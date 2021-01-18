«Было стыдно, что беременна». История мамы, которая хотела оставить дочь в роддоме, потому что так сказал муж

Жительница Новосибирска хотела оставить дочь в роддоме и передумала
Дарье Филатенко
Дарья родилась в неблагополучной семье: отца не было, мать выпивала, судьба дочки мало интересовала женщину. В первый класс Даша пошла только в
В 15 лет Даша познакомилась со своим первым мужем и, влюбившись, с радостью сбежала к нему из своего дома. В 18 лет у них родился сын, свекровь учила молодую невестку вести хозяйство — жили дружно, счастливо, пока муж Дарьи не увлекся азартными играми и выпивкой, затем отношения постепенно разладились. Несколько раз девушка давала шанс их браку, но в итоге не выдержала и ушла окончательно.
Спустя время Дарья познакомилась со своим вторым супругом — молодые люди вместе работали. Закрутился продолжительный роман. У пары родилась дочь Диля. Сложности в семье начались, когда Дарья забеременела третьим ребенком. Когда она вспоминает этот этап жизни, то на глазах наворачиваются слезы.
— Я не планировала декрет — и так уже двое, но так случилось — я забеременела. Муж категорически не хотел третьего ребенка, склонял меня к аборту, с его стороны не было поддержки, со стороны близких — тоже, давили, настаивали на том, чтобы я пошла на аборт, а я не хотела. На УЗИ пришла, смотрю на экран, а там живое существо, у которого бьется сердце, — вспоминает Дарья.
Аборт Дарья не сделала. Весь период беременности ей внушали, что этот ребенок — лишняя обуза. Сибирячка рассказывает, что ей было непросто, она всё время думала, почему ей должно быть стыдно за то, что она беременна. Она плакала по ночам, мучилась от чувства подавленности и стыда. Муж активно демонстрировал свое нежелание принимать ребенка и, когда Дарья уехала в роддом, писал ей: «Ты скоро? Давай быстрее, мне на работу надо выходить».
— Как будто я в магазин пошла за хлебом! Я плакала, не подходила к дочери в роддоме, чтобы не привыкать, потому что решила отдать ее в другую семью. Думала, что так ей будет лучше, другие родители смогут дать ей гораздо больше, чем мы, — рассказывает Дарья, вытирая слезы.
К тому времени Даша уже была знакома с благотворительным фондом «Вместе» — сотрудники помогали ее семье вещами. В момент отчаяния она поделилась своей проблемой с социальным работником и сегодня уверенно заявляет, что безумно рада, что не умолчала. Молодой маме наконец-то оказали ту поддержку, в которой она так отчаянно нуждалась. Недавно мы рассказывали о сотрудниках центра «Вместе» — они работают с матерями, которые по разным причинам хотят отказаться от своих детей.
— Тогда я думала, что надежды нет. Я отдам дочь, вернусь домой и молча переживу случившееся. Я совсем не ожидала, что может быть иначе, но мне помогли поверить в то, что я сильная и справлюсь, что это лишь препятствие, — рассказывает Даша. — Я не стала писать отказ вопреки воле мужа и принесла дочь домой. Его реакцией было: «Притащила все-таки». Я не знаю, как я справилась, не сорвалась — муж называл дочь «ребенок», говорил: «Твое плачет». Как это возможно вообще? Как будто я ее нагуляла. Две недели я не могла дать дочери имя, в глубине души боялась, вдруг ее всё же придется отдать, но я не сдалась и сумела научить мужа ее любить. Нашу дочь зовут Эльмира, муж любит ее больше, чем остальных детей, и часто повторяет, что был дураком, глупым, раз позволил себе допустить мысли об отказе, — делится Дарья своей историей.
С рождением третьего ребенка Дарья приняла решение переехать — семья жила в частном доме вместе с мамой девушки, отчимом, братьями и сестрами. Дом аварийный, с тремя детьми оставаться в таких условиях было небезопасно. Съехали в небольшую комнатку в общежитии. Чтобы больше не случалось внезапных беременностей, Дарья поставила спираль.
— Я тогда ночами подрабатывала в продуктовом магазине, поднимала тяжелые ящики. На смене у меня началось кровотечение — я запереживала, пошла к врачу. Оказалось, что у меня беременность,
На сегодняшний день Дарья с детьми живет одна, всё в той же небольшой комнатке в общежитии. Муж уже год находится в Узбекистане и не может вернуться в Россию из-за пандемии, высылает жене по
— Меня, бывает, спрашивают, не тяжело ли мне. Ни капли! Уборка — тот же спортзал, только мне за это еще и платят. Пару часов я провожу в тишине, наедине со своими мыслями, — улыбается Даша.
Отдых для Даши — прогулка с детьми в парке, летом — на пляж, на Обское море. Своих детей она описывает как очень разносторонних — старшему уже
— Он говорит, что как мужчина должен заботиться обо мне с девочками и о младшем брате, раз папа далеко. Я переживаю, что лишаю его детства, стараюсь дать ему больше свободного времени. Диля очень творческая и усидчивая девочка, любит рисовать, а ее сестра Эльмира — хулиганка и егоза, — улыбается Дарья и показывает их снимки и видео из семейного архива. Действительно, маленькая Эльмира — тот еще сорванец.
Рассуждая о своей большой семье, Даша говорит, что рада тому, что у нее четверо детей, она гордится и ими, и собой: справилась, не сдалась, не совершила глупость. Она уверяет, что женщина может вообще всё, и делится, что даже научилась сама менять колеса у машины — летом семья приобрела маленький старенький автомобиль. Правда, ее сильно огорчает то, что люди относятся к многодетным мамам с ненавистью и осуждением — мол, понарожали.
Одно из правил Даши — всегда помнить, что, помимо того, что она мать, она еще и женщина — нужно уделять время себе, своей внешности, иногда баловать себя, выбираться куда-то с подружками, чтобы не сойти с ума от рутины. Подняться по лестнице с коляской, ребенком и пакетами — у нее вместо тренажерного зала, а с фигурой повезло от природы. Выбирая между вкусно и калорийно поесть и пойти прогуляться с детьми, Даша выберет второе, а сэкономленные деньги отложит. Последний год сибирячке дался особенно тяжело, но опускать руки — история не про Дашу. На вопрос, где она берет столько сил и энергии, она улыбается и говорит, что ее вдохновляют ее дети.
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