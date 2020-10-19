19 октября понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 77.96
eur 91.30
Тема дняЧто происходит в Новосибирске из-за ковида?
Фото пользователя

Елена Бобяк

Директор медицинского агентства МедАссистанс
Фото пользователя

Елена Бобяк

Директор медицинского агентства МедАссистанс

Все новости

Все новости

Список рекомендаций для тех, кто заболел коронавирусом. Колонка директора медицинского агентства

Что делать? И за какими показателями следить?

5 084
62Обсудить

Поделиться

При лечении коронавирусной инфекции, как правило, требуется большой набор лекарств

При лечении коронавирусной инфекции, как правило, требуется большой набор лекарств

Заболевшим коронавирусом рекомендовали пить теплую воду и петь песни

Директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк считает, что полагаться только на систему здравоохранения в Новосибирской области больше нельзя. Она составила список рекомендаций для тех, кто заболеет коронавирусной инфекцией. Важно: в любом случае необходима консультация врача, помните об этом. Далее — от первого лица.

Я сделаю то, что никогда не делала раньше. И, более того, всегда была категорически против публикаций в открытом доступе каких-либо общих схем лечения. Но ситуация в родном Новосибирске такова, что надеяться на систему здравоохранения уже нельзя. Можно надеяться только на себя, на друзей и близких. Пора нам, врачам, прекратить надувать щеки, а вместо этого попытаться спасти всех, кого можно спасти.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Постарайтесь проконсультироваться с врачом перед тем, как начать лечение!

Общие рекомендации:

  1. Пожалуйста, самоизолируйтесь при первых симптомах. Сделайте всё, чтобы цепочка заражений не пошла дальше вас.
  2. Пейте больше теплой воды (не менее 2 литров в день), хорошо проветривайте помещение.
  3. Двигайтесь, хотя бы по квартире — это улучшает микроциркуляцию.
  4. Делайте дыхательную гимнастику, но без напряжения.
  5. Пойте, да-да, пение — это тоже дыхательные упражнения.
  6. Исключите употребление сладкого, особенно если у вас повышенный вес и сахарный диабет.

Антибиотики, глюкокортикоиды и антикоагулянты принимать только по назначению врача. Далеко не всем они нужны. А кому-то даже вредны.

При сохранении температуры выше 38 больше двух суток — показано КТ лёгких. Поэтому запишитесь заранее, может пригодиться.

На второй-третий день по возможности нужно сдать кровь на общий анализ, СРБ, Д-димер, ферритин, глюкозу. Особенно это важно для людей из группы риска.

Основные критерии оценки тяжести заболевания:

— Стойкая температура выше 38 в течение двух и более дней.

— Частота дыхательных движений в покое больше 22.

— Чувство нехватки воздуха. Оно возникает не внезапно, ни с того ни с сего, а только на фоне кашля, слабости, температуры. Если ничего этого нет, скорее всего, это паническая атака.

— Сильная головная боль.

— Боль в области сердца.

— Нарастающая слабость.

Согласны с автором?

    Что ещё почитать по теме

    История новосибирцев, которые не могли дождаться врача из поликлиники и консультировались со знакомым пульмонологом, а чтобы сдать тест на коронавирус, пришлось идти в поликлинику.

    В Новосибирске пришлось увеличить количество инфекционных бригад скорой помощи — такого не было даже весной.

    Люди жалуются на нехватку лекарств в аптеках Новосибирска. Мы проверили, так ли это на самом деле.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    По теме

    Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК5
    • СМЕХ1
    • УДИВЛЕНИЕ1
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ2

    Поделиться

    Поделиться

    врачилекарствалечениемедицинакоронавирус в Новосибирскекоронавирус
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (62)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!