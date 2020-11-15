«У нас полный коллапс системы здравоохранения»: врач вылечил себя от коронавируса сам, потратив 100 тысяч

Я заболел 7 октября, у меня до этого были контакты с людьми с подтвержденным диагнозом, в том числе с пациентами. 8 и 9 октября я вызывал через единую городскую регистратуру врача на дом, но никто не пришел и не позвонил.



Еще два дня я протемпературил, 12 октября я самостоятельно сдал кровь — основные анализы. Вечером мне стало плохо, созвонился с коллегами и срочно сделал КТ органов грудной клетки, которая показала двухстороннюю пневмонию, которая очень похожа на ковидную с 15% поражением легких.



Тогда я скачал октябрьские рекомендации Минздрава РФ, почти 250 страниц, и согласно им, проводил свое обследование сам и начал лечиться. Мне поставили катетер в вену, я начал вводить гормоны, антибиотики, противовирусный препарат — фавипиравир, дексаметазон. И ввел дорогой препарат «Артлегия» (действующее вещество олокизумаб — антитела к интерлейкину 6), который подавляет цитокиновый шторм, — он стоит 49 тысяч рублей. Я на это пошел, потому что анализы, которые я сдал перед КТ, показали, что уровень воспалительного процесса и интоксикации высокий и есть все шансы развития пневмонии.

