО

Поделиться

Год назад компания Никиты Галитарова «Специализированный застройщик "Грандпарк"» получила разрешение на строительство 28-этажного дома на участке возле школы № 210 в Горском микрорайоне. Соответствующий документ мэрия подписала в 24 сентября 2020 года. Как писал НГС, жители микрорайона выступали против застройки. Они рассказывали, что инфраструктура района не выдержит наплыва новых жильцов. Они составили открытое письмо, в котором указали на то, что социальная структура микрорайона не рассчитана на еще один дом (есть в распоряжении редакции). В письме указано, что школа работает в две смены, а в местной поликлинике нет записи на три недели вперед. Кроме того, мэрия разрешила застройщику превысить допустимую норму плотности застройки — с 2,5 до 2,98, или на 19,2%.

Дмитрий Леонидович Галитаров — отец Никиты Галитарова — учредитель и директор строительной компании «СК-Инвест» (чистый убыток в 2020 году — 61,2 млн рублей), которая занималась строительством элитного жилья в центре Новосибирска. В частности, сдала в конце 2019 году клубный дом на 35 квартир возле театра «Глобус». В этом же доме планировал жить и сам директор компании-застройщика, Дмитрий Галитаров.

В объявлении о продаже элитного дома указывалась причина его продажи — переезд владельцев в другой город. Корреспондент НГС обратилась за комментарием к представителю депутату, чтобы подтвердить информацию о коттедже и переезде. Через своего помощника Никита Галитарова передал корреспонденту НГС, что информацию он не подтверждает и не опровергает.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В августе мы рассмотрели спутниковые карты и узнали, кто владеет гигантскими особняками с теннисными кортами, собственными причалами, гаражами для яхт и даже вертолетной площадкой. Имена владельцев этой шикарной недвижимости ищите в этом материале.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коттеджэлитная недвижимость
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Интересно посмотреть элитные дома и квартиры Новосибирска? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...