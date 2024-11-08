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Происшествия «Купила похожего — легче не стало»: сибирячка обвинила курьера на байке в гибели шпица

«Купила похожего — легче не стало»: сибирячка обвинила курьера на байке в гибели шпица

Пес был на поводке, когда попал под колеса

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7 комментариев

Шпиц был любимцем всей семьи

В Новосибирске шпиц по имени Персик погиб под колесами байка. Хозяйка Анастасия Климова утверждает, что ее любимца сбил курьер одной из служб доставки. Инцидент произошел примерно в 17:30 3 ноября недалеко от дома № 29 по улице Спортивная.

— Мой муж вел Персика с прогулки по обочине дороги, собака была на поводке и шла впереди. В шаге от мужа пронесся курьер, собака естественно кинулась лаять, но даже гавкнуть не успела… Муж сперва не понял, что произошло, только очевидцы, проходившие мимо, ахнули в этот момент, — рассказывает Анастасия.

Курьер не остановился после ДТП

Обмякшее тело Персика — всё в крови — хозяин подхватил и понес до ближайшей ветеринарной клиники. Но было поздно. В распоряжении редакции есть выписка из медицинской карты животного: «Принесли в клинику окровавленное тело собаки — без признаков жизни».

Мотоциклетный шлем, который был с собой у хозяина Персика, весь в крови

Владельцы Персика уверены, что случившееся — целиком вина курьера. Эта дорога, как заявляет Анастасия, еще закрыта для проезда.

— Если бы дорога была бы открыта для транспорта, то получается, что курьер ехал по встречной полосе, — подчеркивает Анастасия. — Компания должна нести ответственность за своих сотрудников и объяснять, на каком расстоянии от людей они должны ездить, и с какой скоростью.

Анастасия позвонила в компанию с жалобой, сначала там стандартно ответили, разберутся. Девушка решила обратиться в полицию.

Сибирячка говорит, что вся семья очень тяжело переживает гибель питомца.

— Я всю ночь после случившегося не могла уснуть. Просто этот щенок был нашим членом семьи, и его уже ничего не вернёт. Я уже нашла похожего щенка и съездила купила. Даже назвала так же — Персиком. Все равно легче не стало, но хотя бы детей немного успокоила.

В названной сибирячкой компании на запрос НГС сообщили, что там разбирают «каждый кейс, случившийся при участии курьеров». Результатом расследования стало предложение о возмещении. Хозяйка собаки пока не решила, принять ей это предложение или нет.

В полиции на запрос НГС подтвердили, что хозяйка написала заявление после ДТП.

— Информация зарегистрирована в Отделе полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску. В настоящее время устанавливаются все участники и обстоятельства происшествия, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Руководитель проекта «Егоров и Партнеры» Сергей Егоров объяснил, как нужно было действовать хозяевам Персика, чтобы виновник понес наказание:

— Нужно было вызывать на место сотрудников ДПС, оформить ДТП. За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность. И такие решения судов уже есть! — подчеркнул Егоров. — Кремировать тело не следовало. Труп собаки нужно было обязательно сохранить и направить на вскрытие и экспертизу в управление ветеринарии города Новосибирска.

В феврале новосибирские зооволонтеры рассказали о том, как сбитый пес провел несколько дней без помощи — у него были сломаны две лапы.

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Комментарии
8
Светлана В-ва
8 минут
пешком стало невозможно ходить безопасно.
Олька
11 минут
эту вашу нитку под название поводок не видно даже когда идешь, сколько раз чуть не падала не сосчитать даже
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