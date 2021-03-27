Мой сосед — Локоть: сколько стоит пожить в особняках рядом с бывшими губернаторами, чиновниками и спортсменами

Стало известно, сколько стоит жилье по соседству с мэром Новосибирска
Респектабельная жизнь высших должностных лиц Новосибирской области тщательно скрыта за высокими заборами где-то в элитных поселках недалеко от города. Но порой некоторые детали становятся известны общественности, и вот статусное соседство обретает вполне реальные очертания, главное — накопить несколько десятков миллионов и выбрать подходящий особняк или апартаменты. НГС рассказывает, сколько стоит жилье там, где обосновались известные люди нашего региона, — кто-то из них уже оставил высокие посты, ну а кто-то продолжает руководить городом и областью. Подробности — в этом обзоре.
Основное место притяжения обеспеченных и наделенных статусом новосибирцев — территория Обкомовских дач. Прошлым летом мы уже устраивали прогулку по этому необычному месту, где экстравагантные особняки и монументальные замки соседствуют с полузаброшенными дачами. А еще здесь в окружении вековых сосен располагается правительственная резиденция.
Особняк по адресу Дачное
Как бы то ни было, пожить по соседству с правительственной резиденцией обойдется в кругленькую сумму — в базе N1.RU предложения по продаже недвижимости на Дачном шоссе начинаются от
Самое роскошное предложение — это трехэтажный особняк на участке площадью
Еще один вариант быть поближе к резиденции правительства — это ЖК премиум-класса Flora&Fauna (Дачное
А вот это жилье ждать не надо — квартира располагается в уже построенном в 2019 году доме статусного ЖК. Это «трешка» площадью 124 квадрата, за которую просят
Есть и территория вторых Обкомовских дач. На деле — это коттеджный поселок «Европейский», расположенный по Лесному шоссе на берегу Оби. Это тоже достаточно престижный поселок, дом в котором, например, приобрел глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов. Сейчас чиновник задержан по подозрению во взятке. В центре коттеджного поселка располагается огромный особняк хоккеиста «Сибири» Егора Миловзорова — 1600 квадратных метров элитной загородной недвижимости (выписка из ЕГРН есть в распоряжении редакции).
Приобрести жилье в этом месте можно в среднем за
К слову, хоккеисты «Сибири» проживают и в элитном ЖК «Кедровый» (и снова Заельцовский район). Самые дорогие квартиры, выставленные на продажу, обойдутся в
Есть жилье и подешевле — за небольшую «двушку» в «Кедровом» (
Экс-глава Новосибирской области Василий Юрченко предпочитает совсем другое направление — не Заельцовский район, а дачный поселок Кудряшовский. Здесь у него в 2014 году продавалась пятиэтажная вилла, в которой побывал корреспондент НГС. За особняк с бассейном, баней и теплицами на участке тогда просили
Сейчас недвижимость на улице Лесной стоит около
Варианты подешевле тоже есть, правда, в этих случаях речь идет, как правило, о недостроях. Самое доступное жилье в этом поселке стоит
Кстати, в Кудряшовском семье Василия Юрченко принадлежит еще одна недвижимость. Про замок, скрытый соснами, который из своих окон ежедневно наблюдают жители панелек по соседству, мы рассказывали два года назад.
В списке чиновников выделяется мэр Анатолий Локоть, который поселился не в коттедже за городом, а в квартире на улице
В середине февраля, когда Новосибирск завалило снегом, мы провели эксперимент и взглянули на улицы, ведущие к домам и работе наших чиновников. Как чистили дороги, по которым добираются Андрей Травников, Анатолий Локоть и Сергей Меняйло, — в этом репортаже.