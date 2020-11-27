Минздрав проверил поликлинику № 13 после публикации НГС о 10-дневном ожидании врача (и нашел нарушения)

Минздрав НСО проверил поликлинику № 13 из-за десятидневного ожидания врача
Министерство здравоохранения Новосибирской области провело проверку информации о том, что жительница Новосибирска десять дней ждала врача. Как ранее писал НГС, мать пятерых детей Ольга Ситникова несколько раз вызывала врача из поликлиники
— В медицинской организации проведена внутренняя проверка. Выявлены нарушения в работе операторов регистратуры на этапе передачи вызовов медицинским работникам. Регистраторам, допустившим нарушение, объявлен выговор. Контроль за всеми этапами оказания медицинской помощи на дому усилен, особенно на этапе взаимодействия регистратуры и медиков, обслуживающих вызовы, — передает пресс-служба губернатора и правительства.
Женщина рассказывала, что вызывала врача по номеру единой регистратуры 124 дважды —
В итоге врач приехал к Ольге
— Министерство здравоохранения Новосибирской области приносит извинения за несогласованность работы сотрудников поликлиники. В настоящий момент в поликлинике
В этом месяце мы рассказывали историю новосибирского врача, который вылечил от коронавируса себя сам, потратив более 100 тысяч рублей.