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Происшествия Новосибирец обратился к Бастрыкину после гибели родственника — его отец попал под машину

Новосибирец обратился к Бастрыкину после гибели родственника — его отец попал под машину

Авария произошла в ноябре прошлого года

782
2 комментария

О происшествии сообщили в пресс-службе ведомства

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался видеообращением жителя Новосибирской области. Сибиряк сообщил о смертельном ДТП — погиб его близкий родственник.

По данным пресс-службы ведомства, обращение новосибирца к главе Следственного комитета разместили в социальных медиа.

Молодой человек заявил, что 11 ноября 2023 года погиб его отец. Сибиряк умер в результате наезда автомобиля, когда был на пешеходном переходе.

— Несмотря на очевидную вину водителя, уголовное дело сотрудниками полиции до сих пор не возбуждено. Многократные жалобы результата не принесли, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что следственные органы СК России по Новосибирской области проводят процессуальную проверку (ст.293 УК РФ). Глава СКР поручил руководителю новосибирских следователей представить доклад о ходе и результатах проверки.

В конце октября в Новосибирске на Станционной сбили пешехода. Мужчина погиб.

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ДТП Смертельное ДТП Александр Бастрыкин Новосибирская область
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Комментарии
1
alippa
30 минут
Вина водителя очевидна кому?
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