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Дороги и транспорт «Замерзли и опоздали на работу»: в Новосибирске пассажиров высадили из автобуса из-за сломанного терминала

«Замерзли и опоздали на работу»: в Новосибирске пассажиров высадили из автобуса из-за сломанного терминала

Перевозчик объяснил, что автобус сняли с линии

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16 комментариев

Пассажиров забрал с остановки следующий автобус

Утром 8 ноября новосибирцев высадили из автобуса № 14 из-за неисправного терминала. Об этом возмущенные горожане сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— Сегодня утром на первом автобусе № 14 по маршруту с Затулинки кондуктор высадил людей, так как терминал не работает, а сдачи с наличных у кондуктора не оказалось. Люди замерзли и опоздали на работу, причинив себе вред здоровью и получив выговор на работе, — рассказала сибирячка, оказавшаяся в автобусе.

Редакция НГС обратилась за комментарием к перевозчику автобуса ООО «Регион-Автоцентр». В диспетчерской службе подтвердили, что инцидент действительно произошел.

— Во время движения вышел из строя терминал по безналичной оплате. В таком случае есть определенная инструкция, что машина не может дальше работать на линии до починки терминала. Он довез пассажиров, не требуя денег, до ближайшей остановки — «Карла Маркса», высадил всех пассажиров и до сих пор не работает. Ему чинят терминал, — рассказал диспетчер.

Он уточнил, что пассажиров через три минуты забрал с остановки другой автобус, при этом деньги за проезд с них уже не брали.

Ранее редакция НГС выяснила, как работают контролеры в новых троллейбусах.

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Автобус Кондуктор Пассажиры Высадили из автобуса Новосибирск
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Комментарии
16
paul
37 минут
за 3 минуты обморожение получить и опоздать на работу?) граждане, хватит дезинформировать вышестоящих
United States
14 минут
Новости смехдержафки)
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