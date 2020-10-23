«Поражение лёгких — 35%». Журналист НГС заболела коронавирусом и оказалась без врачей и лекарств

Жительница Новосибирска добилась лечения только после КТ за свой счет
Новосибирск всерьез накрыло второй волной коронавируса, которая, кажется, превратилась в настоящее цунами. Люди не могут дождаться ни скорую, ни врачей из поликлиники и делают КТ за свой счет, выкладывая за срочные анализы по
Как с температурой 38–39 нельзя дождаться ни врача, ни лечения
Температура выше 38 градусов поднялась у меня вечером в субботу,
В понедельник врач из первой поликлиники не пришел. Во вторник я снова позвонила в регистратуру. Но врач не пришел и в этот день. Когда я дозвонилась до регистратуры в среду, то сразу спросила, что мне делать, если и сегодня никто не придет. Пообещали, что врач все-таки дойдет.
Доктор действительно пришел в среду. Молодой парень в одноразовом халате, маске и бахилах. Послушал дыхание и сел выписывать рецепт на антибиотик, противовирусное и парацетамол:
— Азитромицин. Подозреваете коронавирус?
— Не похоже.
— Но азитромицин выписывают ковидным больным.
— Тоже верно.
В пятницу утром я уже звонила в две регистратуры — у ребенка поднялась температура до
В ответ на вопрос, что делать, если ко мне не придет врач, ведь в прошлый раз это случилось только на третий день, мне выдали телефон ковидной бригады и попросили спросить там.
Позвонив по номеру вызова ковидной бригады, я решила попытать счастья и попросить тест. Ответили, что тесты положены только людям старше
Детский врач пришел в тот же день. Взрослый позвонил вечером и сказал, что не успевает, но придет в субботу утром. В субботу утром ко мне никто не пришел. Я мужественно потерпела часов
Когда в воскресенье утром градусник снова показал мне
Как я попала на КТ — и что оно показало
От заболевших знакомых я знаю, что тесты часто не показывают коронавирус, даже если у людей характерная пневмония с матовым стеклом и потеря обоняния, поэтому я решила, что не буду тратить деньги на тест с сомнительным результатом. Намного полезнее для лечения узнать, а что же происходит с моими легкими.
В понедельник я дозвонилась до «Аперто Диагностик» и записалась в очередь на КТ. Свободная запись была только на ночь с субботы на воскресенье, в 00:00 (в других клиниках нужно было ждать еще больше). Мои анализы стоили мне
Сбив высокую температуру, я приехала ночью на КТ. Результат пообещали ровно через сутки. В ночь на понедельник я узнала, что у меня двусторонняя пневмония с тем самым характерным матовым стеклом. Поражение легких — 35%.
Когда эту новость услышали утром в понедельник в первой поликлинике, то пообещали, что ко мне дойдет ковидная бригада.
Ковидная бригада оказалась милой и уставшей женщиной в защитном одноразовом халате, маске и перчатках. Она переписала результаты КТ, измерила уровень кислорода (97), выписала антибиотики, взяла тест на коронавирус и предупредила, что чаще всего на моей стадии тест уже не показывает ковид.
Также утром я списалась с частным пульмонологом, которая лечила моих подруг, и мне выписали большой список лекарств. Сразу стало морально легче. Ведь до этого момента я с пятницы ждала безрезультатно врачей, не имея представления, как и чем лечиться. Пила разное, как и знакомые с коронавирусом. В итоге мой список назначений оказался во многом другим.
Как мы охотились за антибиотиками и какие лекарства не нашли
Затем началась охота на антибиотики и другие лекарства. Левофлоксацин муж сумел найти только на Первомайке. Цефтриаксон, хоть и показывался на Lekvapteke.ru, во время обзвона выяснялось, что его уже нет. Три флакона мне достались от одной подруги, семь флаконов — от другой, еще
Теперь у меня есть все нужные лекарства, я лечусь.
Как массово стали болеть друзья и знакомые
Одновременно со мной заболело какое-то невероятное количество друзей и знакомых, которые пишут мне в мессенджерах и соцсетях. Люди также не могут дождаться врачей, скорую, найти антибиотики, попасть быстро на КТ. Например, во вторник одна знакомая сумела записаться на КТ в «Аперто» на субботу с платой за срочность в
Если в первую волну коронавируса к людям хотя бы приходили врачи, то ко второй волне, которая стала настоящим цунами, наша система здравоохранения оказалась не готова. Не должны люди с высокой температурой сидеть дома и ждать по несколько дней врачей и назначенного лечения. Но врачей в городе, похоже, катастрофически не хватает на всех больных.
Согласны с автором?
Историей своей болезни поделился и основатель НГС Максим Сидоркин — он посоветовал заранее подобрать врача, которому вы будете доверять во время лечения.
Намного печальнее история другой нашей читательницы. Её
Берегите себя и близких, носите маски в общественном транспорте и магазинах, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и пользуйтесь антисептиком. Будьте здоровы.
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