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Как получить больничный и не прогулять работу, если к вам не приходит врач из поликлиники. Инструкция НГС

Разбираемся, можно ли получить больничный лист дистанционно и кому его не дадут

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Многим новосибирцам, несмотря на симптомы ОРВИ и коронавируса, приходится идти в поликлинику

Многим новосибирцам, несмотря на симптомы ОРВИ и коронавируса, приходится идти в поликлинику

Врачи рассказали, как дистанционно получить больничный в Новосибирске

Заболевшие жители Новосибирска оказались в сложной ситуации. При симптомах острой респираторно-вирусной или коронавирусной инфекции (температура, кашель, потеря обоняния и вкуса) они не могут дождаться врача на дом — скорая не приезжает, терапевты из поликлиник не приходят, а дозвониться до медучреждения порой не удается часами. В такой ситуации десятки людей не могут получить больничный, поэтому вынуждены идти в поликлинику, несмотря на опасные симптомы.

Как быть в такой ситуации? Выдают ли больничные дистанционно? И что делать, если вы заболели, а врач не приходит, неужели прогуливать работу? Разбираемся вместе.

1

Я заболел. Врач из поликлиники не приходит. На работе мне поставят прогул?

Заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич утверждает, что в таком случае прогула не будет:

— Самое главное, что вы должны сделать, — это вызвать доктора. Если он не пришел сегодня по причине того, что было слишком много обращений граждан, значит, больничный будет выдан с того момента, когда был сделан вызов врача на дом, если при проведении осмотра были выявлены признаки временной нетрудоспособности. Прогула на рабочем месте не будет.

2

А если вызывал скорую, а потом вызов передали в поликлинику, и никто не идет?

Больничный должны открыть с того дня, когда вы вызвали врача по единому номеру 124 или через регистратуру своей поликлиники, и если к моменту прихода врача у вас сохраняются признаки нетрудоспособности. Это касается и вызова скорой помощи. То есть если вы звонили в скорую помощь, но в итоге ваш вызов переадресовали в поликлинику по месту жительства, то больничный должны открыть тоже с момента обращения.

3

Кому больничный точно не дадут?

— У нас есть люди, которые злоупотребляют данной ситуацией и поворачивают ее в свою пользу. Приходят через пять или семь дней, говорят, что болели: «Я всё это время был дома, дайте мне больничный лист за те пять дней, которые я был дома», но пришел он в лечебное учреждение уже без признаков временной нетрудоспособности. И достоверно подтвердить, болел человек или нет, не представляется возможным, — объясняет Анастасия Шуркевич.

Таким людям, по словам специалиста, больничный не открывают.

4

Больничный открыт. Могу ли я ходить по магазинам и в аптеки?

Раньше пациенты с коронавирусной инфекцией строго сидели дома в течение двух недель, и за ними следили с помощью приложения системы 112. К сожалению, сейчас такой метод не работает. То есть каждый человек должен сам понимать ответственность — если он куда-то выйдет, то может заразить других людей.

— Когда мы всё же выдаем листок нетрудоспособности, то должно быть понимание, что человек должен соблюдать меры самоизоляции в течение двух недель. Больничный выдается не для того, чтобы человек ходил и занимался своими делами, нуждами, а чтобы находился дома и максимально минимизировал контакты. Ношение маски — это защита не только вас от окружающих, но и окружающих от вас, — говорит Анастасия Шуркевич.

5

Можно ли получить больничный дистанционно?

Весной действовало специальное постановление правительства, которое позволяло выдавать больничные дистанционно даже тем, кто вернулся из-за границы и должен был сидеть дома, но оно было временным.

— Сейчас дистанционная выдача больничных теоретически проводится. И на практике, конечно, проводится, но только после осмотра врача, — говорит Анастасия Шуркевич.

6

Здесь нет ответа на ваш вопрос? Задайте его редакции НГС.

Если вы столкнулись с проблемами, связанными с больничным, или врачи сказали вам прийти в поликлинику для сдачи теста, а потом у вас подтвердился коронавирус, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко. Или дежурному корреспонденту через эти кнопки связи.

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