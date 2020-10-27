Как получить больничный и не прогулять работу, если к вам не приходит врач из поликлиники. Инструкция НГС

Заболевшие жители Новосибирска оказались в сложной ситуации. При симптомах острой респираторно-вирусной или коронавирусной инфекции (температура, кашель, потеря обоняния и вкуса) они не могут дождаться врача на дом — скорая не приезжает, терапевты из поликлиник не приходят, а дозвониться до медучреждения порой не удается часами. В такой ситуации десятки людей не могут получить больничный, поэтому вынуждены идти в поликлинику, несмотря на опасные симптомы.

Как быть в такой ситуации? Выдают ли больничные дистанционно? И что делать, если вы заболели, а врач не приходит, неужели прогуливать работу? Разбираемся вместе.