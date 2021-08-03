Шикарное поместье Дюбанова: сколько зарабатывает и чем владеет уволившийся министр — взгляните на его особняк

Закупкой вскоре заинтересовались в региональном УФСБ, после чего материалы передали в антимонопольную службу. Выяснилось, что представители министерства еще до публичного объявления о торгах вступили в переписку с сотрудниками компаний «ПСК Оптиком» и «Оптиком» (тоже заявлялась на аукцион, как и «ПСК Оптиком», имеет одного и того же учредителя), договаривались о «выходе на объект» и начале работ.



В самом министерстве назвали эту переписку «консультированием сторон» и «изучением конкурентной среды, но в УФАС с возражениями не согласились.



— Ситуация, при которой заказчик совместно с хозяйствующим субъектом осуществляет подготовку закупочной документации проводимых торгов (в том числе по распоряжению будущего участника закупки вносит изменения в проект документации), не отвечает принципу обеспечения конкуренции, установленному федеральным законодательством, — заявляла тогда заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.



Комиссия УФАС в итоге признала министерство нарушившим пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и передала материалы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении министерства и компаний к административной ответственности.

