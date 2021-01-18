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«Было стыдно, что беременна». История мамы, которая хотела оставить дочь в роддоме, потому что так сказал муж

Дарья живет с 4 детьми в комнате в общежитии — она рассказала НГС о своем нелегком материнстве и счастье, несмотря ни на что

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История многодетной мамы, которая хотела отказаться от дочери, но сумела найти выход из страшной ситуации

История многодетной мамы, которая хотела отказаться от дочери, но сумела найти выход из страшной ситуации

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Жительница Новосибирска хотела оставить дочь в роддоме и передумала

Дарье Филатенко 30 лет, вместе со своими четырьмя детьми она живет в небольшой комнате в общежитии. Каждый день Дарья крутится как белка в колесе, стараясь дать своей семье то, чего сама была лишена в детстве. Муж был против рождения третьего ребенка и грозился уйти от нее — под давлением она почти согласилась отдать новорожденную дочь в другую семью, но вовремя одумалась. С четвертым малышом история повторилась, но, пережив один страшный период в жизни, Даша решила, что справится и со вторым, и вопреки воле мужа оставила и сына. Мы попросили Дарью рассказать подробности ее истории — она точно не оставит вас равнодушными.

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Дарья родилась в неблагополучной семье: отца не было, мать выпивала, судьба дочки мало интересовала женщину. В первый класс Даша пошла только в 10 лет, после того как отчим сам лично отнес документы о ее зачислении директору. Даша — старший ребенок в семье, поэтому ответственность за дом, сестер и братьев полностью легла на ее детские плечи. Доучиться в школе девочка не смогла, после трех классов пришлось бросить учебу. Даша сдавала бутылки, чтобы купить хлеб, или за пару картофелин помогала по дому соседке — зато младшие братья и сестры были накормлены. Дарья говорит, что ее мать сейчас даже не помнит этого, а сама девочка считала, что их жизнь — это норма, другого примера перед глазами не было.

Дарья живет одна с детьми в небольшой комнате в общежитии

Дарья живет одна с детьми в небольшой комнате в общежитии

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В 15 лет Даша познакомилась со своим первым мужем и, влюбившись, с радостью сбежала к нему из своего дома. В 18 лет у них родился сын, свекровь учила молодую невестку вести хозяйство — жили дружно, счастливо, пока муж Дарьи не увлекся азартными играми и выпивкой, затем отношения постепенно разладились. Несколько раз девушка давала шанс их браку, но в итоге не выдержала и ушла окончательно.

Спустя время Дарья познакомилась со своим вторым супругом — молодые люди вместе работали. Закрутился продолжительный роман. У пары родилась дочь Диля. Сложности в семье начались, когда Дарья забеременела третьим ребенком. Когда она вспоминает этот этап жизни, то на глазах наворачиваются слезы.

— Я не планировала декрет — и так уже двое, но так случилось — я забеременела. Муж категорически не хотел третьего ребенка, склонял меня к аборту, с его стороны не было поддержки, со стороны близких — тоже, давили, настаивали на том, чтобы я пошла на аборт, а я не хотела. На УЗИ пришла, смотрю на экран, а там живое существо, у которого бьется сердце, — вспоминает Дарья.

Даша говорит, что очень рада тому, что нашлись люди, которые поддержали ее и не дали совершить ошибку

Даша говорит, что очень рада тому, что нашлись люди, которые поддержали ее и не дали совершить ошибку

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Аборт Дарья не сделала. Весь период беременности ей внушали, что этот ребенок — лишняя обуза. Сибирячка рассказывает, что ей было непросто, она всё время думала, почему ей должно быть стыдно за то, что она беременна. Она плакала по ночам, мучилась от чувства подавленности и стыда. Муж активно демонстрировал свое нежелание принимать ребенка и, когда Дарья уехала в роддом, писал ей: «Ты скоро? Давай быстрее, мне на работу надо выходить».

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— Как будто я в магазин пошла за хлебом! Я плакала, не подходила к дочери в роддоме, чтобы не привыкать, потому что решила отдать ее в другую семью. Думала, что так ей будет лучше, другие родители смогут дать ей гораздо больше, чем мы, — рассказывает Дарья, вытирая слезы.

К тому времени Даша уже была знакома с благотворительным фондом «Вместе» — сотрудники помогали ее семье вещами. В момент отчаяния она поделилась своей проблемой с социальным работником и сегодня уверенно заявляет, что безумно рада, что не умолчала. Молодой маме наконец-то оказали ту поддержку, в которой она так отчаянно нуждалась. Недавно мы рассказывали о сотрудниках центра «Вместе» — они работают с матерями, которые по разным причинам хотят отказаться от своих детей.

— Тогда я думала, что надежды нет. Я отдам дочь, вернусь домой и молча переживу случившееся. Я совсем не ожидала, что может быть иначе, но мне помогли поверить в то, что я сильная и справлюсь, что это лишь препятствие, — рассказывает Даша. — Я не стала писать отказ вопреки воле мужа и принесла дочь домой. Его реакцией было: «Притащила все-таки». Я не знаю, как я справилась, не сорвалась — муж называл дочь «ребенок», говорил: «Твое плачет». Как это возможно вообще? Как будто я ее нагуляла. Две недели я не могла дать дочери имя, в глубине души боялась, вдруг ее всё же придется отдать, но я не сдалась и сумела научить мужа ее любить. Нашу дочь зовут Эльмира, муж любит ее больше, чем остальных детей, и часто повторяет, что был дураком, глупым, раз позволил себе допустить мысли об отказе, — делится Дарья своей историей.

Старший сын помогает маме с младшими сестрами и братом

Старший сын помогает маме с младшими сестрами и братом

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С рождением третьего ребенка Дарья приняла решение переехать — семья жила в частном доме вместе с мамой девушки, отчимом, братьями и сестрами. Дом аварийный, с тремя детьми оставаться в таких условиях было небезопасно. Съехали в небольшую комнатку в общежитии. Чтобы больше не случалось внезапных беременностей, Дарья поставила спираль.

— Я тогда ночами подрабатывала в продуктовом магазине, поднимала тяжелые ящики. На смене у меня началось кровотечение — я запереживала, пошла к врачу. Оказалось, что у меня беременность, 8 недель. Видимо, от тяжелой физнагрузки спираль вылетела. С дочкой я думала об аборте на маленьком сроке, а здесь уже человек. Сказала мужу, а он ответил, что, если рожу, он от меня уйдет. Тогда, с дочкой, мне было страшнее, но я уже проходила этот путь, значит, смогу еще, я стала гораздо сильнее и сделала по-своему, — говорит Дарья. Центр помощи «Вместе» в очередной раз поддержал многодетную маму, и на свет появился мальчик. Муж Дарьи, как бы скептически ни был настроен, смог полюбить и сына.

Места мало, но Даша уверена, что сможет заработать на жилплощадь побольше, как только младший сын пойдет в детский сад&nbsp;

Места мало, но Даша уверена, что сможет заработать на жилплощадь побольше, как только младший сын пойдет в детский сад 

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На сегодняшний день Дарья с детьми живет одна, всё в той же небольшой комнатке в общежитии. Муж уже год находится в Узбекистане и не может вернуться в Россию из-за пандемии, высылает жене по 5–6 тысяч рублей в месяц. Каждый день Даши расписан по пунктам: садик, школа, поликлиники, развивающие кружки, домашние дела, еще и подработка — в свободные час-два Даша убирает дома и не стыдится этого. Деньги никогда не бывают лишними, а уборка для женщины — дело привычное.

— Меня, бывает, спрашивают, не тяжело ли мне. Ни капли! Уборка — тот же спортзал, только мне за это еще и платят. Пару часов я провожу в тишине, наедине со своими мыслями, — улыбается Даша.

Отдых для Даши — прогулка с детьми в парке, летом — на пляж, на Обское море. Своих детей она описывает как очень разносторонних — старшему уже 12 лет, мальчик растет самостоятельным, хорошо учится, занимается карате, помогает маме с младшими.

— Он говорит, что как мужчина должен заботиться обо мне с девочками и о младшем брате, раз папа далеко. Я переживаю, что лишаю его детства, стараюсь дать ему больше свободного времени. Диля очень творческая и усидчивая девочка, любит рисовать, а ее сестра Эльмира — хулиганка и егоза, — улыбается Дарья и показывает их снимки и видео из семейного архива. Действительно, маленькая Эльмира — тот еще сорванец.

Две дочери Даши очень разные — Эльмира (на фото слева) очень активная, а Диля (на фото справа) — спокойная и усидчивая

Две дочери Даши очень разные — Эльмира (на фото слева) очень активная, а Диля (на фото справа) — спокойная и усидчивая

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Рассуждая о своей большой семье, Даша говорит, что рада тому, что у нее четверо детей, она гордится и ими, и собой: справилась, не сдалась, не совершила глупость. Она уверяет, что женщина может вообще всё, и делится, что даже научилась сама менять колеса у машины — летом семья приобрела маленький старенький автомобиль. Правда, ее сильно огорчает то, что люди относятся к многодетным мамам с ненавистью и осуждением — мол, понарожали.

Дарья часто выбирается на прогулки с детьми — многодетная мама очень любит проводить с ними время

Дарья часто выбирается на прогулки с детьми — многодетная мама очень любит проводить с ними время

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Одно из правил Даши — всегда помнить, что, помимо того, что она мать, она еще и женщина — нужно уделять время себе, своей внешности, иногда баловать себя, выбираться куда-то с подружками, чтобы не сойти с ума от рутины. Подняться по лестнице с коляской, ребенком и пакетами — у нее вместо тренажерного зала, а с фигурой повезло от природы. Выбирая между вкусно и калорийно поесть и пойти прогуляться с детьми, Даша выберет второе, а сэкономленные деньги отложит. Последний год сибирячке дался особенно тяжело, но опускать руки — история не про Дашу. На вопрос, где она берет столько сил и энергии, она улыбается и говорит, что ее вдохновляют ее дети.

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