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Развлечения Шнуров и Инстасамка создали неожиданный дуэт: их уже приглашают выступать за 60 млн

Шнуров и Инстасамка создали неожиданный дуэт: их уже приглашают выступать за 60 млн

Рассказываем, какие события предшествовали записи совместного альбома

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4 комментария

Новости о неожиданной коллаборации появились в конце октября. Ну а публикация фрагмента клипа на трек «Хорошо» только обострила внимание фанатов и хейтеров. Впервые за шесть лет выходит новый альбом группы «Ленинград», а его вокалисткой становится не кто иная, как Дарья Зотеева, прославившаяся не вокальными данными, а скандалами и хайпом.

О творческих достоинствах и недостатках проектов «Ленинград» и «Инстасамка» можно спорить долго и с пеной у рта. Но оба бренда вписаны в историю российского шоу-бизнеса, сомнению это, пожалуй, не подлежит. Хотя и контраст разительный. И наверное, то, что Шнуров взял в партнерши Зотееву (вся ее жизнь в музыке укладывается в срок, прошедший с релиза прошлого альбома «Ленинграда») свидетельствует, что он не боится экспериментов.

Сергея Шнурова в последнее время можно было чаще увидеть в жюри престижных ТВ-конкурсов, чем на сцене. Ну а Дарья Зотеева активно выступала, судилась за авторские права и ходила на поклон к Екатерине Мизулиной.

Чем еще эта парочка занимались все эти годы, вспоминаем в нашем коротком видео.

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Комментарии
4
Гость
33 минуты
Спасибо, поблевал
Гость
30 минут
Очень умно платить им. Они много покажут Снимут труселя и посмотрите. И под музыку .
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