Шикарное поместье Дюбанова: сколько зарабатывает и чем владеет уволившийся министр — взгляните на его особняк

В Новосибирске показали шикарное поместье экс-министра Дюбанова
Эта рабочая неделя началась с отставки министра цифрового развития Новосибирской области Анатолия Дюбанова. Его можно назвать долгожителем: в правительстве он работал с 2010 года, переместившись с должности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий на пост министра цифрового развития региона. И вот спустя два года после укрепления своих позиций в правительстве Анатолий Дюбанов по собственному желанию слагает с себя министерские полномочия, пообещав, что свою работу продолжит, но уже в федеральном правительстве. Корреспондент НГС Ксения Лысенко вспомнила, чем отметился за долгие годы работы экс-министр, в какие скандалы был вовлечен, а также сколько зарабатывал и какой недвижимостью владел.
Как министерство обвинили в картельном сговоре
На сайте министерства Новосибирской области Анатолия Дюбанова называют создателем одного из брендов региона — голосового помощника робота Николая. В списке итогов работы министра также создание первой в Сибири региональной «Службы-112», достижение НСО шестого места среди регионов России по уровню доступности электронных услуг бизнесу и населению и первого места по показателю «процент обеспеченности услугами стационарным широкополосным доступом к интернету на 100 домохозяйств» в селах.
Помимо достижений, у министерства Дюбанова случались и провалы — в частности, при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В 2020 году министерство объявило конкурс на оказание услуг «по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях». Победитель должен был поставить в 233 школы Новосибирска, Бердска, Искитима и районов области оборудование для компьютерных классов, систему видеонаблюдения и пропускные системы. Победителем признали компанию «ПСК Оптиком», которая предложила выполнить все работы за 394,7 миллиона рублей (максимальная стоимость контракта составляла 398,75 миллиона рублей).
Закупкой вскоре заинтересовались в региональном УФСБ, после чего материалы передали в антимонопольную службу. Выяснилось, что представители министерства еще до публичного объявления о торгах вступили в переписку с сотрудниками компаний «ПСК Оптиком» и «Оптиком» (тоже заявлялась на аукцион, как и «ПСК Оптиком», имеет одного и того же учредителя), договаривались о «выходе на объект» и начале работ.
В самом министерстве назвали эту переписку «консультированием сторон» и «изучением конкурентной среды, но в УФАС с возражениями не согласились.
— Ситуация, при которой заказчик совместно с хозяйствующим субъектом осуществляет подготовку закупочной документации проводимых торгов (в том числе по распоряжению будущего участника закупки вносит изменения в проект документации), не отвечает принципу обеспечения конкуренции, установленному федеральным законодательством, — заявляла тогда заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.
Комиссия УФАС в итоге признала министерство нарушившим пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и передала материалы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении министерства и компаний к административной ответственности.
А спустя месяц после этого ФАС сообщила о новых нарушениях. И снова в фокусе цифровые услуги, и снова те же компании — «Оптиком» и «ПСК Оптиком» (в этот раз к ним добавилось еще и ООО «Универсальный сервис»).
— Компании признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Указанные лица, осуществляя процессуально значимые действия на электронных торговых площадках, фактически отказались от конкурентной борьбы между собой. Предметом закупок, на которых действовал картель, в том числе являлось оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту фрагментов государственной инфокоммуникационной сети передачи данных Новосибирской области, — сообщало региональное УФАС в апреле этого года.
Известно, что общий доход участников соглашения, по результатам заключения государственных контрактов, составил
«Центр деловой жизни» тогда писал о связях министра Анатолия Дюбанова с полицией, которая и обеспечила ему «крепость тылов» даже в случае таких громких скандалов. Портал сообщал, что до прихода в правительство экс-министр цифрового развития руководил управлением связи, спецтехники и автоматизации ГУ МВД по Новосибирской области.
Сколько зарабатывал министр
Доходы Анатолия Дюбанова не особенно выделялись, по крайней мере до 2016 года. С 2012 года (более ранних деклараций найти не удалось) по 2014 год он владел квартирой площадью 99 квадратных метров, гаражом (в 2014 году) и огромным земельным участком площадью 2390 квадратов, ездил на Toyota Highlander и зарабатывал от 1,9 до 5,1 миллиона рублей. Его супруга все эти годы показывала нулевой доход, с 2013 года она начала ездить на автомобиле Toyota RAV4, а также владела участком площадью 1200 квадратных метров.
В 2015 году у Анатолия Дюбанова появляется в пользовании жилой дом на 445 квадратов, а два земельных участка совокупной площадью 2390 квадратных метров переходят из владения в пользование. В тот год он задекларировал 2,7 млн рублей, его супруга — вновь нулевой доход. Среди имущества Анатолия Дюбанова всё та же
В 2016 году Анатолий Дюбанов декларирует 12 миллионов рублей дохода, а в его пользовании (как и у остальных членов семьи — супруги и двух несовершеннолетних детей) появляется жилой дом площадью 445 квадратных метров.
В остальные годы у него и супруги то появляются, то исчезают в собственности земельные участки, а сами доходы министра оказываются скромнее уровня 2016 года.
В последней декларации, поданной министром в 2020 году, он указал 4,6 миллиона рублей дохода, его супруга — 20 тысяч рублей. Список его имущества: земельный участок площадью 342 квадрата, земельный участок площадью 3593 квадрата (долевая собственность), жилой дом на 470 квадратов (долевая собственность) и машина Toyota Highlander. Он также пользуется двумя участками общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров и еще одним домом на 470 квадратов. Супруга владеет участком площадью 1400 квадратов и автомобилем Toyota RAV4, список ее имущества в пользовании внушителен: четыре земельных участка площадью 7,2 тысячи квадратных метров и два жилых дома площадью 470 квадратов каждый.
Дом, который принадлежит Анатолию Дюбанову, расположен в одном из коттеджных поселков недалеко от Новосибирска. С этим объектом недвижимости была связана еще одна скандальная история — в 2016 году портал журналистских расследований «Так-так-так» (признан в РФ иностранным агентом) обнаружил, что этот загородный элитный дом не задекларирован Анатолием Дюбановым. Тогда,
— Строительство дома было завершено только в конце 2015 года за счет денежных средств, полученных под залог недвижимого имущества: трехкомнатной квартиры моей матери, Дюбановой Галины Тимофеевны, и трехкомнатной квартиры, принадлежащей моей семье (квартиры находились в Дзержинском и Центральном районах Новосибирска), а также за счет наследства, полученного мною после смерти отца, Дюбанова Василия Михайловича. В настоящее время обе квартиры проданы, — заявлял тогда Анатолий Дюбанов порталу «Сибкрай».
Планировалось, что его долевыми собственниками станут сам Дюбанов, его супруга и мать, однако сейчас в выписке на коттедж значатся только сам Анатолий Дюбанов и его мать (выписка есть в распоряжении редакции) — им принадлежат по доле из трех имеющихся.
Давайте посмотрим, как теперь выглядит загородная недвижимость экс-министра.
Коттедж — самый роскошный в этом поселке, поскольку в нем нет других объектов недвижимости, которые могли бы сравниться с ним по размерам или уровню роскоши. На участке есть теннисный корт, фонтан, ротонда, пруд, гараж, еще одно строение, в котором, вероятно, располагается сауна или бассейн, детская площадка, а также сад с вымощенными дорожками. Ну и, конечно, особняк — три этажа, с тремя гаражами, террасой на втором этаже, парадным входом и роскошными лестницами, достойными настоящего дворца.
По данным кадастровой карты, особняк был достроен в 2016 году, его кадастровая стоимость — 8,2 миллиона рублей, а участка (напомним, это 3,5 тысячи квадратных метров) — 74,8 тысячи рублей.
Та самая Дюбанова Галина Тимофеевна, чьи данные фигурируют в выписке на коттедж и земельный участок, не является владельцем какого-либо бизнеса на текущий момент. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». Последняя запись — ООО «Сибирский центр охранных технологий», в котором Галине Дюбановой как учредителю принадлежало 50%. Компания просуществовала с 1999 по 2012 год.
В марте мы рассказывали, сколько стоит жилье там, где обосновались известные люди нашего региона, — кто-то из них уже оставил высокие посты, ну а кто-то продолжает руководить городом и областью.