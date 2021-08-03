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Шикарное поместье Дюбанова: сколько зарабатывает и чем владеет уволившийся министр — взгляните на его особняк

В новосибирском правительстве Анатолий Дюбанов работал с 2010 года. Его роскошный коттедж появился в 2016 году

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Анатолий Дюбанов считался одним из долгожителей в правительстве Новосибирской области, но внезапно оставил должность после ряда скандалов, связанных с его министерством

Анатолий Дюбанов считался одним из долгожителей в правительстве Новосибирской области, но внезапно оставил должность после ряда скандалов, связанных с его министерством

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В Новосибирске показали шикарное поместье экс-министра Дюбанова

Эта рабочая неделя началась с отставки министра цифрового развития Новосибирской области Анатолия Дюбанова. Его можно назвать долгожителем: в правительстве он работал с 2010 года, переместившись с должности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий на пост министра цифрового развития региона. И вот спустя два года после укрепления своих позиций в правительстве Анатолий Дюбанов по собственному желанию слагает с себя министерские полномочия, пообещав, что свою работу продолжит, но уже в федеральном правительстве. Корреспондент НГС Ксения Лысенко вспомнила, чем отметился за долгие годы работы экс-министр, в какие скандалы был вовлечен, а также сколько зарабатывал и какой недвижимостью владел.

Как министерство обвинили в картельном сговоре


На сайте министерства Новосибирской области Анатолия Дюбанова называют создателем одного из брендов региона — голосового помощника робота Николая. В списке итогов работы министра также создание первой в Сибири региональной «Службы-112», достижение НСО шестого места среди регионов России по уровню доступности электронных услуг бизнесу и населению и первого места по показателю «процент обеспеченности услугами стационарным широкополосным доступом к интернету на 100 домохозяйств» в селах.

Помимо достижений, у министерства Дюбанова случались и провалы — в частности, при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В 2020 году министерство объявило конкурс на оказание услуг «по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях». Победитель должен был поставить в 233 школы Новосибирска, Бердска, Искитима и районов области оборудование для компьютерных классов, систему видеонаблюдения и пропускные системы. Победителем признали компанию «ПСК Оптиком», которая предложила выполнить все работы за 394,7 миллиона рублей (максимальная стоимость контракта составляла 398,75 миллиона рублей).

Закупкой вскоре заинтересовались в региональном УФСБ, после чего материалы передали в антимонопольную службу. Выяснилось, что представители министерства еще до публичного объявления о торгах вступили в переписку с сотрудниками компаний «ПСК Оптиком» и «Оптиком» (тоже заявлялась на аукцион, как и «ПСК Оптиком», имеет одного и того же учредителя), договаривались о «выходе на объект» и начале работ.

В самом министерстве назвали эту переписку «консультированием сторон» и «изучением конкурентной среды, но в УФАС с возражениями не согласились.

— Ситуация, при которой заказчик совместно с хозяйствующим субъектом осуществляет подготовку закупочной документации проводимых торгов (в том числе по распоряжению будущего участника закупки вносит изменения в проект документации), не отвечает принципу обеспечения конкуренции, установленному федеральным законодательством, — заявляла тогда заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Комиссия УФАС в итоге признала министерство нарушившим пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и передала материалы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении министерства и компаний к административной ответственности.

А спустя месяц после этого ФАС сообщила о новых нарушениях. И снова в фокусе цифровые услуги, и снова те же компании — «Оптиком» и «ПСК Оптиком» (в этот раз к ним добавилось еще и ООО «Универсальный сервис»).

— Компании признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Указанные лица, осуществляя процессуально значимые действия на электронных торговых площадках, фактически отказались от конкурентной борьбы между собой. Предметом закупок, на которых действовал картель, в том числе являлось оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту фрагментов государственной инфокоммуникационной сети передачи данных Новосибирской области, — сообщало региональное УФАС в апреле этого года.

Известно, что общий доход участников соглашения, по результатам заключения государственных контрактов, составил 91 869 067,45 рубля.

«Центр деловой жизни» тогда писал о связях министра Анатолия Дюбанова с полицией, которая и обеспечила ему «крепость тылов» даже в случае таких громких скандалов. Портал сообщал, что до прихода в правительство экс-министр цифрового развития руководил управлением связи, спецтехники и автоматизации ГУ МВД по Новосибирской области.

Сколько зарабатывал министр


Доходы Анатолия Дюбанова не особенно выделялись, по крайней мере до 2016 года. С 2012 года (более ранних деклараций найти не удалось) по 2014 год он владел квартирой площадью 99 квадратных метров, гаражом (в 2014 году) и огромным земельным участком площадью 2390 квадратов, ездил на Toyota Highlander и зарабатывал от 1,9 до 5,1 миллиона рублей. Его супруга все эти годы показывала нулевой доход, с 2013 года она начала ездить на автомобиле Toyota RAV4, а также владела участком площадью 1200 квадратных метров.

В 2015 году у Анатолия Дюбанова появляется в пользовании жилой дом на 445 квадратов, а два земельных участка совокупной площадью 2390 квадратных метров переходят из владения в пользование. В тот год он задекларировал 2,7 млн рублей, его супруга — вновь нулевой доход. Среди имущества Анатолия Дюбанова всё та же 99-метровая квартира, гараж и Toyota Highlander, у его жены — только Toyota RAV4 и 99-метровая квартира в пользовании.

В 2016 году Анатолий Дюбанов декларирует 12 миллионов рублей дохода, а в его пользовании (как и у остальных членов семьи — супруги и двух несовершеннолетних детей) появляется жилой дом площадью 445 квадратных метров.

В остальные годы у него и супруги то появляются, то исчезают в собственности земельные участки, а сами доходы министра оказываются скромнее уровня 2016 года.

В последней декларации, поданной министром в 2020 году, он указал 4,6 миллиона рублей дохода, его супруга — 20 тысяч рублей. Список его имущества: земельный участок площадью 342 квадрата, земельный участок площадью 3593 квадрата (долевая собственность), жилой дом на 470 квадратов (долевая собственность) и машина Toyota Highlander. Он также пользуется двумя участками общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров и еще одним домом на 470 квадратов. Супруга владеет участком площадью 1400 квадратов и автомобилем Toyota RAV4, список ее имущества в пользовании внушителен: четыре земельных участка площадью 7,2 тысячи квадратных метров и два жилых дома площадью 470 квадратов каждый.

Дом, который принадлежит Анатолию Дюбанову, расположен в одном из коттеджных поселков недалеко от Новосибирска. С этим объектом недвижимости была связана еще одна скандальная история — в 2016 году портал журналистских расследований «Так-так-так» (признан в РФ иностранным агентом) обнаружил, что этот загородный элитный дом не задекларирован Анатолием Дюбановым. Тогда, 5 лет назад, стоимость явно достраивающегося дома оценили в 60 млн рублей.

— Строительство дома было завершено только в конце 2015 года за счет денежных средств, полученных под залог недвижимого имущества: трехкомнатной квартиры моей матери, Дюбановой Галины Тимофеевны, и трехкомнатной квартиры, принадлежащей моей семье (квартиры находились в Дзержинском и Центральном районах Новосибирска), а также за счет наследства, полученного мною после смерти отца, Дюбанова Василия Михайловича. В настоящее время обе квартиры проданы, — заявлял тогда Анатолий Дюбанов порталу «Сибкрай».

Планировалось, что его долевыми собственниками станут сам Дюбанов, его супруга и мать, однако сейчас в выписке на коттедж значатся только сам Анатолий Дюбанов и его мать (выписка есть в распоряжении редакции) — им принадлежат по доле из трех имеющихся.

Давайте посмотрим, как теперь выглядит загородная недвижимость экс-министра.

Коттедж — самый роскошный в этом поселке, поскольку в нем нет других объектов недвижимости, которые могли бы сравниться с ним по размерам или уровню роскоши. На участке есть теннисный корт, фонтан, ротонда, пруд, гараж, еще одно строение, в котором, вероятно, располагается сауна или бассейн, детская площадка, а также сад с вымощенными дорожками. Ну и, конечно, особняк — три этажа, с тремя гаражами, террасой на втором этаже, парадным входом и роскошными лестницами, достойными настоящего дворца.

Дома по соседству гораздо скромнее шикарной недвижимости бывшего министра. И, судя по сваленным стройматериалам возле строения справа, стройка на участке всё еще ведется

Дома по соседству гораздо скромнее шикарной недвижимости бывшего министра. И, судя по сваленным стройматериалам возле строения справа, стройка на участке всё еще ведется

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Дом спрятан за высоким забором и находится на самой кромке леса

Дом спрятан за высоким забором и находится на самой кромке леса

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Оцените геометричность узоров в саду. Нет, это не <nobr class="_">3D-проекция</nobr>, участок и дом действительно выглядят настолько ухоженно и идеально

Оцените геометричность узоров в саду. Нет, это не 3D-проекция, участок и дом действительно выглядят настолько ухоженно и идеально

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Под сенью елей скрывается пруд. В загадочном строении справа висят шторы блэкаут, видимо, для создания приватной обстановки

Под сенью елей скрывается пруд. В загадочном строении справа висят шторы блэкаут, видимо, для создания приватной обстановки

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Экс-министр творчески подошел к оформлению входной группы: с одной стороны лестницы настоящая оранжерея, с другой — водоем

Экс-министр творчески подошел к оформлению входной группы: с одной стороны лестницы настоящая оранжерея, с другой — водоем

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Особняк Дюбановых возвышается над другими, гораздо более скромными строениями в поселке

Особняк Дюбановых возвышается над другими, гораздо более скромными строениями в поселке

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По данным кадастровой карты, особняк был достроен в 2016 году, его кадастровая стоимость — 8,2 миллиона рублей, а участка (напомним, это 3,5 тысячи квадратных метров) — 74,8 тысячи рублей.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Та самая Дюбанова Галина Тимофеевна, чьи данные фигурируют в выписке на коттедж и земельный участок, не является владельцем какого-либо бизнеса на текущий момент. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». Последняя запись — ООО «Сибирский центр охранных технологий», в котором Галине Дюбановой как учредителю принадлежало 50%. Компания просуществовала с 1999 по 2012 год.

В марте мы рассказывали, сколько стоит жилье там, где обосновались известные люди нашего региона, — кто-то из них уже оставил высокие посты, ну а кто-то продолжает руководить городом и областью.

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министерствоцифровое развитиеАнатолий Дюбанов
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