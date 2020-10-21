Температура 39, поражение легких 75%: пенсионер из Новосибирска две недели ждал госпитализации

Когда отец заболел, мы сразу обратились в поликлинику, вызвали местных врачей. Они приехали и спросили: «Вы какие-то лекарства пьете?» Мама сама медик, она рассказала, чем именно лечит. Тогда врачи ответили: «Все правильно делаете, продолжайте, пейте побольше воды». А папа с температурой 38,5–39 лежит. Затем мама повторно вызвала врачей, приехала доктор из той же поликлиники. Добавила лекарства кое-какие и опять дала рекомендацию пить побольше воды.



Они даже не слушали у него лёгкие. То есть ничего не делали. Не назначали мазки, анализы, рентген, хотя отец входит в группу риска — ему 79 лет, а тестируют всех, кто старше 65. Просто сказали, что нужно пить антибиотики, и все.

Так папа две недели лежал, мама ему снижала температуру, и на фоне этого у него сильно упало давление. Как-то ночью он встал и упал в обморок. Мама позвонила мне в 02:00, я приехала, мы его еле-еле откачали, вызвали скорую. Приехавшие врачи прокапали ему лекарства, давление немного поднялось. Мама попросила послушать ему легкие. Они послушали и говорят: «Есть правосторонняя пневмония». Проверили сатурацию — 92. Это та стадия, когда на кислород садят. А они ничего...

