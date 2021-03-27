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Мой сосед — Локоть: сколько стоит пожить в особняках рядом с бывшими губернаторами, чиновниками и спортсменами

Мы узнали, сколько миллионов потребуется выложить за жизнь в статусном месте

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Жилье рядом с правительственной резиденцией может обойтись вам в <nobr class="_">90 миллионов</nobr> рублей. А что насчет домов рядом с другими чиновниками?

Жилье рядом с правительственной резиденцией может обойтись вам в 90 миллионов рублей. А что насчет домов рядом с другими чиновниками?

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Стало известно, сколько стоит жилье по соседству с мэром Новосибирска

Респектабельная жизнь высших должностных лиц Новосибирской области тщательно скрыта за высокими заборами где-то в элитных поселках недалеко от города. Но порой некоторые детали становятся известны общественности, и вот статусное соседство обретает вполне реальные очертания, главное — накопить несколько десятков миллионов и выбрать подходящий особняк или апартаменты. НГС рассказывает, сколько стоит жилье там, где обосновались известные люди нашего региона, — кто-то из них уже оставил высокие посты, ну а кто-то продолжает руководить городом и областью. Подробности — в этом обзоре.

Основное место притяжения обеспеченных и наделенных статусом новосибирцев — территория Обкомовских дач. Прошлым летом мы уже устраивали прогулку по этому необычному месту, где экстравагантные особняки и монументальные замки соседствуют с полузаброшенными дачами. А еще здесь в окружении вековых сосен располагается правительственная резиденция.

Где-то здесь, на Дачном шоссе, среди особняков и усадеб расположен и дворец приемов правительства

Где-то здесь, на Дачном шоссе, среди особняков и усадеб расположен и дворец приемов правительства

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Особняк по адресу Дачное шоссе, 16 слишком уж часто мелькает в закупках, которые объявляет хозуправление новосибирского правительства. В 2018 году оно заказало ремонт крыльца особняка за 3,5 млн рублей, а в 2019 году — ремонт пешеходных дорожек почти за 1 млн рублей, писала Тайга.инфо. Впрочем, и в региональном правительстве от резиденции не открещивались и говорили, что по адресу находится государственная собственность. Сейчас в огромном особняке, вероятно, проживает семья губернатора Андрея Травникова или же полпреда Сергея Меняйло. Тем более рабочий маршрут Сергея Меняйло, из-за которого в Новосибирске в час пик останавливают светофоры, как раз пролегает по этой траектории — от Дачного шоссе через перекресток по улице Плановой.

Как бы то ни было, пожить по соседству с правительственной резиденцией обойдется в кругленькую сумму — в базе N1.RU предложения по продаже недвижимости на Дачном шоссе начинаются от 12,5 миллиона рублей и достигают 90 миллионов рублей. За 12,5 миллиона рублей покупателям предлагается заброшенный участок с кирпичным недостроем, в котором нет ничего, кроме стен.

Вероятно, когда-то у владельцев этого участка были амбициозные планы по строительству трехэтажного загородного особняка. Но воплощать их придется уже кому-то другому — начав с земли с недостроем за <nobr class="_">12,5 миллиона</nobr> рублей

Вероятно, когда-то у владельцев этого участка были амбициозные планы по строительству трехэтажного загородного особняка. Но воплощать их придется уже кому-то другому — начав с земли с недостроем за 12,5 миллиона рублей

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Самое роскошное предложение — это трехэтажный особняк на участке площадью 26 соток.

Самый дорогой продающийся в настоящее время коттедж на Обкомовских дачах

Самый дорогой продающийся в настоящее время коттедж на Обкомовских дачах

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Так он выглядит изнутри

Так он выглядит изнутри

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Еще один вариант быть поближе к резиденции правительства — это ЖК премиум-класса Flora&Fauna (Дачное шоссе, 22). О том, как на берегу Оби в лесу вырос квартал богачей, мы рассказывали еще в 2015 году. С того времени элитный жилой комплекс основательно отстроился, сейчас квартиры в нем продаются по цене от 7 млн рублей. Причем за 7 млн к продаже предлагается «однушка» — чуть более 50 квадратов, второй этаж, зато шикарный вид на Обь (дом на первой береговой линии).

Квартира пока строится, но ее обещают сдать в 2022 году

Квартира пока строится, но ее обещают сдать в 2022 году

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А вот это жилье ждать не надо — квартира располагается в уже построенном в 2019 году доме статусного ЖК. Это «трешка» площадью 124 квадрата, за которую просят 26 миллионов рублей.

Квартира уже обставлена, но с видовыми характеристиками могут быть проблемы — жилье располагается на первом этаже

Квартира уже обставлена, но с видовыми характеристиками могут быть проблемы — жилье располагается на первом этаже

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Еще немного сдержанных интерьеров элитной квартиры

Еще немного сдержанных интерьеров элитной квартиры

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Есть и территория вторых Обкомовских дач. На деле — это коттеджный поселок «Европейский», расположенный по Лесному шоссе на берегу Оби. Это тоже достаточно престижный поселок, дом в котором, например, приобрел глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов. Сейчас чиновник задержан по подозрению во взятке. В центре коттеджного поселка располагается огромный особняк хоккеиста «Сибири» Егора Миловзорова — 1600 квадратных метров элитной загородной недвижимости (выписка из ЕГРН есть в распоряжении редакции).

Приобрести жилье в этом месте можно в среднем за 36,5 млн рублей. За эту сумму вы получите двухэтажный особняк с дорогостоящим ремонтом (так утверждает автор объявления), в котором есть три спальни и три гардеробные.

Коттедж располагается на семи с половиной сотках, здесь есть большой гараж на две машины

Коттедж располагается на семи с половиной сотках, здесь есть большой гараж на две машины

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А вот минималистичная обстановка в особняке

А вот минималистичная обстановка в особняке

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К слову, хоккеисты «Сибири» проживают и в элитном ЖК «Кедровый» (и снова Заельцовский район). Самые дорогие квартиры, выставленные на продажу, обойдутся в 28–25 миллионов рублей. Вот, например, светлая пятикомнатная квартира в неоклассическом стиле.

В гостиной есть аквариум и камин

В гостиной есть аквариум и камин

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Без позолоты тоже не обошлось

Без позолоты тоже не обошлось

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Есть жилье и подешевле — за небольшую «двушку» в «Кедровом» (59 кв. м) просят 8,5 млн рублей.

Интерьер спальни придется по вкусу любителям минимализма&nbsp;

Интерьер спальни придется по вкусу любителям минимализма 

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В квартире такая же монохромная ванная

В квартире такая же монохромная ванная

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Экс-глава Новосибирской области Василий Юрченко предпочитает совсем другое направление — не Заельцовский район, а дачный поселок Кудряшовский. Здесь у него в 2014 году продавалась пятиэтажная вилла, в которой побывал корреспондент НГС. За особняк с бассейном, баней и теплицами на участке тогда просили 58 миллионов рублей.

Сейчас недвижимость на улице Лесной стоит около 20–30 млн рублей. Самый дорогой вариант из ныне продающихся обойдется в 35 млн рублей. За эту сумму можно купить участок площадью 15 соток на берегу Оби и 3-этажный дом с гаражом (общая площадь — 400 кв. м).

Та самая улица Лесная, где когда-то жил экс-губернатор. Дом слева стоит <nobr class="_">35 млн</nobr> рублей

Та самая улица Лесная, где когда-то жил экс-губернатор. Дом слева стоит 35 млн рублей

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Комната отдыха в этом дорогом коттедже

Комната отдыха в этом дорогом коттедже

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Варианты подешевле тоже есть, правда, в этих случаях речь идет, как правило, о недостроях. Самое доступное жилье в этом поселке стоит 10 млн рублей.

А вот так выглядит самое дешевое жилье на улице Лесной. Внутри только черновая отделка

А вот так выглядит самое дешевое жилье на улице Лесной. Внутри только черновая отделка

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Кстати, в Кудряшовском семье Василия Юрченко принадлежит еще одна недвижимость. Про замок, скрытый соснами, который из своих окон ежедневно наблюдают жители панелек по соседству, мы рассказывали два года назад. 35-комнатный замок с огромной стеной, башнями, собственным выходом к пляжу и большим участком оценивался в 135 млн рублей. Согласно выписке из ЕГРН того года, участок принадлежал Андрею Мелехину, который являлся учредителем и руководителем компании «Ростр-инвест» — она занимается арендой и управлением недвижимостью. Вместе с Мелехиным учредителем значилась и Наталья Юрченко.

Как вам такое соседство?

Как вам такое соседство?

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Впрочем, замок тоже требовал отделки (внутри — только стены)

Впрочем, замок тоже требовал отделки (внутри — только стены)

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В списке чиновников выделяется мэр Анатолий Локоть, который поселился не в коттедже за городом, а в квартире на улице Галущака, 1. Жилье там по меркам этой подборки вполне себе скромное — 8 миллионов рублей за 3-комнатную квартиру.

В этом доме у главы Новосибирска есть квартира

В этом доме у главы Новосибирска есть квартира

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Один из трех продающихся вариантов в доме, где живет мэр, — в квартире 114 квадратных метров, она располагается на <nobr class="_">12-м этаже</nobr> <nobr class="_">15-этажного</nobr> дома

Один из трех продающихся вариантов в доме, где живет мэр, — в квартире 114 квадратных метров, она располагается на 12-м этаже 15-этажного дома

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Другая выставленная на продажу квартира на улице <nobr class="_">Галущака, 1</nobr>. За нее просят <nobr class="_">8,5 млн</nobr> рублей. Это «двушка»

Другая выставленная на продажу квартира на улице Галущака, 1. За нее просят 8,5 млн рублей. Это «двушка»

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В середине февраля, когда Новосибирск завалило снегом, мы провели эксперимент и взглянули на улицы, ведущие к домам и работе наших чиновников. Как чистили дороги, по которым добираются Андрей Травников, Анатолий Локоть и Сергей Меняйло, — в этом репортаже.

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губернатормэрэлитные дома
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