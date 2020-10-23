«Поражение лёгких — 35%». Журналист НГС заболела коронавирусом и оказалась без врачей и лекарств

Новосибирск всерьез накрыло второй волной коронавируса, которая, кажется, превратилась в настоящее цунами. Люди не могут дождаться ни скорую, ни врачей из поликлиники и делают КТ за свой счет, выкладывая за срочные анализы по 6000 рублей из личного кармана. В числе заболевших оказалась и редактор НГС Елена Гурьянова. В этой авторской колонке она поделилась своей историей.

Как с температурой 38–39 нельзя дождаться ни врача, ни лечения

