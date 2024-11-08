«Не заметил островок»: на перекрестке с Фрунзе перевернулся кроссовер — видео с места аварии

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Ольги Жилиной Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Вечером 8 ноября в центре Новосибирска произошло ДТП. На дороге перевернулся автомобиль — об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По его данным, ДТП случилось на пересечении улиц Фрунзе и Ольги Жилиной. Очевидец снял место аварии на видео.

Место ДТП сняли на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— Вот об этот островок тачка кувыркнулась. Первый раз в жизни такое видел. И ребенок вылетел… Выполз, точнее, — говорит автор видео. — Все живые. Водила, говорит, не заметил островок этот. Но он нормально так ехал.

В телеграм-канале уточнили, что в аварию попал водитель кроссовера Chery Tiggo 4 Pro. На сайте 2ГИС информация о ДТП отсутствует, по данным сервиса, на пересечении улиц незначительно затруднено движение.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.