«Пока вы едите — хинкали разрастаются»: журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Грузию

Батуми. С одной стороны — высотки как в Дубае. С другой — дворовая площадка как из России Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Поездку в Грузию мы планировали за несколько месяцев до отпуска и сразу решили ехать в Батуми. Захотели, как самые хитрые, убить сразу несколько зайцев: посмотреть новую страну, подняться в горы, попробовать вкусную кухню и искупаться в море.

Мы думали так: коль Батуми находится в субтропической зоне, то море в октябре будет теплым. Нас утешал знакомый грузин, который много лет назад переехал жить в Тольятти.

— Летите, не сомневайтесь! Там бархатный сезон, нет изнуряющей жары, уютно и приятно, — говорил Вазо.

Батуми — город и порт в Грузии, расположенный у побережья Черного моря. Столица автономной республики Аджария. Образует муниципалитет Батуми. Климат средиземноморский, субтропический.

Наша семья летела в страну гор и многоголосья впервые, так что мы, волнуясь, готовились. Заранее купили билеты на самолет (летом из Самары летали прямые самолеты в Батуми, удобно). За месяц до выезда забронировали номер на одном из онлайн-сервисов. За день — оформили медицинскую страховку и узнали о нюансах обмена валюты. В этом вопросе всё оказалось просто: грузины любят наличные, берите рубли и на месте меняйте на лари. Только не в аэропорту: там курс грабительский.

Всё шло как по маслу до тех пор, пока мы, приземляясь, буквально не врезались в гигантскую грозовую тучу. Она окутала всю Грузию, накрыв ее, словно плотный чулок. С мечтой о купании в море расстались, едва спустившись с трапа…

Вот такой нас ты и встретила, о прекрасная Грузия! Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Зато сразу нырнули в грузинское гостеприимство. В зале прилета нас с табличкой в руках ждал седой харизматичный Михо, который держал в руках табличку с именами. Поприветствовал на отличном русском (местные жители 40+ прекрасно владеют языком), помог с чемоданами, подвез до ближайшего обменника с хорошим курсом (и не обманул!), развлекая рассказами.

— Я тут в ресторане праздновал свой юбилей! Много людей было, много! Человек 100! Из России тоже приезжали! Вайме! — хвалился Михо.

«Вайме» — в Грузии универсальное восклицание. Нет эмоции, которую нельзя было бы выразить простым емким «вайме». Ключевое тут — интонация, с которой оно произносится.

Он доставил нас до отеля, рассказал про ближайшие рестораны и вежливо растворился в дожде — ливень накрыл Батуми стеной.

А мы остались осматриваться. Номер — со свежим ремонтом. Хороший обзор из окна: мы заселились в один из блоков сети отелей «Панорама», он расположен практически на берегу Черного моря на улице Шерифа Химшиашвили. С 25-го этажа открывается прекрасный вид. С одной стороны — на море, с другой — на город и горы.

Каждый день просыпаться и засыпать под шум прибоя — отдельный кайф! Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











И прекрасный вид на Батуми и горы. Но горы было видно только в относительно хорошую погоду Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Прибежали под дождем завтракать на соседнюю улицу, все остались довольны. Еда была свежая, вкусная, размер порций — не для слабаков.

Позже выяснилось, что представления о порциях у грузинских и российских поваров сильно отличаются. Они там в полтора-два раза больше наших. Как ни пытались мы уменьшить заказ, перед нами снова и снова вырастали хачапури, харчо… Хинкали, казалось, разрастались на тарелке, ведомые некой силой. Словом, грузины нас не жалели, но мы не подводили.

Мы ели лобио и чакапули, мчади, аджапсандали, потрошки на кеци, присыпанные зернами граната и зеленью…

Кеци — сковорода из красной глины или черного камня в грузинской кухне. На ней еду подают кипящей.

Везде было пряно, много. Запивалось всё это грузинскими лимонадами и вином. Оно здесь не пьяное и по вкусу сильно отличается от того, что продают наши алкомаркеты. Как-то раз спросила у местного: «Какое вино у вас хорошее?» Он ответил: «Вина в Грузии делятся только на два вида: нравится вам или не нравится. Всё!»

Средний чек за обильный обед на семью из четверых — около 5000 рублей. Как по мне, оно того стоит: грузинская еда и питье — отдельная достопримечательность. Хотя так считают не все. На морской прогулке мы познакомились с мамой и дочкой из Минска. Приятная блондинка на вопрос о любимом блюде в кухне Аджарии разочарованно ответила:

— Да разве это кухня? Одни лепешки с сыром. Другое дело наша, белорусская, с картошечкой.

Харчо в России и в Грузии такие же разные, как, скажем, картошка и макароны Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Хачапури по-аджарски с яйцом. Еще были по-мегрельски, по-царски, как от бабушки… И десяток других разновидностей. Если вы думаете, что фото отражает размер — ошибаетесь Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Пока вы едите — хинкали разрастаются Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Кеци — сковородка, на которой всё попадают кипящим или шкварчащим Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Наеденное мы тут же сжигали прогулками — бегали буквально галопом, стараясь убежать от ливня. Бесполезная, конечно, затея, но порой нам везло: дождь уступал место сумрачной, сырой, но в целом приятной погоде. Посидели у моря. Покатались на лодке. Прошли всю набережную до Али и Нино, Башни алфавита.

Башня нас не впечатлила: странное сооружение, территория закатана в бетон и уже разваливается. Но со стороны выглядит эффектно.

Много яхт катают туристов по адекватной цене. Поездка на семью стоила нам около 2000 рублей Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Али и Нино — памятник несчастной любви христианки и мусульманина Магическая и живая скульптура: влюбленные въезжают друг в друга, а потом расстаются, разъезжаясь Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Много-много ступеней и бетона. Зачем? Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Успели съездить в крепость Гонио, увидеть водопад, грузинско-турецкую границу (атмосферно!), взойти на гору, на которой возвышается огромный крест.

Поднялись еще на одну гору, взбирались наверх по размокшей глинистой тропе с бурлящей под ногами горной речкой Чаквистави. Переправиться через речку нам помогла шайтан-машина — грузин сзади как бы тяги дает, мы внутри руль подкручиваем, едем. Прокатились через реку — кинули монетку, хотим опять сюда. Снова поползли вверх пешком.

По соседней горной трассе вверх с ревом неслись багги с арабами на борту.

Багги — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.

— Они любят пострелять холостыми в горах. Толпами специально едут сюда в горы, — объяснил нам проводник.

Были в Ботаническом саду, там снова взбирались в горы. В номер возвращались без ног…

Люди приходили сюда в треккинговой обуви, а я — в босоножках. И мое восхождение выглядело так: я — туда, гора меня — обратно Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Шайтан-машина везла нас через речку Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Оно того стоило! Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

С утра продолжали ходить, стараясь заглянуть в каждый двор, напитаться атмосферой. Впечатление портит только тот факт, что сейчас Батуми — особенно его новая часть — огромная стройплощадка. Небоскребы там растут как на стероидах. Старые домики выдавливают человейники нечеловеческой высоты. Строительство ведется на каждом шагу, повсюду торчат краны.

В итоге Батуми напоминает бабушкин сундук, где можно найти всё: «стекляшки», а рядом — девятиэтажки и ветхие домики.

Мы всё еще в Батуми, да! Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Увлечение ЖЭК-артом из шин не чуждо батумцам Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Трафик плотный и повсюду пробки Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU











Правда, напоминает российские города? Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Атака человейников Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Архитектурный замысел строителей Батуми — загадка. Тут вам здание-яйцо, здесь — перевернутая бутылка шампанского, рядом — помада (мы увидели так, а вы?).

Встречаются здания-парадоксы: внизу в них уже живут туристы, а вверху их всё еще строят. И кажется, что небоскреб подпирает собой строительный кран, не давая ему грохнуться на головы туристов. Ночью всё это подсвечивается — неоновые лучи режут глаза.

Глазам в Батуми бывает больно от неоновых лучей Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Отель с казино в форме яйца, здание в виде перевернутой бутылки шампанского. В ней — МФЦ. Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

В здание уже заселили туристов, но строительные работы кипят Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Эта «помада» постоянно меняет цвета, переливаясь изо всех сил Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Нельзя сказать, что такая пестрота радует местных жителей. Люди жалуются на трафик и нехватку мест для парковки.

— Машину совсем негде ставить, совсем! — возмущались грузины.

Зато тут довольны притоку туристов — в Батуми хлынули инвестиции, работы полно, денег у жителей стало заметно больше. Жаль, что знаменитое грузинское гостеприимство в этом городе-курорте постепенно превращается в сервис. Это означает одно: всё становится дороже и надо быть начеку.

Помните про наш трансфер? Через пару дней, когда мы обвыклись и начали ориентироваться в ценах, оказалось, что за поездку в 10 минут (а аэропорт Батуми находится буквально в черте города) мы отдали в рублях без малого 1200. Такси же, вызванное в привычном нам приложении Yandex, стоило бы в два-три раза дешевле. Да, приложение здесь работает.

Был случай, когда мы попались на удочку продавщице мороженого. Милая девушка устроила целое фокус-шоу: она приближала и отнимала мороженное, кружила в воздухе палочку, делала вид, что выкидывает лакомство, а шарик оставался внутри… Очень, конечно, мы тогда пару минут повеселились, а когда дружно свое отхохотали, я спросила, мол, сколько должны? И отдала 1000 рублей за две порции.

Словом, бдите, везде спрашивайте цены, сравнивайте, не расслабляйтесь.

Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Но люди открытые, дружелюбные, отлично принимают нас, россиян.

Вы бы поехали в Грузию самостоятельно? Очень хочу, да! Нет, меня и здесь неплохо кормят Предпочитаю пакетные туры