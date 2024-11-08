Несколько пассажиров авиарейса до Новосибирска застряли в Чите

Пассажиры не смогли попасть на борт накануне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несколько человек не смогли улететь в Новосибирск из Читы. О происшествии сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел днем ранее в международном аэропорту Чита (Кадала). Два пассажира не смогли вылететь в Новосибирск из-за замены типа запланированного к выполнению рейса типа самолета. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг и безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Борт, по данным надзорного ведомства, заменила авиакомпания «Сибирь». НГС направил запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой прокомментировать данные.