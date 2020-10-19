Список рекомендаций для тех, кто заболел коронавирусом. Колонка директора медицинского агентства

Директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк считает, что полагаться только на систему здравоохранения в Новосибирской области больше нельзя. Она составила список рекомендаций для тех, кто заболеет коронавирусной инфекцией. Важно: в любом случае необходима консультация врача, помните об этом. Далее — от первого лица.

Я сделаю то, что никогда не делала раньше. И, более того, всегда была категорически против публикаций в открытом доступе каких-либо общих схем лечения. Но ситуация в родном Новосибирске такова, что надеяться на систему здравоохранения уже нельзя. Можно надеяться только на себя, на друзей и близких. Пора нам, врачам, прекратить надувать щеки, а вместо этого попытаться спасти всех, кого можно спасти.

