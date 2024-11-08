«Сапсан» в огороде. Машинист построил во дворе железную дорогу с поездами — есть даже тепловоз из «Вокзала для двоих»

Павел Саичев более 30 лет проработал на железной дороге Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Нижегородец Павел Саичев посвятил большую часть своей жизни работе на железной дороге. Постепенно поезда стали и его увлечением — он начал создавать модели составов из обычных консервных банок. Теперь в огороде у него красуется настоящая магистраль: вагоны ходят по рельсам и шумят почти как настоящие. Наши коллеги из NN.RU побывали в гостях у Павла Саичева и узнали, как из обычных банок и бутылок появляются локомотивы.

Источник: Городские порталы

Подарок для дочери

Павел Саичев свыше 30 лет проработал на железной дороге: сначала был помощником машиниста, затем — машинистом и даже составителем поездов. Интерес к моделированию у него появился еще в студенческие годы, когда он учился в железнодорожном училище.

— В 1981 году мы проходили практику в депо «Горький-Сортировочный». Я увидел там модель тепловоза. Подумал, что тоже такой хочу сделать. Колеса мне выточили. Остальное сделал из жести, — вспоминает Павел.

Для вагонов Павел использует консервные банки Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Но продолжения увлечение не нашло — из мастерской вагон отправился пылиться на чердак. К моделированию Павел Саичев вернулся только после появления дочери. На день рождения он решил сделать ей подарок своими руками и собрал четырехвагонный дизель-поезд.

— Она еще удивлялась и спрашивала: «Когда ты успел его собрать?» А я делал тайком, пока она в школе была. Интересно ей, конечно, было — диковинка такая. Поезд уже и по кругу ходил. И так я начал собирать: сначала тепловоз большой, потом крытый вагон, и пошло-поехало, — рассказал Павел.

Вагоны из подручных средств

Со временем в огороде у Павла появилась собственная железная дорога. Ее рельсы проходят среди стволов яблонь, а стук миниатюрных колес перебивает кудахтанье кур. На макете всё устроено как на настоящей магистрали — стрелки для перевода направления, светофоры и мосты. Единственное отличие — размер, модели в 50 раз меньше настоящих вагонов.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Как рассказал Павел Саичев, раньше для создания моделей он покупал жесть. Сейчас найти подходящий материал не так просто, поэтому в ход идут подручные средства. Для вагонов использует консервные банки из-под сгущенки, для колес — горлышки от пластмассовых бутылок. А для создания обтекаемой формы модели «Сапсана» пришлось пустить в ход пять штук женских чулок. Что касается самой железной дороги, то рельсы построены из металлических карнизов.

Догадаться об этом секрете моделирования можно, лишь посмотрев на внутреннюю сторону миниатюры: на некоторых элементах, собранных из банок, видны производственные надписи.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Для создания моделей вагонов Павел вдохновляется фильмами и личным опытом работы на железной дороге.

— Этот паровоз — из серии фильма «Трест, который лопнул» (18+). Тепловоз — из фильма «Вокзал для двоих» (12+). Помните, героиня Людмилы Гурченко с дынями сидит, а в кадре поезд? А вот этот вагон из фильма «Неуловимые мстители» (6+), — показывает Павел.

Рассматривая детали поездов в кино, он готовит чертеж. Затем приступает к сборке блоков, сначала — кабина и другие отдельные элементы. Когда каждая деталь готова, состыковывает все части и наносит краску.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В коллекции Саичева уже есть различные модели дизель-поездов, тепловозов, паровоз, скоростной «Сапсан» и даже поезд-снегоуборщик, который чистит рельсы. Щетки убирают снег с путей и отправляют его на ленту транспортера, которая сделана из старой женской сумки.

Самый сложный и долгий процесс, по словам Павла, — изготовление тележек вагонов. Для их создания требуется большое количество мелких деталей и много времени.

— Уж очень много мелочи требуется: пружины, рессоры, тормозные колодки, тормозной цилиндр и прочее. А еще хуже — покраска. Покрасил, и всё слиплось, ничего не видно, — сетует Павел Саичев.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Поезда для музея

Всего он создал около 50 вагонов. Часть из них находится на выставке в музее Горьковской железной дороги. Теперь Павел Саичев забирает модели поездов лишь для ремонта.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Одна из задумок Павла — построить на своей железной дороге сортировочную горку. К работе он обычно приступает зимой, когда появляется побольше свободного времени.