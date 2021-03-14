«Развод родителей — это всегда катастрофа»: семейный психолог о том, нужно ли сохранять брак и почему распадаются семьи

Нужны оба родителя

В целом обязательное разрушение семьи не является нормой в настоящий момент. Развод родителей — это всегда катастрофа для ребенка. Папа и мама для ребенка выполняют разные взаимодополняющие задачи, они делят ответственность за семейные процессы, личным примером учат своих детей строить отношения с людьми своего и противоположного пола. Поэтому ребенку нужны оба родителя. Для родителей ребенка пережить разрыв тоже бывает тяжело, но не настолько, как для ребенка. Во-первых, это выбор двух взрослых людей, во-вторых, разрушенная только что семья — не единственная в их жизни, у каждого из них была еще, по крайней мере, родительская семья, и каждый из них знает, что разводом жизнь не заканчивается. А ребенок не знает, поэтому переживает катастрофу вселенского масштаба.



Для сохранения семьи есть множество форм работы и приемов. Приведу здесь лишь один. Каждый взрослый человек имеет на рынке женихов и невест свою стоимость, опираясь на которую может выбирать себе партнера. Именно этот тезис положен, может быть, не так утилитарно сформулированный, в основу рассуждений, кто кому пара и что такое мезальянс. Так вот, если продолжить эти рассуждения в духе, что мне удалось заполучить чуть лучшего партнера, чем я могла, имея свою стоимость, то ценить своего партнера больше и показывать ему его ценность получается чаще, чем если считать, что это ему повезло заполучить такую звезду, как я. Просыпаться по утрам со словами: как мне повезло, что рядом со мной такой замечательный человек, который… (можно каждый день придумывать новое продолжение), — чрезвычайно полезно для сохранения и укрепления брака. Работает в обе стороны.