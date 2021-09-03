Соблазн или борьба за власть: почему на самом деле расстались Элджей и Настя Ивлеева (всему виной перепады настроения)

В августе на всю страну прогремела новость о расставании рэпера Элджея и Насти Ивлеевой — пара провела вместе около трех лет. Телеведущая и блогер сообщила о случившемся на своей странице в Instagram. Бывшие возлюбленные дали развернутое интервью на тему развода журналу Tatler, а Настю уже успели заметить в объятиях Антона Птушкина, ее коллеги по работе — они вместе вели передачу «Орёл и решка». Глядя на Ивлееву и Элджея, мы решили разобраться, по каким причинам распадаются звездные пары, и попросили экспертов прокомментировать несколько версий.
Семейный психолог Светлана Цветкова объясняет, что если семейная пара оказывается на грани развода, причины на то могут быть самые разные. Известные и состоятельные — это в первую очередь люди, такие же как и остальные, мужчины и женщины со своими переживаниями, чувствами, недостатками и достоинствами.
— Причины для расставания у них в большинстве случаев те же, что и у остальных пар: охлаждение в отношениях, непонимание, детские травмы, упреки и неумение решать конфликты, утрата эффекта новизны, появление нового партнера и другие. Конечно, публичные персоны находятся в особом положении. Они всегда «под прицелом» поклонников и СМИ, в плену давления и ожиданий от общества, и это не может не сказаться, в том числе на семейных отношениях. Помимо нормативных (стандартных) кризисов, конфликтов, через которые проходят практически все пары, знаменитые семьи подвержены еще большему давлению и ненормативным кризисам. В большинстве случаев все пары, независимо от уровня достатка и степени популярности, тяжело переживают развод: испытывают боль, разочарование и стараются адаптироваться к новой реальности. Ведь перед жизненными трудностями все равны, — говорит Светлана Цветкова. Психолог выделила несколько основных причин, которые могли сказаться на отношениях медийной пары.
Недостаток общения
— Популярность и медийность — это большой труд, который требует полной отдачи. Часто люди в таких парах, даже создав семью, полностью посвящают себя работе, постоянно находятся в разъездах, потому не получается соблюдать баланс между карьерой и новой ролью супругов. Такие отношения рано или поздно сходят на нет, — говорит психолог.
Конкуренция внутри пары
— Если встречаются две яркие самодостаточные личности — это прекрасно, но может так случиться, что один значительно перерастет другого. Часто супруги не могут смириться с таким положением, и отношения дают трещину, — прокомментировала одну из возможных версий разрыва Светлана Цветкова.
Финансовая независимость
— Когда в браке возникают трудности, обычные пары пытаются сохранить отношения, в том числе потому, что вместе проще «выжить» и обеспечить детям более благополучную жизнь. Если каждый из супругов имеет высокий доход и не нуждается в финансовой поддержке, решение о разводе принять проще, — считает психолог.
Искушения
— Публичных людей окружают поклонники, многие из которых готовы на всё, чтобы оказаться удостоенным внимания звездного кумира. К сожалению, в наше время мы наблюдаем резкое падение и даже деградацию моральных устоев. Часто звезды поддаются этим искушениям, заводят романы, даже будучи семейными людьми, — предполагает эксперт.
Брак ради еще большей популярности
— Встречаются и такие случаи, когда свадьба двух знаменитых людей — это срежиссированное шоу, еще один способ привлечь внимание поклонников и СМИ. А последующий развод еще больше подогревает интерес к публичным персонам. По факту же между людьми нет любви, и тем более настоящих семейных отношений, — считает Цветкова.
По мнению психолога Анны Портновой, брак и семья — то, что требует времени, внимания, заботы. Занятому человеку сложно найти на это время, есть много социальных моментов, которые не требуют таких усилий, много фанатов, людей, которые сами хотят дружить, встречаться, то есть берут на себя заботу об отношениях, хоть и мимолетных, не длительных — так же проще жить.
— Творческие натуры — часто люди гистрионного типа, истеричные, плохо умеют сдерживаться в эмоциях, у них перепады настроения, от любви до ненависти — один шаг. Так бывает, что это не дает строить диалог и разрушает отношения. Также у них очень большая, выраженная нарциссическая часть, они плохо выдерживают конкуренцию. Они склонны вначале просто обожествлять партнера, и после так же сильно обесценивать, просто размазывать. Финансовая независимость действительно дает свободу, человек не боится уйти, ему всегда есть куда уйти и на что жить. Решение о расставании принимается быстрее гораздо, — заключает эксперт.
Психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич говорит, что процент расставаний в современном мире высок по разным причинам, но основной является то, что люди не умеют строить близкие отношения. Современные тренды в общении приучают человека к поверхностным отношениям — есть фасадная картинка, есть привлекающие черты, но когда начинаются первые трудности, люди выходят из отношений.
— Люди живут с ощущением изобилия: партнеров много, я быстро найду себе другого, а по факту с новым партнером происходит то же самое. Переходя от одного партнера к другому, человек не решает свои задачи в построении близких отношений, так как не доходит до них — в этом заключается кризис брака в современности. Мы не видим, что 7 обычных пар из 8 расстаются, но замечаем то, что распались отношения звезд — будь то Настя Ивлеева и Элджей или Риз Уизерспун и Райан Филипп, хотя они такие же люди, но в лучах прожектора, и к ним приковано внимание. В современном мире сложно построить крепкий брак — это большая работа, до которой люди просто не доходят, думая, что где-то там их ждет лучший вариант, — говорит эксперт.
Еще одной причиной расставания звездных пар, со слов Анны Бабич, является нарциссизм — в профессию актера, блогера, певца или шоумена идут люди с нарциссическими чертами, которые любят быть на виду, у них высокая потребность в восхищении, признании, им важно знать и понимать, что их любят. При этом психолог отмечает то, что это не расстройство, а состояние психики в рамках нормы.
— В обычных парах с нарциссическими наклонностями может быть один из партнеров, второй, наоборот, не желает быть звездой на вечеринке. В таких отношениях не случается конфликтов на этой почве, напротив, партнеры друг друга дополняют. Такой тип отношений называется комплементарным — основа для конструктивного взаимодействия. У звезд всё построено иначе — обоим партнерам нужно обожание и восхищение, их желания должны выполняться, мир должен вертеться вокруг них и люди должны делать то, что они хотят. Позиция «Ты должен! Нет, ты должен!» приводит к конфликту. Такой тип отношений называется синергетическим — борьба за власть. Причем чем успешнее звезда, тем больше ощущение собственной исключительности, а это часто приводит к тому, что человеку не всегда хватает мудрости и зрелости осознавать свое реальное место в мире, происходит потеря с реальностью, — говорит психолог.
Анна Бабич объясняет, что часто браки распадаются в молодом возрасте, когда люди по своему этапу развития не доходят до потребности в близких отношениях, они ориентированы на то, что вовне — социальный успех и достижения, и на построение отношений в первом приближении.
— У людей на этом этапе еще нет потребности идти вглубь себя. Настоящие крепкие отношения мы можем построить только тогда, когда мы начинаем хорошо себя понимать и знаем, что нам нужно от отношений, мы начинаем видеть человека рядом, а не фасад, который его привлек. Если говорить о звездных парах, их ритм жизни слишком динамичен, что нет времени обращать внимание на свои истинные и глубинные потребности. Часто они просто не доходят до этапа, на котором готовы строить близкие отношения, — заключает эксперт.
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