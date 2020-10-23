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Елена Гурьянова

Редактор NGS.RU
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Елена Гурьянова

Редактор NGS.RU

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«Поражение лёгких — 35%». Журналист НГС заболела коронавирусом и оказалась без врачей и лекарств

Врача пришлось ждать три дня, чтобы получить первые назначения — как и чем лечиться

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Коронавирус у Елены Гурьяновой начался с кашля и температуры <nobr class="_">38–39 градусов</nobr> в течение <nobr class="_">9 дней</nobr>

Коронавирус у Елены Гурьяновой начался с кашля и температуры 38–39 градусов в течение 9 дней

Жительница Новосибирска добилась лечения только после КТ за свой счет

Новосибирск всерьез накрыло второй волной коронавируса, которая, кажется, превратилась в настоящее цунами. Люди не могут дождаться ни скорую, ни врачей из поликлиники и делают КТ за свой счет, выкладывая за срочные анализы по 6000 рублей из личного кармана. В числе заболевших оказалась и редактор НГС Елена Гурьянова. В этой авторской колонке она поделилась своей историей.

Как с температурой 38–39 нельзя дождаться ни врача, ни лечения

Температура выше 38 градусов поднялась у меня вечером в субботу, 9 октября, и не спешила опускаться. Но вызывать врача я начала только в понедельник, решив, что в выходные ко мне всё равно никто не придет. В понедельник утро на НГС началось с новостей о том, как к людям с температурой скорая едет по 40 часов. И я морально подготовилась, что участкового мне тоже придется ждать.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В понедельник врач из первой поликлиники не пришел. Во вторник я снова позвонила в регистратуру. Но врач не пришел и в этот день. Когда я дозвонилась до регистратуры в среду, то сразу спросила, что мне делать, если и сегодня никто не придет. Пообещали, что врач все-таки дойдет.

Доктор действительно пришел в среду. Молодой парень в одноразовом халате, маске и бахилах. Послушал дыхание и сел выписывать рецепт на антибиотик, противовирусное и парацетамол:

— Азитромицин. Подозреваете коронавирус?

— Не похоже.

— Но азитромицин выписывают ковидным больным.

— Тоже верно.

В пятницу утром я уже звонила в две регистратуры — у ребенка поднялась температура до 39 градусов. У меня на тот момент температура 38–39 градусов держалась уже седьмой день. Кашель не откашливался. Нужны были хоть какое-то нормальное лечение и продление больничного.

В ответ на вопрос, что делать, если ко мне не придет врач, ведь в прошлый раз это случилось только на третий день, мне выдали телефон ковидной бригады и попросили спросить там.

Позвонив по номеру вызова ковидной бригады, я решила попытать счастья и попросить тест. Ответили, что тесты положены только людям старше 65 лет или с подтвержденной пневмонией, а также тем, кто контактировал с людьми с подтвержденным диагнозом. Пообещали, что врач придет, если не сегодня, то утром в субботу.

Детский врач пришел в тот же день. Взрослый позвонил вечером и сказал, что не успевает, но придет в субботу утром. В субботу утром ко мне никто не пришел. Я мужественно потерпела часов до 14 и стала звонить на телефон врача. Но он оказался отключен. В регистратурах уже не брали трубки. Как вежливо сообщил робот единой регистратуры, по выходным они работают до 15:00.

Когда в воскресенье утром градусник снова показал мне 39,2 °С, а в регистратуре поликлиники не брали трубку, я не выдержала и стала звонить в скорую. Но там мой вызов, конечно, передали в неотложку, которая, естественно, не пришла.

Как я попала на КТ — и что оно показало

От заболевших знакомых я знаю, что тесты часто не показывают коронавирус, даже если у людей характерная пневмония с матовым стеклом и потеря обоняния, поэтому я решила, что не буду тратить деньги на тест с сомнительным результатом. Намного полезнее для лечения узнать, а что же происходит с моими легкими.

В понедельник я дозвонилась до «Аперто Диагностик» и записалась в очередь на КТ. Свободная запись была только на ночь с субботы на воскресенье, в 00:00 (в других клиниках нужно было ждать еще больше). Мои анализы стоили мне 4000 рублей плюс 300 рублей за снимок.

Сбив высокую температуру, я приехала ночью на КТ. Результат пообещали ровно через сутки. В ночь на понедельник я узнала, что у меня двусторонняя пневмония с тем самым характерным матовым стеклом. Поражение легких — 35%.

Когда эту новость услышали утром в понедельник в первой поликлинике, то пообещали, что ко мне дойдет ковидная бригада.

Ковидная бригада оказалась милой и уставшей женщиной в защитном одноразовом халате, маске и перчатках. Она переписала результаты КТ, измерила уровень кислорода (97), выписала антибиотики, взяла тест на коронавирус и предупредила, что чаще всего на моей стадии тест уже не показывает ковид.

Также утром я списалась с частным пульмонологом, которая лечила моих подруг, и мне выписали большой список лекарств. Сразу стало морально легче. Ведь до этого момента я с пятницы ждала безрезультатно врачей, не имея представления, как и чем лечиться. Пила разное, как и знакомые с коронавирусом. В итоге мой список назначений оказался во многом другим.

Как мы охотились за антибиотиками и какие лекарства не нашли

Затем началась охота на антибиотики и другие лекарства. Левофлоксацин муж сумел найти только на Первомайке. Цефтриаксон, хоть и показывался на Lekvapteke.ru, во время обзвона выяснялось, что его уже нет. Три флакона мне достались от одной подруги, семь флаконов — от другой, еще 10 нужных удалось забронировать только благодаря связям еще одной подруги в аптеке. Курантил не нашелся нигде. Поэтому врач заменила мне его на аналог, который продается в аптеках по рецепту.

Теперь у меня есть все нужные лекарства, я лечусь. Температура 39 ушла на десятый день, в тот самый, когда у меня появилось адекватное лечение. Мне по-прежнему очень тяжело, у меня не откашливающийся кашель, расстройство желудка от антибиотиков и вот уже три дня бессонница.

Как массово стали болеть друзья и знакомые

Одновременно со мной заболело какое-то невероятное количество друзей и знакомых, которые пишут мне в мессенджерах и соцсетях. Люди также не могут дождаться врачей, скорую, найти антибиотики, попасть быстро на КТ. Например, во вторник одна знакомая сумела записаться на КТ в «Аперто» на субботу с платой за срочность в 6000 рублей.

Если в первую волну коронавируса к людям хотя бы приходили врачи, то ко второй волне, которая стала настоящим цунами, наша система здравоохранения оказалась не готова. Не должны люди с высокой температурой сидеть дома и ждать по несколько дней врачей и назначенного лечения. Но врачей в городе, похоже, катастрофически не хватает на всех больных.

Согласны с автором?

    Историей своей болезни поделился и основатель НГС Максим Сидоркин — он посоветовал заранее подобрать врача, которому вы будете доверять во время лечения.

    Намного печальнее история другой нашей читательницы. Её 79-летний отец с температурой 39 °С, кашлем и недостатком кислорода в крови с трудом добился госпитализации. Врачи приезжали к нему пять раз, прежде чем увезти в больницу с поражением легких 75%.

    Берегите себя и близких, носите маски в общественном транспорте и магазинах, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и пользуйтесь антисептиком. Будьте здоровы.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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