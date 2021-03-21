«Делят даже котов». Как развестись мирно (или не очень) и что у вас могут отсудить. 13 важных карточек

Коронавирусный 2020-й не выдержали больше шести тысяч пар — брак расторгли больше 12 тысяч жителей Новосибирской области, при этом семью за тот же период создали не намного больше человек — 15 тысяч.

На прошлой неделе психолог Анна Бердникова рассуждала, нужно ли сохранять отношения до последнего ради детей, а сейчас мы поговорим со специалистом, что делать, если все-таки не удалось.

Можно ли развестись без суда и скандалов? Защитит ли брачный контракт от раздела имущества и кому достанется любимый кот? Вместе с адвокатом Еленой Денисовой мы подготовили ответы на самые частые вопросы о разводе.

