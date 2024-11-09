Новосибирец обратился к Бастрыкину после гибели родственника — его отец попал под машину

О происшествии сообщили в пресс-службе ведомства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался видеообращением жителя Новосибирской области. Сибиряк сообщил о смертельном ДТП — погиб его близкий родственник.

По данным пресс-службы ведомства, обращение новосибирца к главе Следственного комитета разместили в социальных медиа.

Молодой человек заявил, что 11 ноября 2023 года погиб его отец. Сибиряк умер в результате наезда автомобиля, когда был на пешеходном переходе.

— Несмотря на очевидную вину водителя, уголовное дело сотрудниками полиции до сих пор не возбуждено. Многократные жалобы результата не принесли, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что следственные органы СК России по Новосибирской области проводят процессуальную проверку (ст.293 УК РФ). Глава СКР поручил руководителю новосибирских следователей представить доклад о ходе и результатах проверки.