Мой сосед — Локоть: сколько стоит пожить в особняках рядом с бывшими губернаторами, чиновниками и спортсменами

Есть и территория вторых Обкомовских дач. На деле — это коттеджный поселок «Европейский», расположенный по Лесному шоссе на берегу Оби. Это тоже достаточно престижный поселок, дом в котором, например, приобрел глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов. Сейчас чиновник задержан по подозрению во взятке. В центре коттеджного поселка располагается огромный особняк хоккеиста «Сибири» Егора Миловзорова — 1600 квадратных метров элитной загородной недвижимости (выписка из ЕГРН есть в распоряжении редакции).



Приобрести жилье в этом месте можно в среднем за 36,5 млн рублей. За эту сумму вы получите двухэтажный особняк с дорогостоящим ремонтом (так утверждает автор объявления), в котором есть три спальни и три гардеробные.