«Пока вы едите — хинкали разрастаются»: журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Грузию

Поездку в Грузию мы планировали за несколько месяцев до отпуска и сразу решили ехать в Батуми. Захотели, как самые хитрые, убить сразу несколько зайцев: посмотреть новую страну, подняться в горы, попробовать вкусную кухню и искупаться в море.
Мы думали так: коль Батуми находится в субтропической зоне, то море в октябре будет теплым. Нас утешал знакомый грузин, который много лет назад переехал жить в Тольятти.
— Летите, не сомневайтесь! Там бархатный сезон, нет изнуряющей жары, уютно и приятно, — говорил Вазо.
Батуми — город и порт в Грузии, расположенный у побережья Черного моря. Столица автономной республики Аджария. Образует муниципалитет Батуми. Климат средиземноморский, субтропический.
Наша семья летела в страну гор и многоголосья впервые, так что мы, волнуясь, готовились. Заранее купили билеты на самолет (летом из Самары летали прямые самолеты в Батуми, удобно). За месяц до выезда забронировали номер на одном из онлайн-сервисов. За день — оформили медицинскую страховку и узнали о нюансах обмена валюты. В этом вопросе всё оказалось просто: грузины любят наличные, берите рубли и на месте меняйте на лари. Только не в аэропорту: там курс грабительский.
Всё шло как по маслу до тех пор, пока мы, приземляясь, буквально не врезались в гигантскую грозовую тучу. Она окутала всю Грузию, накрыв ее, словно плотный чулок. С мечтой о купании в море расстались, едва спустившись с трапа…
Зато сразу нырнули в грузинское гостеприимство. В зале прилета нас с табличкой в руках ждал седой харизматичный Михо, который держал в руках табличку с именами. Поприветствовал на отличном русском (местные жители 40+ прекрасно владеют языком), помог с чемоданами, подвез до ближайшего обменника с хорошим курсом (и не обманул!), развлекая рассказами.
— Я тут в ресторане праздновал свой юбилей! Много людей было, много! Человек 100! Из России тоже приезжали! Вайме! — хвалился Михо.
«Вайме» — в Грузии универсальное восклицание. Нет эмоции, которую нельзя было бы выразить простым емким «вайме». Ключевое тут — интонация, с которой оно произносится.
Он доставил нас до отеля, рассказал про ближайшие рестораны и вежливо растворился в дожде — ливень накрыл Батуми стеной.
А мы остались осматриваться. Номер — со свежим ремонтом. Хороший обзор из окна: мы заселились в один из блоков сети отелей «Панорама», он расположен практически на берегу Черного моря на улице Шерифа Химшиашвили. С 25-го этажа открывается прекрасный вид. С одной стороны — на море, с другой — на город и горы.
Прибежали под дождем завтракать на соседнюю улицу, все остались довольны. Еда была свежая, вкусная, размер порций — не для слабаков.
Позже выяснилось, что представления о порциях у грузинских и российских поваров сильно отличаются. Они там в полтора-два раза больше наших. Как ни пытались мы уменьшить заказ, перед нами снова и снова вырастали хачапури, харчо… Хинкали, казалось, разрастались на тарелке, ведомые некой силой. Словом, грузины нас не жалели, но мы не подводили.
Мы ели лобио и чакапули, мчади, аджапсандали, потрошки на кеци, присыпанные зернами граната и зеленью…
Кеци — сковорода из красной глины или черного камня в грузинской кухне. На ней еду подают кипящей.
Везде было пряно, много. Запивалось всё это грузинскими лимонадами и вином. Оно здесь не пьяное и по вкусу сильно отличается от того, что продают наши алкомаркеты. Как-то раз спросила у местного: «Какое вино у вас хорошее?» Он ответил: «Вина в Грузии делятся только на два вида: нравится вам или не нравится. Всё!»
Средний чек за обильный обед на семью из четверых — около 5000 рублей. Как по мне, оно того стоит: грузинская еда и питье — отдельная достопримечательность. Хотя так считают не все. На морской прогулке мы познакомились с мамой и дочкой из Минска. Приятная блондинка на вопрос о любимом блюде в кухне Аджарии разочарованно ответила:
— Да разве это кухня? Одни лепешки с сыром. Другое дело наша, белорусская, с картошечкой.
Наеденное мы тут же сжигали прогулками — бегали буквально галопом, стараясь убежать от ливня. Бесполезная, конечно, затея, но порой нам везло: дождь уступал место сумрачной, сырой, но в целом приятной погоде. Посидели у моря. Покатались на лодке. Прошли всю набережную до Али и Нино, Башни алфавита.
Башня нас не впечатлила: странное сооружение, территория закатана в бетон и уже разваливается. Но со стороны выглядит эффектно.
Успели съездить в крепость Гонио, увидеть водопад, грузинско-турецкую границу (атмосферно!), взойти на гору, на которой возвышается огромный крест.
Поднялись еще на одну гору, взбирались наверх по размокшей глинистой тропе с бурлящей под ногами горной речкой Чаквистави. Переправиться через речку нам помогла шайтан-машина — грузин сзади как бы тяги дает, мы внутри руль подкручиваем, едем. Прокатились через реку — кинули монетку, хотим опять сюда. Снова поползли вверх пешком.
По соседней горной трассе вверх с ревом неслись багги с арабами на борту.
Багги — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.
— Они любят пострелять холостыми в горах. Толпами специально едут сюда в горы, — объяснил нам проводник.
Были в Ботаническом саду, там снова взбирались в горы. В номер возвращались без ног…
С утра продолжали ходить, стараясь заглянуть в каждый двор, напитаться атмосферой. Впечатление портит только тот факт, что сейчас Батуми — особенно его новая часть — огромная стройплощадка. Небоскребы там растут как на стероидах. Старые домики выдавливают человейники нечеловеческой высоты. Строительство ведется на каждом шагу, повсюду торчат краны.
В итоге Батуми напоминает бабушкин сундук, где можно найти всё: «стекляшки», а рядом — девятиэтажки и ветхие домики.
Архитектурный замысел строителей Батуми — загадка. Тут вам здание-яйцо, здесь — перевернутая бутылка шампанского, рядом — помада (мы увидели так, а вы?).
Встречаются здания-парадоксы: внизу в них уже живут туристы, а вверху их всё еще строят. И кажется, что небоскреб подпирает собой строительный кран, не давая ему грохнуться на головы туристов. Ночью всё это подсвечивается — неоновые лучи режут глаза.
Нельзя сказать, что такая пестрота радует местных жителей. Люди жалуются на трафик и нехватку мест для парковки.
— Машину совсем негде ставить, совсем! — возмущались грузины.
Зато тут довольны притоку туристов — в Батуми хлынули инвестиции, работы полно, денег у жителей стало заметно больше. Жаль, что знаменитое грузинское гостеприимство в этом городе-курорте постепенно превращается в сервис. Это означает одно: всё становится дороже и надо быть начеку.
Помните про наш трансфер? Через пару дней, когда мы обвыклись и начали ориентироваться в ценах, оказалось, что за поездку в 10 минут (а аэропорт Батуми находится буквально в черте города) мы отдали в рублях без малого 1200. Такси же, вызванное в привычном нам приложении Yandex, стоило бы в два-три раза дешевле. Да, приложение здесь работает.
Был случай, когда мы попались на удочку продавщице мороженого. Милая девушка устроила целое фокус-шоу: она приближала и отнимала мороженное, кружила в воздухе палочку, делала вид, что выкидывает лакомство, а шарик оставался внутри… Очень, конечно, мы тогда пару минут повеселились, а когда дружно свое отхохотали, я спросила, мол, сколько должны? И отдала 1000 рублей за две порции.
Словом, бдите, везде спрашивайте цены, сравнивайте, не расслабляйтесь.
Но люди открытые, дружелюбные, отлично принимают нас, россиян.
Вы бы поехали в Грузию самостоятельно?