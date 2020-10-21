Температура 39, поражение легких 75%: пенсионер из Новосибирска две недели ждал госпитализации

Новосибирец с температурой 39 две недели ждал госпитализации
Жительница Новосибирская Ольга (имя изменено) рассказала, как её 79-летний отец с температурой, кашлем и недостатком кислорода в крови с трудом добился госпитализации. Врачи приезжали к нему пять раз, прежде чем увезти в больницу. Публикуем колонку сибирячки, в которой она подробно описывает историю болезни своего пожилого отца — от заражения и первых симптомов до госпитализации в реанимацию. Далее от первого лица.
Папа начал болеть в конце сентября. 26-го числа он сказал, что недомогает, а 27-го уже лежал с температурой. Он даже не кашлял сильно, только температура держалась. Думали, что его на улице продуло — накануне ездил на дачу, было прохладно. А спустя дней пять начался кашель.
Когда отец заболел, мы сразу обратились в поликлинику, вызвали местных врачей. Они приехали и спросили: «Вы какие-то лекарства пьете?» Мама сама медик, она рассказала, чем именно лечит. Тогда врачи ответили: «Все правильно делаете, продолжайте, пейте побольше воды». А папа с температурой 38,5–39 лежит. Затем мама повторно вызвала врачей, приехала доктор из той же поликлиники. Добавила лекарства кое-какие и опять дала рекомендацию пить побольше воды.
Они даже не слушали у него лёгкие. То есть ничего не делали. Не назначали мазки, анализы, рентген, хотя отец входит в группу риска — ему 79 лет, а тестируют всех, кто старше 65. Просто сказали, что нужно пить антибиотики, и все.
Так папа две недели лежал, мама ему снижала температуру, и на фоне этого у него сильно упало давление. Как-то ночью он встал и упал в обморок. Мама позвонила мне в 02:00, я приехала, мы его еле-еле откачали, вызвали скорую. Приехавшие врачи прокапали ему лекарства, давление немного поднялось. Мама попросила послушать ему легкие. Они послушали и говорят: «Есть правосторонняя пневмония». Проверили сатурацию — 92. Это та стадия, когда на кислород садят. А они ничего...
Говорят: «Смотрите сами. Мы его можем увезти в больницу. Но мы же не знаем, есть ли у него ковид. Если ковида нет, а там все ковидные, то он заболеет». Тогда мы написали отказ от госпитализации. Это было в ночь со вторника на среду. Я поехала, купила отцу кислородные баллоны, мы начали его подпитывать. Параллельно стали с мамой звонить по платным больницам, потому что хотели сделать ему анализ на коронавирусную инфекцию. Но никто не выезжал. Если у больного температура — не едут и не принимают. А поликлиника никого не прислала, потому что папа не контактировал напрямую с ковидными и за границу не ездил.
В субботу, 10 октября, ему стало очень плохо, начал задыхаться, синеть. Температура 39 ничем не снижалась. Уже ничего из того, что раньше мама ему давала, не помогало. Давление падало, в 18:00 вечера я вызвала скорую. Они приняли вызов. В итоге скорая не ехала, я в два часа ночи позвонила и сказала: «Вы понимаете, что я с шести часов вас жду?» На что они спрашивают: «А он ещё дышит?», я ответила, что дышит. Тогда в больнице пообещали ускорить приезд. И приехали в четыре утра.
В бригаде было три человека. Отцу измерили давление, сказали, что у него 130 на 70. Когда врачи уехали, мама перепроверила и удивилась — у него было 80 на 40. Еще они посмотрели, какие лекарства дают папе от пневмонии, и сказали, что так и надо его лечить дальше. Проверили сатурацию, она составила 82. То есть он уже реанимационный больной, кислорода в организме мало. Тогда один из медиков сказал: «Он же у вас астматик, в принципе, низкая сатурация для них — это нормально». Потом папу предложили отвезти в горбольницу или подождать до утра и снова вызвать врачей, чтобы его забрали в 25-ю. Мама работает медиком, она знает, какие там условия, поэтому хотела, чтобы папу забрали именно туда. Тогда сотрудники скорой сказали: «До утра продержитесь и вызывайте скорую повторно».
И все, мы продержались, в 9:00 я вызвала скорую, в течение часа приехали и в 25-ю его забрали. Папу сразу подключили к кислороду, его довезли до больницы. Там стояло штук восемь скорых. В коридорах не было больных. Пациентов быстро принимают, делают рентген лёгких, потом распределяют по палатам, очередей никаких нет.
Рентген показал, что у папы двусторонняя полисегментарная пневмония. Мазок взяли в тот же день, в воскресенье. Результат теста — положительный. Также у него диагностировали 75% поражения легких.
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