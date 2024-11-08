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Развлечения «Собирал 18 лет»: в Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию пивных кружек — за неё просят 100 тысяч

«Собирал 18 лет»: в Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию пивных кружек — за неё просят 100 тысяч

Коллекция состоит из 145 кружек

642
1 комментарий

Большая часть кружек — советского производства

В Новосибирске продают большую коллекцию пивных кружек — за нее хотят получить 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов объявлений

— Продаётся коллекция пивных кружек из 145 штук. В основном советского производства, — говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что кружки подойдут как для пополнения частной коллекции, так и для украшения каких-либо заведений.

На фотографиях видно, что коллекция действительно очень большая. В ней представлено множество пивных кружек — все они разные.

Новосибирец решил продать коллекцию, потому что ему понадобились деньги

Корреспонденту НГС удалось связаться с автором объявления — Сергеем. Мужчина объяснил, что собирал коллекцию на протяжении длительного времени.

— Сам собирал — 18 лет. Что-то покупал, что-то дарили, что-то привозили. Решил продать, потому что деньги понадобились, — сказал новосибирец.

Сергей добавил, что с ним уже связывались потенциальные покупатели, но они хотели купить коллекцию для перепродажи, и предлагали цены на порядок ниже. Мужчина им отказал.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию интересных монет за 200 тысяч рублей.

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Новосибирск Коллекция Коллекционирование Кружки
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Комментарии
2
Гость
7 минут
Мож скинемся? Медведевой актуально будет в ауле.
Гость
1 минута
100 тысяч возьму только если кружки их хозяин оставит себе.
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