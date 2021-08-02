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Министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов оставил свой пост

Он занимал министерское кресло с лета 2019 года

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Анатолий Дюбанов переходит на работу в Москву

Анатолий Дюбанов переходит на работу в Москву

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Министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов оставил свою должность. Об этом стало известно сегодня, 2 августа, на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

— Сегодня последний раз принимает участие в наших оперативных совещаниях и заседаниях правительства Дюбанов Анатолий Васильевич. Он меняет место работы. Его пригласили на новую работу в федеральный орган исполнительной власти в Москве, — заявил губернатор.

Напомним, Анатолий Дюбанов занял свою должность в правительстве НСО в августе 2019 года. С 1 сентября 2010 года по 2019 год был руководителем департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

В апреле этого года у главы управления СКР по Новосибирской области генерал-майора Андрея Лелеко закончился пятилетний срок полномочий. Он ушел на пенсию по истечении контракта.

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