Соблазн или борьба за власть: почему на самом деле расстались Элджей и Настя Ивлеева (всему виной перепады настроения)

Семейный психолог Светлана Цветкова объясняет, что если семейная пара оказывается на грани развода, причины на то могут быть самые разные. Известные и состоятельные — это в первую очередь люди, такие же как и остальные, мужчины и женщины со своими переживаниями, чувствами, недостатками и достоинствами.

— Причины для расставания у них в большинстве случаев те же, что и у остальных пар: охлаждение в отношениях, непонимание, детские травмы, упреки и неумение решать конфликты, утрата эффекта новизны, появление нового партнера и другие. Конечно, публичные персоны находятся в особом положении. Они всегда «под прицелом» поклонников и СМИ, в плену давления и ожиданий от общества, и это не может не сказаться, в том числе на семейных отношениях. Помимо нормативных (стандартных) кризисов, конфликтов, через которые проходят практически все пары, знаменитые семьи подвержены еще большему давлению и ненормативным кризисам. В большинстве случаев все пары, независимо от уровня достатка и степени популярности, тяжело переживают развод: испытывают боль, разочарование и стараются адаптироваться к новой реальности. Ведь перед жизненными трудностями все равны, — говорит Светлана Цветкова. Психолог выделила несколько основных причин, которые могли сказаться на отношениях медийной пары.