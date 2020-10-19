Список рекомендаций для тех, кто заболел коронавирусом. Колонка директора медицинского агентства

Заболевшим коронавирусом рекомендовали пить теплую воду и петь песни
Директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк считает, что полагаться только на систему здравоохранения в Новосибирской области больше нельзя. Она составила список рекомендаций для тех, кто заболеет коронавирусной инфекцией. Важно: в любом случае необходима консультация врача, помните об этом. Далее — от первого лица.
Я сделаю то, что никогда не делала раньше. И, более того, всегда была категорически против публикаций в открытом доступе каких-либо общих схем лечения. Но ситуация в родном Новосибирске такова, что надеяться на систему здравоохранения уже нельзя. Можно надеяться только на себя, на друзей и близких. Пора нам, врачам, прекратить надувать щеки, а вместо этого попытаться спасти всех, кого можно спасти.
Постарайтесь проконсультироваться с врачом перед тем, как начать лечение!
Общие рекомендации:
- Пожалуйста, самоизолируйтесь при первых симптомах. Сделайте всё, чтобы цепочка заражений не пошла дальше вас.
- Пейте больше теплой воды (не менее 2 литров в день), хорошо проветривайте помещение.
- Двигайтесь, хотя бы по квартире — это улучшает микроциркуляцию.
- Делайте дыхательную гимнастику, но без напряжения.
- Пойте, да-да, пение — это тоже дыхательные упражнения.
- Исключите употребление сладкого, особенно если у вас повышенный вес и сахарный диабет.
Антибиотики, глюкокортикоиды и антикоагулянты принимать только по назначению врача. Далеко не всем они нужны. А кому-то даже вредны.
При сохранении температуры выше 38 больше двух суток — показано КТ лёгких. Поэтому запишитесь заранее, может пригодиться.
На второй-третий день по возможности нужно сдать кровь на общий анализ, СРБ, Д-димер, ферритин, глюкозу. Особенно это важно для людей из группы риска.
Основные критерии оценки тяжести заболевания:
— Стойкая температура выше 38 в течение двух и более дней.
— Частота дыхательных движений в покое больше 22.
— Чувство нехватки воздуха. Оно возникает не внезапно, ни с того ни с сего, а только на фоне кашля, слабости, температуры. Если ничего этого нет, скорее всего, это паническая атака.
— Сильная головная боль.
— Боль в области сердца.
— Нарастающая слабость.
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