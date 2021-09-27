— У нас просто не было средств содержать базу. Все прозаично. Сначала не было средств заплатить за электроэнергию, потом сменился директор, у него новые идеи, естественно. Решил, что база нам не нужна, что это нагрузка на предприятие. Мы всё законсервировали, — рассказывает сотрудник компании «НПП "Полимерлайн"», пожелавший сохранить анонимность. — Ордынский лесхоз тоже начал нам претензии предъявлять, например, допустим, что у нас забор. Сказали, что это не положено, что нужно, чтобы не было ограждения на базу. Мы убрали. А у соседей большой забор, высокий, мы это и говорили. Это его собственность, поэтому он вроде как имел право огородить свои земли. Это бы ладно, но акваторию, воду нельзя же вот так брать себе…



По словам сотрудника, Есипенко окончательно закрыл проход к воде уже после закрытия базы. Он обнес забором проход, которым раньше пользовались незрячие, и снес пирс со специальными поручнями, когда-то принадлежавший базе.



— Он и пирс наш убрал, он на 50 метров в воду вдавался. Как я понимаю, ему и дальше дали участок — то ли купил, то ли взял в аренду. Хотя, конечно, береговую линию он никак не может ни в аренду брать, ни закрывать. Ну то есть нельзя этого делать. Но подхода туда нет, естественно.



Это подтверждает еще одна очевидица закрытия базы общества слепых Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.). В начале «нулевых» она вела занятия для незрячих на базе возле Красного Яра, а позже отдыхала с семьей здесь же по специальной путевке, которую купила со скидкой как работник базы.



— Доступ полностью перекрыт. Хоть и написано «Вход», тут же надпись «Злая собака». Как туда пройти? Десять лет назад дом Есипенко уже стоял, но вся территория была открытая. И лес, и море. Можно было к воде пройти запросто. А забор лично мы увидели четыре года назад, приехали с мужем отдыхать на соседнюю базу, пошли прогуляться и были в шоке. Мы шли-шли вдоль этого забора, пытались хоть как-то к воде пройти. Ну, он на очень много метров тянется, — объясняет она.



Кому достанутся участки, где когда-то стояла база отдыха



База, где когда-то отдыхали и занимались ручным трудом незрячие со всей области, стоит на второй линии, на первой — дома и участки депутатов. Сейчас база отдыха представляет собой печальное зрелище: жилые и административные корпуса, столовая, сцена, баня и небольшой киоск ветшают в окружении сосен. Как это ни удивительно, в некоторых корпусах по-прежнему стоит мебель, целые окна и неразбитые плафоны люстр. По словам того же сотрудника «НПП "Полимерлайн"», компания в настоящее время готовится перепродать аренду участков, которые занимала база, новым арендаторам:



— Вначале Игорь Борисович вроде как хотел взять эту землю, но что-то там у него не сложилось. Знаю, что два человека сейчас заинтересованы. Один из них вроде как юрист Игоря Борисовича.



По данным ЕГРН, участки с корпусами семейного отдыха (так обозначаются они в кадастровой карте) уже имеют собственников. Два из трех участков с 2019 года принадлежат партнерам по бизнесу Игоря Есипенко, связанному с отдыхом на турбазе в Алтайском крае, — Алексею Бурлаку и Игорю Берсеневу. Последний — один из учредителей крупного производства напитков ООО «ПО Запсибкола». Третий участок с незавершенным строением и корпусом семейного отдыха № 3 в 2019 году Алексей Бурлак продал Игорю Есипенко.



Что говорят депутаты о заборах и береге Обского водохранилища, на котором они построили пирсы и бассейны



Депутат Ордынского района Денис Зенин в разговоре с корреспондентом НГС вначале высказал сомнение в том, что действительно имеет недвижимость на побережье Обского водохранилища за Красным Яром.



— А с чего вы взяли, что у меня там что-то есть? — ответил вопросом на вопрос депутат. — Забор не ограничивает доступ, там свободный доступ обеспечен. Предусмотренный законодательством. Все калитки там открыты. Проходы там есть, всё есть.



— То есть можно пройти прямо через ваш участок к воде?



— Конечно, конечно.



Он отказался рассказывать, как именно ему достался кусок земли в лесном массиве, но подчеркнул, что купил его у физического лица по договору купли-продажи.



Другой собственник сразу нескольких участков земли и владелец роскошной усадьбы, выставленной на продажу, экс-депутат Игорь Есипенко тоже стал говорить о том, что проход к берегу есть. Для этого, по его словам, необходимо зайти в одну из калиток, которые, правда, во время приезда на участок корреспондентов НГС были закрыты.



— Доступ у нас там есть, метров 30 от берега и калитки. Просто идете и проходите, — отметил он. — Там калитка, написано «Вход», проходите, пожалуйста, по берегу. Всё открыто, все проходят, гуляют. И на прибрежной косе (имеется в виду участок, взятый им в аренду совместно с депутатом Иваковым. — Прим. ред.) есть проход. Вся береговая полоса свободна… Люди ходят, гуляют, пешком ходят, кто приезжает.