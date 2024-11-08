«Собирал 18 лет»: в Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию пивных кружек — за неё просят 100 тысяч

В Новосибирске продают большую коллекцию пивных кружек — за нее хотят получить 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов объявлений
— Продаётся коллекция пивных кружек из 145 штук. В основном советского производства, — говорится в объявлении.
Продавец отмечает, что кружки подойдут как для пополнения частной коллекции, так и для украшения каких-либо заведений.
На фотографиях видно, что коллекция действительно очень большая. В ней представлено множество пивных кружек — все они разные.
Корреспонденту НГС удалось связаться с автором объявления — Сергеем. Мужчина объяснил, что собирал коллекцию на протяжении длительного времени.
— Сам собирал — 18 лет. Что-то покупал, что-то дарили, что-то привозили. Решил продать, потому что деньги понадобились, — сказал новосибирец.
Сергей добавил, что с ним уже связывались потенциальные покупатели, но они хотели купить коллекцию для перепродажи, и предлагали цены на порядок ниже. Мужчина им отказал.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию интересных монет за 200 тысяч рублей.