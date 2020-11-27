Минздрав проверил поликлинику № 13 после публикации НГС о 10-дневном ожидании врача (и нашел нарушения)

Министерство здравоохранения Новосибирской области провело проверку информации о том, что жительница Новосибирска десять дней ждала врача. Как ранее писал НГС, мать пятерых детей Ольга Ситникова несколько раз вызывала врача из поликлиники № 13 , но, так и не дождавшись, вынуждена была сама назначить себе лечение.



— В медицинской организации проведена внутренняя проверка. Выявлены нарушения в работе операторов регистратуры на этапе передачи вызовов медицинским работникам. Регистраторам, допустившим нарушение, объявлен выговор. Контроль за всеми этапами оказания медицинской помощи на дому усилен, особенно на этапе взаимодействия регистратуры и медиков, обслуживающих вызовы, — передает пресс-служба губернатора и правительства.

