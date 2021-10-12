Ивлеева и Элджей поделили имущество. С чем остался рэпер из Новосибирска после развода?

С чем остался рэпер из Новосибирска Элджей после развода с Ивлеевой
Рэпер из Новосибирска Элджей и известный видеоблогер Анастасия Ивлеева поделили имущество после развода. О расставании они объявили в конце августа.
По сообщению телеграм-канала Mash, бывшей супруге музыканта достался двухэтажный особняк площадью 364 квадратных метра, расположенный в Истринском районе, в поселке «Старый свет» под Москвой. На его территории также находится гараж на пять машин и 4 гектара земли. Общая стоимость недвижимости оценивается приблизительно в 150 миллионов рублей. Также у Анастасии Ивлеевой осталось три автомобиля — Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и «Гелендваген».
У Элджею же отошли две машины: Hummer H2 и BMW i8. До сентября, по данным телеграм-канала, доля рэпера в поместье составляла 50%.
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