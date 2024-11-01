Медведь и эублефар: в Новосибирске продают коллекцию интересных монет за 200 тысяч рублей

Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию монет 1993 года, оценив её в 200 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
— Продам коллекцию монет номиналом 50 рублей 1993 года, — говорится в тексте объявления.
Судя по фотографиям, коллекция состоит из 9 монет серии «Красная книга». На оборотной стороне монет изображены животные: гималайский медведь, дальневосточный аист, туркменский эублефар, черноморская афалина и другие краснокнижные представители фауны.
На специализированных сайтах цены на такие монеты варьируются в среднем от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.
Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом коллекции — Екатериной, но она не ответила на сообщение.
Объявление на сайте «Авито» было размещено 30 октября. На момент написания материала оно собрало 37 просмотров.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию банкнот и монет почти за 6 миллионов рублей.