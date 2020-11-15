«У нас полный коллапс системы здравоохранения»: врач вылечил себя от коронавируса сам, потратив 100 тысяч

Новосибирскому врачу пришлось лечить себя от коронавируса самому
Врач из Новосибирска Константин сам столкнулся с тем, что заболел коронавирусной инфекцией, а на помощь к нему никто не пришел. Ему пришлось самостоятельно изучать временные рекомендации Минздрава РФ, назначать себе обследование и лечение. Примерно через две недели он смог дойти до поликлиники, но больничный ему открыли только с момента прихода в учреждение. Прошло около месяца, а положенный тест на коронавирус ему так и не сделали. Он пожаловался в Минздрав на сложившуюся ситуацию — ответ его рассмешил. Подробности — в колонке от первого лица.
Важно! Не пытайтесь лечиться самостоятельно, потому что для каждого человека набор лекарственных препаратов индивидуален. Нужно учитывать сопутствующие заболевания и побочные эффекты.
«Я дополз до поликлиники, чтобы открыть больничный»
Я заболел 7 октября, у меня до этого были контакты с людьми с подтвержденным диагнозом, в том числе с пациентами. 8 и 9 октября я вызывал через единую городскую регистратуру врача на дом, но никто не пришел и не позвонил.
Еще два дня я протемпературил, 12 октября я самостоятельно сдал кровь — основные анализы. Вечером мне стало плохо, созвонился с коллегами и срочно сделал КТ органов грудной клетки, которая показала двухстороннюю пневмонию, которая очень похожа на ковидную с 15% поражением легких.
Тогда я скачал октябрьские рекомендации Минздрава РФ, почти 250 страниц, и согласно им, проводил свое обследование сам и начал лечиться. Мне поставили катетер в вену, я начал вводить гормоны, антибиотики, противовирусный препарат — фавипиравир, дексаметазон. И ввел дорогой препарат «Артлегия» (действующее вещество олокизумаб — антитела к интерлейкину 6), который подавляет цитокиновый шторм, — он стоит 49 тысяч рублей. Я на это пошел, потому что анализы, которые я сдал перед КТ, показали, что уровень воспалительного процесса и интоксикации высокий и есть все шансы развития пневмонии.
Это лечение повернуло процесс вспять. Если посчитать, я потратил на всё около 100 тысяч: 6 — на антибиотики и другие препараты, 25 — две упаковки фавипиравира, 49 — олокизумаб, 10 — анализы и мазки, а еще КТ.
Но во время лечения у меня была высокая температура — под 39. 19 октября я дополз до поликлиники, чтобы открыть больничный. Это сделали только с 19, несмотря на то, что я болел с 7 октября. Просидел в поликлинике пять часов. Потом я продлевал больничный лист. С начала ноября чувствую себя получше.
«Меня убеждают, что всё нормально»
Кстати, я сдавал мазки в «Инвитро» и получил отрицательный результат. Ориентироваться только на положительные мазки нельзя. Это я заплатил свои деньги. Второй мазок, который мне назначил 19 октября терапевт, сделан не был. Меня терапевт уверила, что домой приедет инфекционная бригада и возьмет его. До сих пор жду.
На повторном приеме, уже в ноябре, мне объяснили, что я в списке, но у них высокая загруженность, поэтому нельзя сказать, когда ко мне приедут. Мне пришлось снова делать его самостоятельно. Ну это нормально? Человек, у которого на КТ описываются признаки ковидной пневмонии, не может сдать мазок. У нас полный коллапс региональной системы здравоохранения.
Когда заболел, я написал письмо в региональный Минздрав, почти через месяц пришел ответ, над которым я очень сильно посмеялся. По имеющейся у них информации, я обратился 19 октября, мне был выписал больничный и назначено адекватное лечение. Всё просто замечательно. Благодаря их лечению я выжил.
Меня убеждают, что всё нормально, но на самом деле ситуация драматическая. Большинство моих коллег переболели, одна — умерла. Надлежащей защиты у медицинского персонала нет, хотя начальники наши отчитываются, что всё есть.
В связи с этим на всех уровнях здравоохранения возникают кадровые проблемы, ведущие к повсеместному неоказанию медицинской помощи нуждающимся людям. Истинная заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции многократно занижена, поликлиники и стационары перегружены, региональные руководители здравоохранения сознательно вводят в заблуждение население об истинном положении дел. К сожалению, в обозримом будущем ситуация будет только ухудшаться.
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