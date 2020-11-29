Мамочка на миллион: истории самых необычных мам, которые шокировали Новосибирск (10 детей — это вам не шутки)

— У нас через 11 лет родился второй ребенок. Ну мальчик и мальчик, особо-то и не расстроились, да и потом тоже. А когда два близнеца, да еще и не девочки, тогда было немного обидно. В основном потому, что девочку хотела, — объясняет свою многодетность Мария. — Девочку, наверное, хотим до сих пор, у нас уже давно имя было придумано — Ксюша.



Мария шутит, что иногда чувствует себя, как та обезьяна-мать из мультика:

— Чувство постоянного напряжения — не то что бывает, а очень бывает, прям как только просыпаешься, — говорит многодетная мама. — Иногда вспоминаю ту обезьяну из мультика. День так быстро проходит, прямо мгновенно. К вечеру думаешь — прошел, и хорошо. Время на себя? Разве что ночью или сильно рано утром. Когда все лягут спать в 22:00, можешь хотя бы пойти помыться спокойно. Ложусь и не думаю ни о чём. Просто лежу, и тишина.