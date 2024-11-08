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На перекрестке с Фрунзе перевернулся кроссовер

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Происшествия «Не заметил островок»: на перекрестке с Фрунзе перевернулся кроссовер — видео с места аварии

«Не заметил островок»: на перекрестке с Фрунзе перевернулся кроссовер — видео с места аварии

По словам очевидца, машина наехала на островок безопасности

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8 комментариев

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Ольги Жилиной

Вечером 8 ноября в центре Новосибирска произошло ДТП. На дороге перевернулся автомобиль — об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По его данным, ДТП случилось на пересечении улиц Фрунзе и Ольги Жилиной. Очевидец снял место аварии на видео.

Место ДТП сняли на видео

— Вот об этот островок тачка кувыркнулась. Первый раз в жизни такое видел. И ребенок вылетел… Выполз, точнее, — говорит автор видео. — Все живые. Водила, говорит, не заметил островок этот. Но он нормально так ехал.

В телеграм-канале уточнили, что в аварию попал водитель кроссовера Chery Tiggo 4 Pro. На сайте 2ГИС информация о ДТП отсутствует, по данным сервиса, на пересечении улиц незначительно затруднено движение.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.

Несколько дней назад в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в Тогучинском районе.

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ДТП Новосибирск Перевернувшаяся машина ГАИ
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Комментарии
8
Гость
22 минуты
Доброе утро. В общении с девушками я всегда придерживаюсь четкого алгоритма: не делать резких движений, говорить спокойно, без сложностей, почаще вставлять "да, согласен, хорошо", не поворачиваться спиной, быть на расстоянии больше расстояния вытянутой руки, стараться не делать комплиментов, не дарить подарков. Такие правила поведения по итогу меня не подводят - у меня все отлично, в отличии от унылых женатиков-горемык. Ну а в целом вы как? Все у вас хорошо?
Гость
19 минут
да не пофиг ли всем ??
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