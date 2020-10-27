Как получить больничный и не прогулять работу, если к вам не приходит врач из поликлиники. Инструкция НГС

1
Я заболел. Врач из поликлиники не приходит. На работе мне поставят прогул?
Заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич утверждает, что в таком случае прогула не будет:
— Самое главное, что вы должны сделать, — это вызвать доктора. Если он не пришел сегодня по причине того, что было слишком много обращений граждан, значит, больничный будет выдан с того момента, когда был сделан вызов врача на дом, если при проведении осмотра были выявлены признаки временной нетрудоспособности. Прогула на рабочем месте не будет.
2
А если вызывал скорую, а потом вызов передали в поликлинику, и никто не идет?
Больничный должны открыть с того дня, когда вы вызвали врача по единому номеру 124 или через регистратуру своей поликлиники, и если к моменту прихода врача у вас сохраняются признаки нетрудоспособности. Это касается и вызова скорой помощи. То есть если вы звонили в скорую помощь, но в итоге ваш вызов переадресовали в поликлинику по месту жительства, то больничный должны открыть тоже с момента обращения.
3
Кому больничный точно не дадут?
— У нас есть люди, которые злоупотребляют данной ситуацией и поворачивают ее в свою пользу. Приходят через пять или семь дней, говорят, что болели: «Я всё это время был дома, дайте мне больничный лист за те пять дней, которые я был дома», но пришел он в лечебное учреждение уже без признаков временной нетрудоспособности. И достоверно подтвердить, болел человек или нет, не представляется возможным, — объясняет Анастасия Шуркевич.
Таким людям, по словам специалиста, больничный не открывают.
4
Больничный открыт. Могу ли я ходить по магазинам и в аптеки?
Раньше пациенты с коронавирусной инфекцией строго сидели дома в течение двух недель, и за ними следили с помощью приложения системы 112. К сожалению, сейчас такой метод не работает. То есть каждый человек должен сам понимать ответственность — если он куда-то выйдет, то может заразить других людей.
— Когда мы всё же выдаем листок нетрудоспособности, то должно быть понимание, что человек должен соблюдать меры самоизоляции в течение двух недель. Больничный выдается не для того, чтобы человек ходил и занимался своими делами, нуждами, а чтобы находился дома и максимально минимизировал контакты. Ношение маски — это защита не только вас от окружающих, но и окружающих от вас, — говорит Анастасия Шуркевич.
5
Можно ли получить больничный дистанционно?
Весной действовало специальное постановление правительства, которое позволяло выдавать больничные дистанционно даже тем, кто вернулся из-за границы и должен был сидеть дома, но оно было временным.
— Сейчас дистанционная выдача больничных теоретически проводится. И на практике, конечно, проводится, но только после осмотра врача, — говорит Анастасия Шуркевич.
6
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