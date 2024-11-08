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Происшествия Несколько пассажиров авиарейса до Новосибирска застряли в Чите

Несколько пассажиров авиарейса до Новосибирска застряли в Чите

Об этом сообщила транспортная прокуратура

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5 комментариев

Пассажиры не смогли попасть на борт накануне

Несколько человек не смогли улететь в Новосибирск из Читы. О происшествии сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел днем ранее в международном аэропорту Чита (Кадала). Два пассажира не смогли вылететь в Новосибирск из-за замены типа запланированного к выполнению рейса типа самолета. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг и безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Борт, по данным надзорного ведомства, заменила авиакомпания «Сибирь». НГС направил запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой прокомментировать данные.

Недавно вылет самолета из Новосибирска в Дубай перенесли более чем на сутки. Задержка произошла по технической причине.

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Самолет Авиакомпания Сибирь Новосибирск Транспортная прокуратура
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Комментарии
5
ruterist
20 минут
че за самолёт что всего минус 2 места после замены борта??? отмазка детская
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Овербукинг?
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