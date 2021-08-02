Министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов оставил свой пост

Министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов оставил свою должность. Об этом стало известно сегодня,
— Сегодня последний раз принимает участие в наших оперативных совещаниях и заседаниях правительства Дюбанов Анатолий Васильевич. Он меняет место работы. Его пригласили на новую работу в федеральный орган исполнительной власти в Москве, — заявил губернатор.
Напомним, Анатолий Дюбанов занял свою должность в правительстве НСО в августе 2019 года. С
В апреле этого года у главы управления СКР по Новосибирской области генерал-майора Андрея Лелеко закончился пятилетний срок полномочий. Он ушел на пенсию по истечении контракта.