«Ничем хуже в жизни не болел». Основатель НГС рассказал, как лечился от коронавируса в Новосибирске

Основатель сайта НГС Максим Сидоркин переболел коронавирусом в домашних условиях. На своей странице в Facebook он рассказал, как долго у него держалась температура и какие ещё симптомы наблюдались, а также дал три рекомендации тем, кто ещё не столкнулся с этой болезнью. С разрешения автора публикуем этот пост.

Переболел тут ковидной пневмонией в домашних условиях. И хотя всё ещё на лекарствах, но чувствую себя уже вполне здоровым. Очень надеюсь, что не выскочат какие-нибудь осложнения.



Пару слов тем, кому с этим ещё предстоит столкнуться. Это очень неприятная и, как вы знаете, опасная штука! У меня было примерно 10 дней высокой (38–39 градусов) температуры и пара ночей вообще без сна. Затрудненное дыхание, небольшие, к счастью, приступы кашля и высокий пульс в придачу. Слабость такая, что ее можно назвать отдельным симптомом. Ничем хуже этого в жизни не болел и, надеюсь, не буду.

