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Страна и мир истории Поставил гамак и начал жить: история экс-банкира, который сбежал из города в вигвам

Поставил гамак и начал жить: история экс-банкира, который сбежал из города в вигвам

Теперь Андрей живет на берегу реки и называет себя монахом

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2 комментария

Из Екатеринбурга — в Омскую глубинку. Такой путь проделал бывший банковский работник, который отказался от своего прошлого ради жизни в вигваме с дюжиной котят и собакой. Теперь он живет на берегу реки Тары в дерене Окунево. Вместо работы — духовные практики. Вместо зарплаты — пожертвования.

Наши коллеги из NGS55.RU узнали, как уральцу живется на берегу реки.

Мужчина переехал в Окунево 6 лет назад. В родном городе он получил высшее образование и посвятил несколько лет банковскому делу. Только вот после поездки в Омскую область больше не захотел туда возвращаться.

— Мне здесь нравится. Чем больше живу в деревне, тем больше понимаю, что прошлая жизнь, где у меня было всё, — полная шизофрения. Я не понимаю, как люди находятся в этих городах. Они просто живут, чтобы работать, а не чтобы жить.

Сейчас Андрей позиционирует себя как монах. С весны по осень живет в вигваме, зимой перебирается в деревню в местный Ашрам. При этом весь его заработок — пожертвования, которые он получает от других людей.

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Комментарии
2
Виктор Владимирович
7 минут
Во,нашел себе счастье-ничего не делать,дурака валять,жить на подачки...
Гость
8 минут
А как же налоги, штрафы? Государство зря что ли беспокоиться о гражданах. Скоро многие так будут жить, с такими ценами.
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