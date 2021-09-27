Экс-депутат выставил на продажу усадьбу за 80 млн на берегу моря в лесу
На побережье Обского водохранилища недалеко от села Красный Яр, где в основном располагаются базы отдыха, несколько лет назад вырос высокий забор. Ограждение тянется вдоль прибрежной косы, закрывая доступ к водохранилищу. Разглядеть, что скрывается за ним, с суши невозможно, но можно с воды. И тогда замечаешь пирсы, аккуратные пешеходные тропинки, живописный мостик, большую заводь, открытый бассейн и особняки. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает историю появления роскошной частной собственности в лесу за 80 млн рублей и ее предприимчивого владельца — экс-депутата и бывшего охранника в местном ЧОП. Как берег водохранилища заселили бизнесмены и статусные чиновники, потеснив базу общества слепых, — в этом материале.
В соответствии с действующим законодательством, любые водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными, то есть доступными для пользования всеми гражданами РФ. Закон гарантирует право каждого на доступ к таким земельным участкам и водным объектам для свободного пребывания и пользования ими. Есть отдельные исключения из этого правила, но они в основном касаются отдельных водных объектов, используемых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства либо опасных для жизни и здоровья.
Съемочная команда НГС побывала в лесу, где скрывается роскошная недвижимость нынешних и бывших депутатов. Посмотрите на видео, как это выглядит.
Как выглядит частная собственность в лесу
В конце августа в продаже на рынке загородной недвижимости в Новосибирской области появилась двухэтажная усадьба на опушке соснового леса. К объявлению на сайте N1 прилагались впечатляющие фото, которые демонстрировали всю уникальность выставленной на продажу недвижимости. Будущий владелец помимо дома получал внушительный участок на побережье Обского водохранилища с пирсами, аквагоркой, заводью и беседками. Всё это за 80 млн рублей.
— Ценители красивых и экологически чистых мест оценят по достоинству комфортный загородный дом площадью 283 кв. м, расположенный в живописном месте в окружении высоких сосен, кедров и берез. Экологически чистое место, прекрасная природа, идеальное место для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе, занимаясь активными видами отдыха! Здесь удивительно тихо, по утрам можно наслаждаться завораживающим пением птиц, — говорилось в объявлении о продаже.
А спустя несколько дней оно переместилось в архив на сайте, однако всё еще доступно на сайте компании Nazarov & Partners, которая и занимается поиском новых владельцев для статусной недвижимости. Покупатель на нее по-прежнему не найден.
Взгляните на усадьбу изнутри и снаружи.
Как говорит управляющий партнер «Макромир Новосибирск» Игорь Зеленский, определить реальную стоимость уникальных объектов, подобных усадьбе в Красном Яру, практически невозможно.
— Когда продаются уникальные объекты — заводы, пароходы, отдельно стоящие коттеджи или земли всякие разные — очень интересные, не по 10 соток в садовом сообществе, то цена зависит от того, найдется ли покупатель. Ведь на такой объект покупатель должен найтись особый, а коль особый покупатель, то он и будет говорить, за какое количество денег он готов всё это купить. Ибо цена складывается не от того, сколько захотел владелец объекта, а от того, как договорится владелец с будущим покупателем. И если нет покупателя, а владелец просит 80 миллионов, то это же не цена. Цена — это когда есть договор, есть покупатель и есть продавец, есть цифра в договоре и документ, который они подписали. А когда покупателя нет, мы называем это хотелки, — объясняет эксперт.
По его словам, о существовании уникальной усадьбы в лесу Ордынского района он знал и раньше, однако не знаком с владельцем и внутри никогда не был.
— Красивый объект, ничего не скажешь. И земли много. Можно просить и 80 миллионов, и больше, — резюмировал Игорь Зеленский.
От охранника до депутата: кто владеет усадьбой в лесу
Владельцем почти
Согласно сведениям, которые подает кандидат о себе при выдвижении, Игорю Есипенко 59 лет. У него среднее профессиональное образование (Новосибирское техническое училище
Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», у Игоря Есипенко три действующих бизнеса, а также есть ИП; все компании так или иначе связаны с арендой недвижимости и занимаются «предоставлением мест для временного проживания». Две из трех компаний бывшего депутата убыточны на конец 2020 года. Речь идет об ООО «Радужный берег» и ООО «Гидротех», в которых Игорю Есипенко принадлежат доли в 25% и 50% соответственно. Первая компания предлагает отдых на турбазе в селе Ая (Алтайский край), а со второй всё совсем не понятно: у компании нет сайта и телефона, а адрес, указанный в системе «Контур.Фокус», — это адрес жилого дома в Дзержинском районе.
Что касается ООО «Цербер» (100% принадлежит Игорю Есипенко), которое упомянул сам экс-депутат при выдвижении, его чистая прибыль в прошлом году составила 1,4 млн рублей при выручке в 3,1 млн рублей. У компании есть два частично проигранных иска в Арбитражном суде на сумму более 260 тыс. рублей. «Цербер» судился с управляющей компанией из-за неоплаты счетов за ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме на улице Демьяна Бедного, однако суд встал на сторону УК. По данным 2ГИС, в этом доме размещается компания, занимающаяся сдачей апартаментов — вероятно, именно она имеет отношение к Игорю Есипенко.
В 2015 году (корреспонденту НГС удалось найти только эту декларацию о доходах бывшего депутата) Игорь Есипенко задекларировал 3,375 млн рублей дохода, его супруга — чуть менее 2 тыс. рублей. Ему принадлежало более 20 земельных участков, самый большой актив — 3 участка общей площадью более 135 тыс. квадратных метров. Ими депутат единолично владел на праве собственности. Еще у семьи Есипенко (сам Игорь Борисович, супруга и двое детей) есть в собственности два жилых дома (один из них на праве долевой собственности), три нежилых помещения, высоковольтная линия электропередач (протяженность — почти 4 тыс. м), два автомобиля («Ниссан Мурано» 2014 года и «Тойота Сиквоя» 2010 года) и мотоцикл «Ямаха» (2013 года).
До своего депутатства Игорь Есипенко работал в охране. Об этом свидетельствует новостная заметка
— Прибывший на место директор базы отдыха не смог уладить конфликт, а охраннику базы досталось несколько ударов рукояткой пистолета. В это время о происшествии узнал сотрудник одного из ЧОПов Игорь Есипенко, который отдыхал на даче недалеко от места событий. Прибыв на место, он выстрелил в воздух из служебного пистолета ИЖ. Дебошир попытался выстрелить в Есипенко и промахнулся. После этого, увидев направленный на него пистолет, он бросил свое оружие и сдался. Сотрудник ЧОПа вызвал милицию и до ее приезда держал ситуацию под контролем, — писал НГС.
Уже год спустя Игорь Есипенко примерил на себя депутатские полномочия, а через два года обзавелся усадьбой в лесу (дата ввода дома в эксплуатацию — 2012 год). Возможно, дача, о которой идет речь в тексте новостной заметки, и есть будущая усадьба Есипенко. При этом участок площадью 900 квадратов, на котором и стоит дом за 80 млн рублей, экс-депутат получил позже — в 2016 году. Предыдущий правообладатель этого участка — Российская Федерация.
— Получилось так, что в 2010 году каким-то образом, буквально, может, с полгода существовал закон. Как и кто его ввел — непонятно. Можно было лесные земли оформить в собственность. Закон просуществовал буквально полгода, но об этом не знали собственники баз отдыха — если бы знали, тоже бы оформили. Так эта земля была у баз в аренде, — рассказал корреспонденту НГС источник в компании «НПП «Полимерлайн»», владеющей брошенной базой отдыха рядом с домом Игоря Есипенко. — А сосед Игорь Есипенко… Он разве не нынешний депутат? Странно, он еще в 18 и 19 годах говорил, что депутат. Так вот, у Игоря Есипенко получилось эту землю в лесном массиве оформить в собственность. Хотя, сами понимаете, кругом леса и вот какая-то частная собственность.
Найти подтверждение существования закона, позволявшего приобрести в собственность участок в лесу, корреспонденту НГС не удалось.
Этот же источник сообщил, что когда-то на месте усадьбы в лесу стояло коммерческое здание:
— Сначала была компания по продаже автомобилей. Была фирма, там был руководитель, а Есипенко был у него начальником охраны. А потом получилось так, что с тем что-то случилось — инсульт или что — и вот хозяином уже стал Игорь Борисович. Но сосуществовали базы рядом с ним нормально, зря не скажу. Нормально было. У баз была дорожка как раз вдоль его забора, к пирсу ходили, а потом он уже всё это полностью перекрыл. К пирсу ходили, единственное, что заплывать к нему на территорию нельзя было. Да и не получилось бы. Всё было загорожено.
Что происходит на опушке леса, где стоит элитная недвижимость
Загорожено у побережья водохранилища всё и сейчас. Первое, на что натыкаешься, въехав в лес и миновав несколько баз отдыха, — это на предупреждения о частной собственности, несколько шлагбаумов и высокий забор из профлиста. Тут же своего рода КПП (частный жилой дом с небольшим огородом) с угрожающими надписями «Проход запрещен», рядом с ним — еще один шлагбаум, который управляется дистанционно. Корреспондент НГС попытался расспросить проживающих на КПП о частной собственности поблизости, но на стук в дверь так никто и не вышел.
Впрочем, обойти КПП можно со стороны побережья, правда, спустя метров 100 натыкаешься на забор из профлиста. За ним, очевидно, та самая частная собственность, о которой предупреждают надписи. Судя по стуку молотка, на участке ведутся активные строительные работы.
Этот участок площадью более 2,5 тыс. кв. м с домом (99,5 кв. м) — с недавних пор собственность Зенина Дениса Александровича, депутата Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области по округу
Денис Зенин имеет четыре действующих бизнеса: он руководит ООО «Новосибирская инженерно-геодезическая компания» (чистая прибыль в 2020 году — 57 тыс. рублей, выручка — 3 млн рублей) и ООО «Труд» (чистая прибыль — 241 тыс. рублей, выручка — 2,4 млн рублей). Первая компания занимается геодезической деятельностью, вторая — арендой недвижимости. Ему также принадлежат еще две компании: строительная компания ООО «Проектпромстрой» (чистая прибыль — 769 тыс. рублей, выручка — 1,9 млн рублей) и ООО «СибИнжГеоКом» (чистая прибыль 73,7 млн рублей, выручка — 127,4 млн рублей), которое занимается топографической деятельностью.
Участок на побережье он получил от Игоря Есипенко, дата сделки — 27 июля 2021 года. Дом, который стоит на этом участке, тоже когда-то принадлежал Есипенко — с 2006 по 2013 год — после им стал владеть Денис Зенин.
Несмотря на то, что участок депутата не затрагивает территорию прибрежной косы, пройти туда невозможно — со всех сторон ограждения, которые буквально уходят в воду. В заборе есть дверь с табличкой «Вход», однако она закрыта.
Сразу за забором начинаются внушительные владения Игоря Есипенко. Помимо участка с двухэтажным почти
Как и его сосед Денис Зенин, Игорь Есипенко тоже освоил прибрежную косу, которая выпадает из границ его участка. На этой территории у бывшего депутата открытый бассейн, несколько беседок и пирс.
За участком с заводью, который Есипенко арендовал у России, тянется участок еще большей площади — 8,5 тыс. кв. м. Это земли лесного фонда, которые можно использовать для размещения объектов отдыха. Их Есипенко тоже взял в аренду у России — с 2016 по 2043 годы — совместно с Иваковым Василием Викторовичем. Фамилия, имя и отчество второго арендатора этого участка полностью совпадает с именем действующего депутата Заксобрания от «Единой России», члена комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.
У Василия Ивакова четыре действующих компании и одно ИП, основная их деятельность — аренда и управление недвижимостью, аренда и лизинг машин и оборудования. Участок, взятый им в аренду вместе с Игорем Есипенко, указан в декларации у депутата Заксобрания, там же значится его годовой доход — 33,8 млн рублей.
За участками депутатов — нынешних и бывших — тихо ветшают корпуса бывшей базы отдыха общества слепых. От них до забора, который поставил Есипенко, чтобы скрыть свою роскошную усадьбу от любопытных глаз, буквально
— У нас просто не было средств содержать базу. Все прозаично. Сначала не было средств заплатить за электроэнергию, потом сменился директор, у него новые идеи, естественно. Решил, что база нам не нужна, что это нагрузка на предприятие. Мы всё законсервировали, — рассказывает сотрудник компании «НПП "Полимерлайн"», пожелавший сохранить анонимность. — Ордынский лесхоз тоже начал нам претензии предъявлять, например, допустим, что у нас забор. Сказали, что это не положено, что нужно, чтобы не было ограждения на базу. Мы убрали. А у соседей большой забор, высокий, мы это и говорили. Это его собственность, поэтому он вроде как имел право огородить свои земли. Это бы ладно, но акваторию, воду нельзя же вот так брать себе…
По словам сотрудника, Есипенко окончательно закрыл проход к воде уже после закрытия базы. Он обнес забором проход, которым раньше пользовались незрячие, и снес пирс со специальными поручнями, когда-то принадлежавший базе.
— Он и пирс наш убрал, он на 50 метров в воду вдавался. Как я понимаю, ему и дальше дали участок — то ли купил, то ли взял в аренду. Хотя, конечно, береговую линию он никак не может ни в аренду брать, ни закрывать. Ну то есть нельзя этого делать. Но подхода туда нет, естественно.
Это подтверждает еще одна очевидица закрытия базы общества слепых Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.). В начале «нулевых» она вела занятия для незрячих на базе возле Красного Яра, а позже отдыхала с семьей здесь же по специальной путевке, которую купила со скидкой как работник базы.
— Доступ полностью перекрыт. Хоть и написано «Вход», тут же надпись «Злая собака». Как туда пройти? Десять лет назад дом Есипенко уже стоял, но вся территория была открытая. И лес, и море. Можно было к воде пройти запросто. А забор лично мы увидели четыре года назад, приехали с мужем отдыхать на соседнюю базу, пошли прогуляться и были в шоке. Мы шли-шли вдоль этого забора, пытались хоть как-то к воде пройти. Ну, он на очень много метров тянется, — объясняет она.
Кому достанутся участки, где когда-то стояла база отдыха
База, где когда-то отдыхали и занимались ручным трудом незрячие со всей области, стоит на второй линии, на первой — дома и участки депутатов. Сейчас база отдыха представляет собой печальное зрелище: жилые и административные корпуса, столовая, сцена, баня и небольшой киоск ветшают в окружении сосен. Как это ни удивительно, в некоторых корпусах по-прежнему стоит мебель, целые окна и неразбитые плафоны люстр. По словам того же сотрудника «НПП "Полимерлайн"», компания в настоящее время готовится перепродать аренду участков, которые занимала база, новым арендаторам:
— Вначале Игорь Борисович вроде как хотел взять эту землю, но что-то там у него не сложилось. Знаю, что два человека сейчас заинтересованы. Один из них вроде как юрист Игоря Борисовича.
По данным ЕГРН, участки с корпусами семейного отдыха (так обозначаются они в кадастровой карте) уже имеют собственников. Два из трех участков с 2019 года принадлежат партнерам по бизнесу Игоря Есипенко, связанному с отдыхом на турбазе в Алтайском крае, — Алексею Бурлаку и Игорю Берсеневу. Последний — один из учредителей крупного производства напитков ООО «ПО Запсибкола». Третий участок с незавершенным строением и корпусом семейного отдыха
Что говорят депутаты о заборах и береге Обского водохранилища, на котором они построили пирсы и бассейны
Депутат Ордынского района Денис Зенин в разговоре с корреспондентом НГС вначале высказал сомнение в том, что действительно имеет недвижимость на побережье Обского водохранилища за Красным Яром.
— А с чего вы взяли, что у меня там что-то есть? — ответил вопросом на вопрос депутат. — Забор не ограничивает доступ, там свободный доступ обеспечен. Предусмотренный законодательством. Все калитки там открыты. Проходы там есть, всё есть.
— То есть можно пройти прямо через ваш участок к воде?
— Конечно, конечно.
Он отказался рассказывать, как именно ему достался кусок земли в лесном массиве, но подчеркнул, что купил его у физического лица по договору купли-продажи.
Другой собственник сразу нескольких участков земли и владелец роскошной усадьбы, выставленной на продажу, экс-депутат Игорь Есипенко тоже стал говорить о том, что проход к берегу есть. Для этого, по его словам, необходимо зайти в одну из калиток, которые, правда, во время приезда на участок корреспондентов НГС были закрыты.
— Доступ у нас там есть, метров 30 от берега и калитки. Просто идете и проходите, — отметил он. — Там калитка, написано «Вход», проходите, пожалуйста, по берегу. Всё открыто, все проходят, гуляют. И на прибрежной косе (имеется в виду участок, взятый им в аренду совместно с депутатом Иваковым. — Прим. ред.) есть проход. Вся береговая полоса свободна… Люди ходят, гуляют, пешком ходят, кто приезжает.
— А не попадают ли гуляющие на ваш участок? У вас же там пирсы, мостик, горка.
— Да почему? Ну попадают, и чего такого? Ничего страшного, ходят и гуляют. Нет, на наш участок не попадают. Ну, вот где у нас пирсы стоят, у нас же там водная гладь оформлена.
— Каким образом? Разве так можно?
— Конечно, вы чего? Закон откройте и почитайте. У нас аренда на 49 лет водной глади (имеется в виду участок с заводью). Если водная гладь не оформлена, то пирсы делать нельзя, вы не в курсе? Конечно, сюда можно проходить. Люди и гуляют, и на лодках приезжают, и катамаранах. Ничего там такого, никаких запретов. На каждой калитке у берега можно зайти, а можно и с берега зайти, у нас же забор не выходит в воду. У нас от воды забор стоит 30 метров, а береговая полоса сама метров 20. Там и рыбаки ходят, рыбу ловят, ну, то есть это не наша территория. Наша территория подальше, наш дом далеко. Мы даже можем, ну, к примеру… Даже не знаю, такие разговоры… Мы можем отказаться от этой аренды.
— Ну вы же ее зачем-то брали?
— Когда брали, допустим, думали, что можно там построить. Ну, я образно говорю. А потом по закону, какому-то новому, лесному или водному кодексу в
По словам экс-депутата, участки, принадлежащие ему, он тоже приобрел у физического лица. Однако сведений об этом в ЕГРН нет.
Игорь Есипенко подтвердил, что продает свою усадьбу, и опроверг информацию о том, что купил участок, на котором когда-то находилась база общества слепых, пояснив, что эта база отдыха «вообще в другом квартале, далеко от дома». Как будет использован участок площадью 8,5 тыс. кв. м, взятый им в аренду совместно с депутатом Иваковым, он посоветовал расспросить самого депутата.
Корреспондент НГС не смог связаться с Василием Иваковым, его помощница сообщила, что он в командировке в другом регионе.
Мы направили запрос в Минприроды с просьбой разъяснить, имеет ли право арендатор участка в лесном массиве закрыть доступ к воде.
— Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания в непосредственной близости от водного объекта. Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа к водному объекту общего пользования образует состав административного нарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей
По конкретным участкам и собственникам, ограничивающим доступ к воде, в министерстве порекомендовали обращаться в Сибирское межрегионального управление Росприроднадзора. НГС направил туда запрос, ответ пока не поступил.
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