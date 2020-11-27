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Минздрав проверил поликлинику № 13 после публикации НГС о 10-дневном ожидании врача (и нашел нарушения)

Ранее мать пятерых детей пожаловалась на отсутствие медпомощи

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Ольга не могла дождаться врача больше недели

Ольга не могла дождаться врача больше недели

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Минздрав НСО проверил поликлинику № 13 из-за десятидневного ожидания врача

Министерство здравоохранения Новосибирской области провело проверку информации о том, что жительница Новосибирска десять дней ждала врача. Как ранее писал НГС, мать пятерых детей Ольга Ситникова несколько раз вызывала врача из поликлиники № 13, но, так и не дождавшись, вынуждена была сама назначить себе лечение.

— В медицинской организации проведена внутренняя проверка. Выявлены нарушения в работе операторов регистратуры на этапе передачи вызовов медицинским работникам. Регистраторам, допустившим нарушение, объявлен выговор. Контроль за всеми этапами оказания медицинской помощи на дому усилен, особенно на этапе взаимодействия регистратуры и медиков, обслуживающих вызовы, — передает пресс-служба губернатора и правительства.

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Женщина рассказывала, что вызывала врача по номеру единой регистратуры 124 дважды — 16 и 17 ноября. 18 ноября к ней на дом приехала инфекционная бригада, осмотревшая троих детей. К самой Ольге врачи на момент публикации так и не приехали.

В итоге врач приехал к Ольге 26 ноября, ее состояние, как говорится в сообщении пресс-службы, — удовлетворительное. Сама Ольга также рассказал НГС, что после выхода материала к ней пришел медик.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области приносит извинения за несогласованность работы сотрудников поликлиники. В настоящий момент в поликлинике № 13 пациентов с респираторными симптомами медицинские работники осматривают на дому не позднее чем через сутки после вызова, — добавили в пресс-службе.

В этом месяце мы рассказывали историю новосибирского врача, который вылечил от коронавируса себя сам, потратив более 100 тысяч рублей.

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