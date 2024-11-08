Поставил гамак и начал жить: история экс-банкира, который сбежал из города в вигвам

Источник: NGS55.RU

Из Екатеринбурга — в Омскую глубинку. Такой путь проделал бывший банковский работник, который отказался от своего прошлого ради жизни в вигваме с дюжиной котят и собакой. Теперь он живет на берегу реки Тары в дерене Окунево. Вместо работы — духовные практики. Вместо зарплаты — пожертвования.

Наши коллеги из NGS55.RU узнали, как уральцу живется на берегу реки.

Мужчина переехал в Окунево 6 лет назад. В родном городе он получил высшее образование и посвятил несколько лет банковскому делу. Только вот после поездки в Омскую область больше не захотел туда возвращаться.

— Мне здесь нравится. Чем больше живу в деревне, тем больше понимаю, что прошлая жизнь, где у меня было всё, — полная шизофрения. Я не понимаю, как люди находятся в этих городах. Они просто живут, чтобы работать, а не чтобы жить.