«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет

Александра Филонова

Макет замка очень впечатляющий Источник: Александра Филонова











Япония — одна из трех стран, где можно увидеть оригинальные экспонаты из кинофраншизы «Гарри Поттера». Жительница Новосибирска Александра Филонова рассказала, как попала в тематический парк «The Making of Harry Potter» в Токио, сколько отдала за билеты и о чем в итоге пожалела. Далее — от первого лица.

Сколько стоит попасть в парк?

Считаю, что для российских фанатов Гарри Поттера побывать в данном парке — это наилучший вариант. Два других парка находятся в Уотфорде (Великобритания) и в Орландо (США). С учетом того, что сейчас в Европу выбраться сложно, в Америку еще сложнее, то на этом фоне Япония дает бесплатные визы за четыре дня.

Да, четыре дня максимум, ноль рублей за подачу заявления, но кипа документов, которую нужно заполнить безошибочно, как и для любой другой визы. Документы мы с подругами собирали месяц. Подать их можно только в Москве, по живой очереди. Чтобы не ехать туда, я отдала всё вместе с доверенностью своей подруге Марго, с которой в том числе мы поехали в Японию. Она отстояла три часа в очереди, потому что было какое-то пиковое время, когда все вдруг почему-то решили ехать в Японию.

Посетить парк мы решили вместе с подругами, билеты бронировали заранее, так как нам было нужно попасть туда в конкретный день, потому что сложился довольно плотный план поездки. Это было очень заморочено, сайт не работал без VPN. Приобрести билеты у нас получилось только с третьей попытки, потому что сработал только один VPN из тех, которые у нас были. Банковская карта для оплаты, естественно, тоже должна быть зарубежная. Слава богу, у меня есть казахская!

Если, наверное, кто-то не может позволить себе зарубежную карту и не может справиться с VPN, я бы посоветовала подъехать заранее, но настраиваться на то, что, скорее всего, билет удастся купить на неделю вперед — на рабочий день.

Директор школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор Источник: Александра Филонова

Один билет стоит около 4 тысяч рублей, если ты не берешь аудиогид. Аудиогид — это еще плюс 1,5 тысячи. Но его брать, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Во-первых, он только на английском. Во-вторых, там нет почти ничего нового, либо ничего значимого. Например, знали ли вы, что для актеров было заготовлено 25 тысяч единиц одежды? Окей. Но зачем мне это? Буквально парочка фактов, может быть, была интересная, но за это отдельно платить полторашку в рублях — это как-то странно. Плюс еще надо заложить деньги на еду, потому что цены на нее там завышены. По моим расчетам, на одного человека дополнительно надо около трех тысяч рублей.

Фотографировать можно не всё

Первое впечатление: издалека было ощущение, что там какой-то не очень большой павильончик, в котором не так много всего. Здание вообще не презентует то, насколько там объемно внутри. Мне кажется, мы там провели часа четыре. Но я бы советовала закладывать все шесть.

Так выглядит вход в парк Источник: Александра Филонова

Несмотря на то, что парк одноэтажный, там потолки, наверное, метров 15.

Сперва ты попадаешь в очень просторное фойе, куда тебя пускают по QR-коду на билете (у меня бы электронный в телефоне). Потом ждешь вместе с другими людьми, когда тебя запустят внутрь, потому что они делят посетителей на группы, чтобы не было толпы, и получается довольно комфортно. Очереди там довольно динамично двигаются. Это не как в Диснейленде, когда ты стоишь полтора часа на американские горки.

Гости парка наряжаются в мантии, которые покупают тут же Источник: Александра Филонова











Для всех гостей без исключения на входе проводят инструктаж, он тоже тематический. На стену проецируют ожившие картины, а японские работники парка рассказывают, как правильно себя вести: где можно фотографироваться, где — нельзя, что можно трогать, что — нельзя.

Фотографировать можно почти всё, кроме двух мест. Это главная интрига парка. И там очень за этим следят.

Магия повсюду! Источник: Александра Филонова

Огромный совет: берите с собой повербанк. Потому что телефон у вас уйдет просто в ноль! У Марго, не такой большой фанатки франшизы, получилось 438 фотографий после всех чисток. У меня их осталось в разы больше!

С кем спал Хагрид?

Все эти четыре часа меня не покидало ощущение, что я хожу среди реальных декораций. Я была в Оксфорде, и нам на экскурсии показывали место, где снималась часть «Гарри Поттера». Здесь тот же вайб, если честно, но только там всё старое, так что всё равно разница чувствуется.

Косой переулок Источник: Александра Филонова











Я неоднократно ловила ощущение уважения ко всему, что здесь сделано, к тому, с каким трудом и с какой любовью к деталям подошли создатели. Свет вне всяких похвал. Например, если это Запретный лес, то там темно, хоть глаз выколи, но при этом что-то подсвечивается так инфернально, что ты понимаешь, что вот-вот пролетит дементор и тебе надо будет вызвать Патронуса (там действительно это можно сделать).

Когда ты только заходишь, попадаешь в Большой зал, там еще нет такого ощущения. А вот дальше начинаются движущиеся лестницы, оживающие портреты на стенах, и это так потрясающе! Понятное дело, что это, конечно, не настоящий портрет, а некий экран, но настолько классно и качественно всё сделано, что выглядит просто невероятно.

Лестницы и портреты Источник: Александра Филонова

Несмотря на то, что парк в целом посвящен съемкам фильмов, ты не чувствуешь себя в музее. Ты чувствуешь себя либо как на съемочной площадке, либо так, как будто это жизнь. Например, в спальне гриффиндорфцев мне хотелось лечь на кровать и заснуть рядом с печкой. А еще можно прекрасно посидеть в гостиной Слизерина. Кресло довольно-таки удобное!

Некоторые экспонаты можно не только потрогать, но и использовать Источник: Александра Филонова











Из интерактива мне больше всего понравилась задумка с портретами и с каминами, через которые волшебники попадают в Министерство магии. Чтобы оказаться на движущемся портрете, нужно было подвигаться перед камерой, а потом пойти искать себя на стене. А камины очень хорошо выглядят на видео. Там реально есть ощущение, что мы просто появляемся из ниоткуда.

В Министерстве магии Источник: Александра Филонова











Еще там есть зона, посвященная квиддичу. Это самый главный спойлер, там даже запрещено фотографировать. В начале, когда проводится инструктаж, нам показывали видеообращение, записанное Эммой Уотсон, Рупертом Гринтом и Дэниелом Рэдклиффом. И Рэдклифф говорит: «Знаете, на квиддич после этого вы не сможете смотреть прежними глазами». Это правда!

Еще несколько слов про уличные локации. Они такие больше, там надо фотографироваться максимально! Есть мост, шахматные фигуры и хижина Хагрида. Никто не знал, что Хагрид спал с игрушечными мишками. А мы теперь это знаем!

Кровать Хагрида Источник: Александра Филонова

Еще там есть блок про «Фантастических тварей», но он очень маленький. Там в основном про то, как они создавали самих тварей — аниматроники.

Топ-3 мест, которые мне больше всего понравились: это зал с движущимися лестницами в замке Хогвартс, Запретный лес и Косой переулок. Но это надо видеть! Мы потом обсуждали, что логично было бы, если бы мы заходили в этот мир через косой переулок.

Атмосфера в Запретном лесу Источник: Александра Филонова

Про еду и сувениры

Еда там не сказать, чтобы прям очень вкусная, но подача милая. Например, тост с изображением указателя платформы 9/3. Это, по-моему, одно из самых тематических блюд. Но мне хотелось поесть. Подруга взяла Шефердский пирог, это оказалась просто картошка, перемешанная с фаршем, с двумя кусочками хлеба. Стоит он при этом довольно много. Кто не ел ничего западного или ел такое редко, конечно, могут и оценить, но не мы.

Тот самый тост Источник: Александра Филонова











И наша ошибка в том, что мы начали с сувенирного магазина. Мы потеряли там время. Не имеет смысла сразу набирать кучу кружек и коробок с волшебными палочками, чтобы таскаться с ними все дальнейшие часы, ты всё равно вернешься за ними позже. Но японцев, кстати, это не останавливало! Они покупали палочки, мантии, наверное, для более атмосферных фото, чтобы выглядеть максимально по-хогвартски.