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Развлечения Медведь и эублефар: в Новосибирске продают коллекцию интересных монет за 200 тысяч рублей

Медведь и эублефар: в Новосибирске продают коллекцию интересных монет за 200 тысяч рублей

Коллекция состоит из 9 монеток

836
6 комментариев

Все монеты 1993 года выпуска

Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию монет 1993 года, оценив её в 200 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам коллекцию монет номиналом 50 рублей 1993 года, — говорится в тексте объявления.

Судя по фотографиям, коллекция состоит из 9 монет серии «Красная книга». На оборотной стороне монет изображены животные: гималайский медведь, дальневосточный аист, туркменский эублефар, черноморская афалина и другие краснокнижные представители фауны.

Монета с гималайским медведем на специализированных сайтах продаётся в среднем за 2000 — 2500 рублей

На специализированных сайтах цены на такие монеты варьируются в среднем от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом коллекции — Екатериной, но она не ответила на сообщение.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 30 октября. На момент написания материала оно собрало 37 просмотров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию банкнот и монет почти за 6 миллионов рублей.

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Комментарии
6
TheBestOfTheBestOfTheBest
49 минут
Что-то мало просит, состояние то точно UNC.
Гость
44 минуты
Есть у меня такие с Гагариным, тоже думаю не меньше чем за 300 кусков выложить.
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