«Не нашлось ни крови, ни лекарств, ни элементарного милосердия»: потомственный врач умерла в московской больнице

То есть он просто ничего не делал.



(Но с кровью в Москве, наверное, и правда плохо, потому что я уже два раза видела в ФБ панические просьбы сдать кровь. И это — позор, конечно. Платите больше донорам. Покупайте не плитку, а препараты крови, если ее не хватает. Это же мировая столица, блин!).



Дальше был полный ужас. В понедельник заведующий кричал на Галкину дочь:



— Я вашу мать выписываю! Забирайте ее домой, или я переведу ее в хоспис!



Галка уже не могла вставать и дышать без кислорода.



Я думаю, сработали звонки в Минздрав. Потому что во вторник Галку не выписали. А впервые — через неделю после перевода из ковид-изолятора — взяли у нее на анализ кровь. Подчеркну — у больной с острым лейкозом в гематологическом отделении. Все это отражено в ее выписке, кстати.



И оказалось, что кровь там такая, что нужна реанимация. А не амбулаторное лечение на дому.



— Мы будем готовить ее к реанимации, — сказал врач.



Хотя по моему представлению реанимация — не то место, куда попадают после специальной подготовки.



Утром Галка набрала на мобильном номер дочери. А говорить не смогла. Наташка час слушала, как она тяжело дышит, все это время дозваниваясь в вестибюле больницы по внутреннему ее лечащему врачу. Он трубку не брал. И к больной, которую готовят к реанимации, не подходил.



Через час Галку все же увезли в реанимацию. Еще через два часа она там умерла.



— Очень поздно, — сказали реаниматологи.



И еще оказалось — ей так и не вылечили ковид, который осложнял болезнь.



Да, ее состояние было тяжелое. Да, с таким диагнозом редко живут долго. Но Галка была готова бороться — за полгода жизни, за месяц, за неделю.



А вот врачи бороться не захотели. Для потомственного врача и спасателя жизней не нашлось в этом отделении Боткинской ни крови, ни лекарств, ни элементарного милосердия.



Мне трудно это представить и объяснить.



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