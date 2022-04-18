Совладелица «Марии-Ра» делит имущество с бывшим мужем-домохозяином. Сколько денег на кону?
О разводе Аллы Ракшиной с греком Лазаросом Ксантопулосом написал британский судья
В Лондоне идет бракоразводный процесс с разделом имущества между Аллой Ракшиной и Лазаросом Ксантопулосом. Ракшина владеет долями сибирской сети супермаркетов «Мария-Ра», гостиницы «Центральная» и Центрального рынка в Новосибирске. О процессе сообщил Forbes со ссылкой на промежуточные результаты дела, которые опубликовал судья Николас Мостин.
Алла Ракшина — дочь алтайского бизнесмена Александра Ракшина, который владеет несколькими крупными бизнесами в Сибири. По данным «Контур.Фокуса», Ракшина выступает учредителем в 32 компаниях. В список входит ООО «Рынок Центральный» (Алле принадлежит 25%), ООО «Центральная-Альфа» (тоже 25%) и ООО «Розница К-1» («Мария-Ра» относится к этой компании). Чистая прибыль Аллы за 2020 год — 9,6 миллиарда рублей, выручка — 15 миллиардов.
Как следует из текста решения, 42-летний Ксантопулос родился и большую часть жизни провел в России, себя описывает как домохозяина. По словам Лазароса, пара начала жить вместе в 1999 году, поженилась в марте 2006 года, а расстались в 2020 году. За время брака у них родились две дочери. В сентябре 2020 года Лазарос подал заявление на развод в лондонский суд, Алла — в российский. В марте 2021 года российский суд вынес решение о разводе по заявлению жены, оставив детей с матерью — лондонский суд это решение признал.
— Если спор по детям уже был рассмотрен по существу и дело находится в стадии апелляции, то вопрос о разделе имущества еще находится на начальной стадии. Спор по активам стороны согласовали продолжить в Англии по части III Закона о бракоразводных и семейных разбирательствах 1984 года (Закон MFPA), — объяснил Forbes управляющий партнер фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко.
В судебных документах сообщается, что Ракшина живет в престижном районе Лондона, где ей принадлежит неназванный объект недвижимости стоимостью 5,25 миллиона фунтов стерлингов. В такую же сумму оценивается соседний объект недвижимости, также принадлежащий Ракшиной. Кроме этого, она владеет недвижимостью в России стоимостью 1 млн фунтов стерлингов и компанией Cottus с 11 млн фунтов стерлингов на счетах. При этом Ракшина выделяет Ксантопулосу по 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц, что позволяет ему снимать жилье в престижном районе Лондона.
По информации Forbes, центральным вопросом в разбирательстве является оценка всего состояния Ракшиной. По мнению Ксантопулоса, оно составляет минимум 300 млн фунтов стерлингов — супруг ссылается на оценку Forbes. Как уточняет издание, впервые Ракшина появилась в списке Forbes в 2015 году, в августе стоимость ее доли в семейном бизнесе оценивалась в $150 млн, а состояние всего клана Ракшиных — в $600 млн. В 2016 году оценка состояния Ракшиной сократилась до $125 млн, в 2017-м — до $75 млн. После этого в списке Forbes не появлялся ни один из представителей семьи Ракшиных.
Расходы на суд оплачиваются со счета компании Cottus, которая также принадлежит российской бизнесвумен. На судебные расходы, по словам судьи, супруги потратили уже полмиллиарда рублей или 5,4 миллиона фунтов стерлингов.
Forbes отправил запрос отцу Аллы Александру Ракшину с просьбой прокомментировать разбирательство, но тот оставил его без ответа.
Рэпер из Новосибирска Элджей и известный видеоблогер Анастасия Ивлеева поделили имущество после развода. О расставании они объявили в конце августа.