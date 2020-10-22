«Ничем хуже в жизни не болел». Основатель НГС рассказал, как лечился от коронавируса в Новосибирске

Основатель сайта НГС Максим Сидоркин переболел коронавирусом в домашних условиях. На своей странице в Facebook он рассказал, как долго у него держалась температура и какие ещё симптомы наблюдались, а также дал три рекомендации тем, кто ещё не столкнулся с этой болезнью. С разрешения автора публикуем этот пост.
Переболел тут ковидной пневмонией в домашних условиях. И хотя всё ещё на лекарствах, но чувствую себя уже вполне здоровым. Очень надеюсь, что не выскочат какие-нибудь осложнения.
Пару слов тем, кому с этим ещё предстоит столкнуться. Это очень неприятная и, как вы знаете, опасная штука! У меня было примерно 10 дней высокой (38–39 градусов) температуры и пара ночей вообще без сна. Затрудненное дыхание, небольшие, к счастью, приступы кашля и высокий пульс в придачу. Слабость такая, что ее можно назвать отдельным симптомом. Ничем хуже этого в жизни не болел и, надеюсь, не буду.
Как уберечься
Единственная защита от ковида — ваш возраст и везение. Чем вы моложе, тем больше шансов, что болезнь проскочите бессимптомно или с легким дискомфортом. Маска, антисептики и социальная дистанция — конечно, помогают максимально отсрочить встречу с ковидом, но переболеть, скорее всего, придется до появления вакцины.
Болеть вы, скорее всего, будете дома. Скорая за вами приедет не раньше, чем вы начнете задыхаться. Больницы переполнены, и пока не совсем ясно, насколько они вообще справятся с такой волной.
Низкие цифры, типа 160 новых случаев за день, — это только по позитивным тестам на весь город. В реальности, я думаю, можно умножать это цифру раз в десять.
Никто вас в поликлинике, скорее всего, тестировать не будет, но и от частных лабораторий толку мало. У меня два отрицательных теста на 1-й и 8-й день болезни. И таких примеров много.
Никакой рентген легких смысла делать нет. Там будет всё ок. Только КТ! Но на КТ очереди уже на недели, так что нужно как-то готовиться к решению этой проблемы заранее. Как — не знаю. Нам повезло — нашлось свободное время на следующий день. С результатами КТ вы сможете надеяться на серьезное отношение врача к вашему состоянию и адекватное лечение.
Антибиотики в аптеках потихоньку пропадают, но, думаю, паниковать не стоит. Во-первых, пропавший заменят на аналог, а во-вторых, лечит ковид всё-таки ваш иммунитет, а антибиотики профилактируют бактериальные осложнения. Хотя я не врач, могу и ошибиться.
Короче, ещё раз: как подготовиться
1. Найдите врача, которому доверяете и который вас будет поддерживать, в том числе морально. Это важно.
2. Составьте заранее список всех мест, где можно сделать КТ. Записывайтесь, когда понадобится, и проситесь в лист ожидания.
3. Поддерживайте себя в максимально хорошей физической форме. Носите маску, пользуйтесь антисептиком и постарайтесь заболеть как можно позже. Наша цель — дождаться вакцины.
Самое ужасное в этой ситуации, что, по всей видимости, иммунитет к ковиду недолговечен, и заболеть можно ещё раз. Поэтому не расслабляемся и предохраняемся!
А вы уже переболели коронавирусом?
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