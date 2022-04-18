Совладелица «Марии-Ра» делит имущество с бывшим мужем-домохозяином. Сколько денег на кону?

Как следует из текста решения, 42-летний Ксантопулос родился и большую часть жизни провел в России, себя описывает как домохозяина. По словам Лазароса, пара начала жить вместе в 1999 году, поженилась в марте 2006 года, а расстались в 2020 году. За время брака у них родились две дочери. В сентябре 2020 года Лазарос подал заявление на развод в лондонский суд, Алла — в российский. В марте 2021 года российский суд вынес решение о разводе по заявлению жены, оставив детей с матерью — лондонский суд это решение признал.

— Если спор по детям уже был рассмотрен по существу и дело находится в стадии апелляции, то вопрос о разделе имущества еще находится на начальной стадии. Спор по активам стороны согласовали продолжить в Англии по части III Закона о бракоразводных и семейных разбирательствах 1984 года (Закон MFPA), — объяснил Forbes управляющий партнер фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко.

В судебных документах сообщается, что Ракшина живет в престижном районе Лондона, где ей принадлежит неназванный объект недвижимости стоимостью 5,25 миллиона фунтов стерлингов. В такую же сумму оценивается соседний объект недвижимости, также принадлежащий Ракшиной. Кроме этого, она владеет недвижимостью в России стоимостью 1 млн фунтов стерлингов и компанией Cottus с 11 млн фунтов стерлингов на счетах. При этом Ракшина выделяет Ксантопулосу по 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц, что позволяет ему снимать жилье в престижном районе Лондона.

