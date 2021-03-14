«Развод родителей — это всегда катастрофа»: семейный психолог о том, нужно ли сохранять брак и почему распадаются семьи

«Нормально ли, когда семья приходит к разводу?» — именно такой вопрос мы задали семейному психологу Анне Бердниковой. В своей авторской колонке она поразмышляла о реалиях современного брака и рассказала, почему многие семьи распадаются, даже если у них есть дети. Почитайте колонку-размышление, а затем напишите в комментариях, стоит ли сохранять брак до последнего.
Современную российскую семью можно назвать менее стабильной по сравнению, например, с семьей прошлого или позапрошлого века. Связано это в первую очередь с тем, что семья перестала быть необходимым условием для массового выживания. Сегодня человек, независимо от пола, вполне способен прожить один, обеспечивая себя решением тех задач, которыми раньше занималась семья, либо самостоятельно, либо через аутсорсинг.
Создание, сохранение и развитие семейных отношений — это ежедневный физический и эмоциональный труд, усилия. Этого труда сейчас вполне можно избежать, поэтому растет возраст вступления в брак и падает продолжительность брака. Растет также инфантилизация социума: жить здесь и сейчас, слушать свои желания, быть достойным всего и сразу — прекрасные призывы, но они показывают жизнь с детской позиции как величайшее благо.
Какие испытания ждут семью
Когда пара создает семью, то, чтобы семья дольше сохранялась и развивалась, кто-то, как минимум один, должен занять взрослую позицию, быть в контакте с реальностью, а не только со своими желаниями. Кроме того, семья — структура, в которой встречаются не просто два человека, каждый со своими тараканами. В молодой семье встречаются две семейные системы молодоженов.
У каждого из партнеров своя картинка счастливой семейной жизни в голове, свои семейные правила, которые, само собой, должны быть воплощены. В конфетно-букетный период времени никому не приходит в голову разговаривать о том, по каким правилам мы будем жить — привет убеждению о том, что «если любовь настоящая, то влюбленные понимают друг друга без слов». А вопросов, которые не мешало бы обсудить на берегу, — огромное количество: как распределяются домашние обязанности, как формируется семейный бюджет, как будет организован наш досуг, кто его будет оплачивать, что такое семейные сбережения, как они будут формироваться и на что тратиться, как часто наши родители будут нас навещать… Это лишь малая часть вещей, которые, не будучи оговорены, снова и снова станут порождать семейные конфликты.
Из детской позиции к детям
Рождение ребенка — это испытание семьи на прочность. Оно обычно приводит к взрослению женщины, если до этого оба партнера пребывали в счастливой детской позиции. За ребенком нельзя не ухаживать — последствия будут фатальными. Поэтому женщина взрослеет: учитывает потребности ребенка, прогнозирует развитие различных ситуаций — финансовых, воспитательных, профессиональных, бытовых.
Если в семье не удается договориться и своевременно не получается разрешать возникающие противоречия, то она разрушается. Дети остаются с женщиной потому, что она, как правило, в большей степени готова к принятию ответственности за них. И в силу традиции на женщину социум давит сильнее. Это она должна побывать замужем, и это с ней должны остаться дети, иначе «что она за женщина?»
Проиллюстрировать социальное давление на женщину можно таким простым примером. Встреча одноклассников спустя …дцать лет после выпуска. Женщина может быть сколько угодно успешным руководителем, ученым, политиком и пр., но если у нее нет мужа или хотя бы ребенка, она получит не восхищение, а сочувствие, хорошо, если не злорадство.
Нужны оба родителя
В целом обязательное разрушение семьи не является нормой в настоящий момент. Развод родителей — это всегда катастрофа для ребенка. Папа и мама для ребенка выполняют разные взаимодополняющие задачи, они делят ответственность за семейные процессы, личным примером учат своих детей строить отношения с людьми своего и противоположного пола. Поэтому ребенку нужны оба родителя. Для родителей ребенка пережить разрыв тоже бывает тяжело, но не настолько, как для ребенка. Во-первых, это выбор двух взрослых людей, во-вторых, разрушенная только что семья — не единственная в их жизни, у каждого из них была еще, по крайней мере, родительская семья, и каждый из них знает, что разводом жизнь не заканчивается. А ребенок не знает, поэтому переживает катастрофу вселенского масштаба.
Для сохранения семьи есть множество форм работы и приемов. Приведу здесь лишь один. Каждый взрослый человек имеет на рынке женихов и невест свою стоимость, опираясь на которую может выбирать себе партнера. Именно этот тезис положен, может быть, не так утилитарно сформулированный, в основу рассуждений, кто кому пара и что такое мезальянс. Так вот, если продолжить эти рассуждения в духе, что мне удалось заполучить чуть лучшего партнера, чем я могла, имея свою стоимость, то ценить своего партнера больше и показывать ему его ценность получается чаще, чем если считать, что это ему повезло заполучить такую звезду, как я. Просыпаться по утрам со словами: как мне повезло, что рядом со мной такой замечательный человек, который… (можно каждый день придумывать новое продолжение), — чрезвычайно полезно для сохранения и укрепления брака. Работает в обе стороны.
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