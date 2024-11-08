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Страна и мир Опять работать заставляют: россиян ждет последняя шестидневка в 2024 году

Опять работать заставляют: россиян ждет последняя шестидневка в 2024 году

После нее почти всей стране положен отпуск

2 392
5 комментариев

В конце года придется ударно поработать, любуясь на новогодние атрибуты

Не успели все оправиться от шестидневки в ноябре, а уже приближается очередная длинная рабочая неделя. Перед самыми новогодними праздниками опять изменится привычное расписание. Вместо пяти дней, придется трудиться шесть подряд.

Рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. В субботу не получится выспаться и заниматься своими делами, в этот день придется ехать на работу. При этом день не будет сокращенным. Благодаря рабочей субботе россиян ждут особенно длинные новогодние каникулы, 28 декабря все будут работать за 30-е число, чтобы праздничные дни не разрывались на рабочие будни.

После шестидневки можно отдохнуть 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января текущего года.

Россиян ждет рабочая суббота в декабре

За 2024 год это будет третья рабочая суббота. Предыдущие выпали на конец апреля и начало ноября. В будущем году шестидневных рабочих недель будет гораздо меньше — лишь одна в ноябре. Поработать придется 1 ноября.

В следующем году будет одна рабочая суббота

Дни отдыха будут классическими. Помимо новогодних праздников, россияне не будут работать на майские — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Следующих длинных выходных ждать придется недолго. Летний мини-отпуск состоится с 12 по 15 июня. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, — в материале.

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Шестидневка Рабочая неделя Новый год Каникулы Суббота
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Комментарии
5
275239151
1 час
А что не в июле про декабрь написали?
Простой сибиряк
29 минут
Кто не желает работать, не работайте
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