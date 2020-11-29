Мамочка на миллион: истории самых необычных мам, которые шокировали Новосибирск (10 детей — это вам не шутки)

В Новосибирске нашли самых необычных мам
В последнее воскресенье ноября принято отмечать День матери — школьники старательно готовят поделки, рисуют открытки, а уже взрослые дети обязательно звонят своим мамам и говорят теплые слова. В трогательный праздник нет-нет да и скатится слезинка, ведь мама — самое дорогое, что у нас есть. В честь праздника мы решили собрать несколько историй выдающихся мам города — они рожают по десять детей, усыновляют подростков и воспитывают особенных малышей.
Оксана Усова — мама десяти детей
Начнем, пожалуй, с матери десяти детей, вот это подвиг, правда? Оксана Усова в прошлом году родила десятого ребенка — девочку Катю. Роды дались женщине нелегко, но она быстро пришла в себя и говорит, что, если Бог даст еще детей, она будет рожать. Женское счастье Оксана понимает в материнстве. Оксана ведет блог в Instagram, где рассказывает истории из жизни и делится опытом с другими матерями.
— Мне кажется, мы обычная семья, просто детей больше, чем у других. Скорее всего, это какое-то мышление определенное, склад ума, что ли. Многодетная семья — это должен быть осознанный выбор. Если в омут с головой, глядя на какие-то картинки красивые и думая, что это всё легко и просто, можно попасть в такую кабалу! И в депрессию впадают [мамы], и я вообще знаю истории очень-очень печальные… Я уважаю тех женщин, которые открыто могут сказать: «Вот я двоих родила, и мне двоих за глаза. Мне уроки с ними делать?» Я сделала выбор в пользу детей, остановилась на том, что всецело посвятила себя детям, — рассуждает многодетная мама.
Зинаида Иост — мама восьми детей
Зина Иост — популярная мама-блогер — может составить Оксане Усовой солидную конкуренцию: в семье Иостов восемь детей. Зина отлично выглядит и каждый день радует подписчиков забавными видео из жизни их семьи, в главной роли, конечно же, маленькая Вера, самая младшая в большом семействе.
— Когда у меня еще не было детей, я работала цветочницей, и мне бы сказали: «Зина, у тебя будет восемь детей!» — я бы сказала: «Вы чего?» А сейчас, когда они уже есть, это нормально, это счастье, и я бы не сказала, что их прям много. Когда у тебя рождается ребенок, ты всё в жизни переоцениваешь, и количество тоже. Нам, конечно, задают вопрос, зачем столько, я даже пост писала как-то на эту тему, ответила интересующимся, что рождение ребенка — это счастье для родителей, чудо. Ну вот представьте, а у меня этого счастья в восемь раз больше, — делится Зина.
Мария Сачек — мама семерых сыновей
Марии и ее мужу Сергею Сачек по 38 лет, они вместе больше 20 лет, познакомились на елке в Центральном парке, и закрутилось. Сибирячка родила семерых сыновей в надежде на дочь. Первый сын Женя родился за месяц до 18-летия Марии. Потом был перерыв, ждали девочку, но пошли мальчики. Второму сыну, Серёже, сейчас девять. Потом родился Артём (ему восемь), близнецам Егору и Саше — по семь. Данилу — шесть, а младшему Роме три года.
— У нас через 11 лет родился второй ребенок. Ну мальчик и мальчик, особо-то и не расстроились, да и потом тоже. А когда два близнеца, да еще и не девочки, тогда было немного обидно. В основном потому, что девочку хотела, — объясняет свою многодетность Мария. — Девочку, наверное, хотим до сих пор, у нас уже давно имя было придумано — Ксюша.
Мария шутит, что иногда чувствует себя, как та обезьяна-мать из мультика:
— Чувство постоянного напряжения — не то что бывает, а очень бывает, прям как только просыпаешься, — говорит многодетная мама. — Иногда вспоминаю ту обезьяну из мультика. День так быстро проходит, прямо мгновенно. К вечеру думаешь — прошел, и хорошо. Время на себя? Разве что ночью или сильно рано утром. Когда все лягут спать в 22:00, можешь хотя бы пойти помыться спокойно. Ложусь и не думаю ни о чём. Просто лежу, и тишина.
Ольга Ситникова — пятеро сыновей
Ольга Ситникова может похвастаться тем, что родила пятерых сыновей — у младшего Фёдора довольно большая разница в возрасте с остальными братьями. В интервью НГС многодетная мама призналась, что мечтает о дочери. У Ольги доверительные отношения с сыновьями, иногда она даже может пойти с ними в бар, где ее принимают за старшую сестру старшего сына, но никак не за маму.
— Как это — быть одновременно мамой двух взрослых мужчин и трех маленьких мальчиков?
— Скажу сначала, как круто ощущать себя молодой мамой взрослых сыновей. Когда они вместе собираются, я смотрю на этих бородатых дядек, и мне даже не верится, что это мои. Ходить с самым старшим в бар — это вообще сюрреализм. Вроде ты себя ощущаешь молоденькой, вокруг симпатичные молодые люди, а ты вдруг понимаешь, что по возрасту они как твой сын, это очень необычные ощущения.
— Какие у вас основные правила при воспитании мальчиков?
— Я разрешаю своим мужчинам испытывать обычные человеческие слабости: плакать, если страшно или больно. Сейчас же уже все знают, что установка «мужчины не плачут» вредна. «Мужчина должен» — не переношу эту установку. Учу особенно трепетно и снисходительно относиться к девочкам, просто потому, что они девочки. Если ситуация сложная — не важно с кем: с другом, с учителем, с девушкой — всегда говорю: кто-то должен быть умнее, почему бы не ты? Не оглядывайся на поведение другого, следи за собой.
Недавно мама пятерых сыновей перенесла коронавирус — она рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться — она ждала врача десять дней, он приехал к ней только после публикации истории на НГС.
Олеся Волкова — усыновила пятерых детей
Олеся Волкова — мать-одиночка, она профессиональная приемная мама. У нее есть свой сын подросткового возраста, остальных детей Олеся усыновила. Нина и Тима — подростки, они считались трудновоспитуемыми, и из-за этого семьи отказывались от них. С Олесей же, наоборот, у брата и сестры сложились доверительные дружеские отношения — сибирячка долгое время была их куратором, пока дети жили в интернате. Даня, Рома и Паша — братья, их родила подопечная Олеси, но из-за тяжёлого эмоционального состояния не смогла справиться с воспитанием малышей, поэтому Олеся оформила опекунство над братьями.
— Что такое профессиональная приемная мама? Как вы ею стали?
— Я подала заявку на участие в проекте «Новая семья 2.0», прошла тестирование, собеседование, другие процедуры и подошла по всем параметрам. Сейчас я участник проекта, у меня есть обязанности — я получаю рекомендации от психолога, которые я должна выполнять с детьми. Потом я формирую отчет о проделанной работе и отправляю обратно. За это я получаю премию.
— Как вы поняли, что хотите стать приемной мамой?
— Я хотела стать ею всегда, а когда начала работать с детьми, желание еще больше укоренилось в голове. Правда, я планировала стать приемной мамой годам к 45 — у меня большое количество детей, и, взяв одного, я могла бы обидеть другого, поэтому я хотела выпустить своих и взять ребенка из следующего поколения.
Олеся всецело посвятила себя детям, но все равно хотела бы встретить любовь (и просто побыть в тишине).
Алёна Терлецкая-Беккер — мама четверняшек 2012 года
Семь лет назад в семье Терлецких-Беккер родились четверняшки: разнояйцевые близнецы, не похожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями СМИ. 30-недельные младенцы весом чуть больше килограмма появились на свет в горбольнице
На вопрос о том, как вообще живётся с пятерыми детьми, родители только смеются, пожимают плечами и говорят, что привыкли. До недавнего времени у них была воскресная няня, которая оставалась со всеми детьми в выходной, и можно было например съездить одним в магазин. Сейчас справляются сами. Бабушка, улыбается Алёна, через пару часов устаёт, но никто не в обиде, с детьми быть не в тягость. А вдвоем можно побыть, когда все уснут.
— Так что вечером мы ничего не делаем. Просто садимся и отдыхаем в тишине, — говорит Алёна. — Но мы всё-таки из разряда тех людей, которые «а поговорить?». И говорим — про работу и про всё, что было интересного за день.
Марина Стеклова — мама четверняшек 2018 года
Весной 2018 года весь Новосибирск обсуждал рождение четверняшек: малыши — Иван, Алёна, Екатерина и Полина — родились у Марины Стекловой и Дмитрия Козлова 13 апреля 2018 года. Это сразу стало небольшим городским событием: до этого четверня в Новосибирске рождалась только в июле 2012 года. Марина рассказывает, что поначалу врачи им сообщили, что будет двойня.
— Когда нам сказали, что два [малыша], мы обрадовались: здорово! Потом следующее УЗИ показало три. Стало страшновато немного, так как тройня — это определённые риски. Но когда сказали, что четверо… Конечно, не такой уже шок был, как когда нам про троих сказали, — рассказывает молодая мама.
Жизнь в семье Козловых-Стекловых теперь идёт по графику: в определённые дни к ним заезжают родители Марины, живут и помогают управляться с малышами, потом на смену им приезжают родители Дмитрия. Иногда супругам помогает няня Алла.
Мамы особенных детей
В прошлом году корреспондент НГС Лиза Пичугина общалась с тремя мамами особенных детей — Еленой Фоминой, Натальей Королёвой и Светланой Архиповой. Все три женщины рассказали об особенностях своих детей.
Сыну Юлии Фоминой Сереже 16 лет, у мальчика диагностировали аутизм.
— Интеллект у него невысокий, но это и не умственная отсталость. Сейчас официальный диагноз звучит как «атипичный аутизм», но Серёжа развивается, — рассказывает Елена. — Только аутизм такая штука… Нормального человека легко обвести вокруг пальца, а дети-аутисты, например, не понимают полутонов, иронии, их еще легче обмануть. Серёжа живёт в атмосфере искренности, мы, я считаю, порядочные люди, поэтому он даже не знает, как это бывает.
У Серёжи два брата, которые любят мальчика и стараются ему помочь. Мальчик учится в обычной школе, но индивидуально, и рядом с ним постоянно есть взрослый — Елена признаётся, что рисковать и отпускать его одного, хотя он вроде и готов к этому, боится: школа большая, а дети в ней разные.
Дочери Натальи Королёвой Юле 29 лет, у неё синдром Дауна, и она ограничена в дееспособности. Несмотря на диагноз, Юлия старается жить обычной жизнью нормального человека — отлично плавает и показывает хорошие результаты в настольном теннисе, начала играть в баскетбол. У нее есть профессия и постоянная работа, она регулярно ходит на выборы.
Наталья Королева не без гордости говорит, что ее дочь вполне самостоятельна: она сама может добраться из точки А в точку Б на общественном транспорте (все маршруты они давно отрепетировали), распорядиться своим заработком, даже открыть счет в банке и совершать не слишком крупные сделки (с недвижимостью например не может). Наталья же выступает попечителем дочери и контролирует все остальное.
Сыну Светланы Архиповой 15 лет, его диагноз — ДЦП и эпилепсия. Светлана говорит, что у Кирилла есть свой характер, он многое понимает и чувствует и может дать понять интонациями. Говорить или писать он не может, и на признание его дееспособным Светлана не рассчитывает — зато у него есть семья, где его поддерживают. В отделе опеки Светлане сказали, что нужно идти в суд и оформлять недееспособность.
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