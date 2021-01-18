«Было стыдно, что беременна». История мамы, которая хотела оставить дочь в роддоме, потому что так сказал муж

— Как будто я в магазин пошла за хлебом! Я плакала, не подходила к дочери в роддоме, чтобы не привыкать, потому что решила отдать ее в другую семью. Думала, что так ей будет лучше, другие родители смогут дать ей гораздо больше, чем мы, — рассказывает Дарья, вытирая слезы.

К тому времени Даша уже была знакома с благотворительным фондом «Вместе» — сотрудники помогали ее семье вещами. В момент отчаяния она поделилась своей проблемой с социальным работником и сегодня уверенно заявляет, что безумно рада, что не умолчала. Молодой маме наконец-то оказали ту поддержку, в которой она так отчаянно нуждалась. Недавно мы рассказывали о сотрудниках центра «Вместе» — они работают с матерями, которые по разным причинам хотят отказаться от своих детей.

— Тогда я думала, что надежды нет. Я отдам дочь, вернусь домой и молча переживу случившееся. Я совсем не ожидала, что может быть иначе, но мне помогли поверить в то, что я сильная и справлюсь, что это лишь препятствие, — рассказывает Даша. — Я не стала писать отказ вопреки воле мужа и принесла дочь домой. Его реакцией было: «Притащила все-таки». Я не знаю, как я справилась, не сорвалась — муж называл дочь «ребенок», говорил: «Твое плачет». Как это возможно вообще? Как будто я ее нагуляла. Две недели я не могла дать дочери имя, в глубине души боялась, вдруг ее всё же придется отдать, но я не сдалась и сумела научить мужа ее любить. Нашу дочь зовут Эльмира, муж любит ее больше, чем остальных детей, и часто повторяет, что был дураком, глупым, раз позволил себе допустить мысли об отказе, — делится Дарья своей историей.