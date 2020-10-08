Как люди с ковидом ходят в больницы и сидят в очередях со всеми. Истории трех новосибирцев

В Новосибирске у больных ОРВИ не берут анализы на коронавирус
В новосибирских аптеках начали продавать лекарство от коронавируса — хоть и дорогое, но с ним, наверное, как-то спокойнее. Таблетки можно купить по назначению врача — в аптеках предупреждают, что препараты серьёзные и заниматься самолечением не стоит. Но, как выяснилось, иногда это единственный способ вылечиться. Поликлиники почему-то тянут с анализами и выписывают лекарства от ОРВИ, а потом выясняется, что у пациента был COVID-19. Мы поговорили с жителями Новосибирска, которым анализ на коронавирус сделали только тогда, когда они пришли в поликлинику на повторный приём. Случаи были в Дзержинском, Центральном и Октябрьском районах. Настоящие имена и номера поликлиник заболевшие попросили не публиковать.
«Лечение не назначил ни один врач»
Ольга, 35 лет. Будучи заражённой, просидела в поликлинике четыре часа
— К вечеру я почувствовала себя уставшей. Просто хотелось лечь и лежать. Температура поднялась до 38, а на следующий день до 39. То есть заболела я в среду, а в четверг позвонила в поликлинику и вызвала врача. У меня спросили, был ли контакт с болеющим коронавирусом, я сказала: не знаю, может и был. Ведь я действительно не знаю. Предполагаю, что заразилась от коллеги, которая слегла накануне.
Вечером пришёл участковый врач. Она была в защитном костюме — в разовом халате, шапочке и маске. Послушала меня, сказала, что лёгкие абсолютно чистые, горло тоже. Но на всякий случай выписала грудной сбор и иммуностимулирующие, противовирусные и жаропонижающее.
Никакой анализ не взяли, сказали лишь приходить в понедельник и назвали номер кабинета. На тот момент я ещё чувствовала запахи, и всё это действительно выглядело, как обычное ОРВИ, хотя диагноз мне не озвучили. Температура держалась три дня, к повторному приёму её уже не было. Не было ни кашля, ни соплей, ни температуры. Но пропало обоняние.
В ожидании врача я сидела в очереди, потом выяснилось, что наш доктор на больничном. Я пошла в регистратуру и отстояла там очередь с общей толпой. Причём стояла с одной женщиной лицом к лицу, потому что и она, и я в одно окно заглядывали. В очереди было человек 15 наверное. Никакой дистанции люди не соблюдают. В регистратуре, правда, делают замечание тем, кто снимает маски.
В итоге меня отправили к другому врачу. Нас было очень много — в общей сложности в поликлинике я пробыла четыре часа. Сидела в маске, конечно, но всё равно... Кое-как попала к терапевту — она не стала ни смотреть меня, ни слушать. Очень долго что-то заполняла, какие-то бумажки. Я сама сказала про обоняние, тогда она ответила, что есть подозрение на COVID-19 и отправила в кабинет напротив сдавать анализ. Мне сделали анализ ПЦР, сказали идти домой, а результат пообещали сообщить по телефону. Про карантин ничего не сказали, я была уверена, что у меня отрицательный анализ, поэтому зашла в магазин.
С понедельника до пятницы мне никто не звонил, поэтому в пятницу я сама позвонила. В регистратуре дали номер старшей медсестры.
«Сначала медсестра долго искала результат моего анализа, а потом сказала: "Вы знаете, у вас положительный"»
Я спрашиваю: «Что мне теперь делать, у меня на понедельник приём к врачу, приходить или нет?» Мне сказали не приходить, остаться дома, и пообещали, что передадут данные дежурному врачу и будут наблюдать за моим состоянием.
К понедельнику, то есть когда больничный нужно было либо закрывать, либо продлевать, мне никто не перезвонил. В результате я оказалась в какой-то растерянности — то ли идти к врачу, то ли сидеть дома, раз анализ положительный. То есть на тот случай, если анализ положительный, никаких инструкций не дают. С одной стороны назначили приём, но как идти, если выходить никуда нельзя? И вот поэтому все начинают звонить в поликлинику. И не идти тоже есть сомнения — продлят мне больничный автоматически или нет? Нарушение, если я не пришел, или нарушение, если, наоборот, пришел? Или оштрафуют за то, что ты пришел? Никаких приложений, ничего.
Я позвонила и спросила, что делать. Они вновь записали все мои данные: адрес, телефон, спросили, как я себя чувствую, есть ли температура, сказали ждать дежурного врача. Через некоторое время мне позвонила та врач, у которой я была повторно, и спросила, почему я сегодня не пришла на очередной приём. Я говорю: «Вообще-то у меня положительный результат, и я уже позвонила в поликлинику».
В тот же день ко мне должны были прислать врача, но до вечера никого не было. В шестом часу мне позвонил молодой человек и сказал, что уже вернулся с вызовов и увидел мою карточку. Он был не в курсе моей истории, поэтому мне пришлось рассказать ему всё заново. В итоге он просто что-то подсчитал и продлил больничный. Самое интересное, что мне лечение не назначил ни один врач. Вообще никакого.
Когда мне должны были взять анализ, никто не пришел, я снова позвонила сама в поликлинику. У меня спросили фамилию, а потом сказали, что я записана только на следующую неделю. Как на следующую неделю? Она: «Ну так, врач только передал, а у меня на эту неделю уже всё расписано». Получается, я теперь буду просто так сидеть дома из-за того, что кто-то что-то не передал или врачей мало? Спрашиваю, могу ли принести результаты анализа, если сделаю платно. Но мне сказали, что платный анализ мазка можно только один принести. А остальные мазки должны быть из поликлиники. То есть меня не выпишут, пока система не разгребётся. В итоге ко мне придут только на следующей неделе. Уже корю себя, зачем сказала про это обоняние, лучше бы выписали, а я бы сама там как-нибудь платно сделала.
«Симптомы ковида, а мы можем ходить, гулять, школу посещать»
Надежда, медицинский работник. Анализ на COVID-19 ни ей, ни мужу не делают уже неделю
— Заболели и я, и муж. Возможно, и дочь, но она без симптомов. Кроме симптомов ОРВИ была потеря обоняния, болели суставы — в общем все симптомы, которые официально считаются характерными для ковида. Я позвонила в поликлинику, мне сказали, если я в состоянии, прийти самой, так как врачей не хватает. А у мужа была очень высокая температура, поэтому мы вызвали врача. Врач прослушал его лёгкие, сказал, что есть небольшие шумы, но не сказал делать никакого рентгена, чтобы исключить пневмонию. И мне, и мужу назначили сразу два антибиотика — всё по ковидной схеме.
Так как я связана с медициной, общаюсь с медиками, мы прекрасно понимали, что это COVID-19. По своей инициативе мы сделали мужу КТ платно. В результате — «симптом матового стекла» в лёгких.
Анализ не сделали даже после того, как мы сообщили в поликлинику результат КТ. Врач пришел и сказал, что приедут только через неделю. То есть был понедельник, сказали, что в лучшем случае в пятницу и только мужу. Я спрашиваю: «А нам как?» То есть пока мы трое не считаемся официально «ковидными». Ему сделают только на следующей неделе, когда он, скорее всего, уже будет отрицательным. Потому что муж болеет 2,5 недели, и мазок уже, наверное, не покажет.
Если бы его мазок показал положительный результат, то нам с дочкой тоже сделали бы анализ. А так в поликлинике объяснили, что мы всего лишь под подозрением, поэтому можем ходить, гулять, школу посещать, якобы мы ничего не нарушаем. Как будто они специально так делают — увеличивают сроки взятия мазка, чтобы результат уже был отрицательный. И статистика сразу будет лучше.
Получается, я исполнила свой гражданский долг. Не пустила ребёнка в школу — понимала, что она может не болеть, но быть носителем. Школу, соответственно, предупредила. И вот теперь у меня из-за этого проблемы. Чтобы ребёнка пустили в школу, мне нужно сделать ей дважды анализ, и он должен быть отрицательным. В лаборатории это стоит 2400, то есть в итоге нужно отдать 4800.
На работе мне тоже сказали, что желательно месяц не приходить и перед тем, как выйти с больничного, нужно два отрицательных теста. Ну, приду я на прием к врачу, скажу, что нормально себя чувствую, кто мне даст больничный на месяц, если ковид у нас не подтверждают? По телевизору на каналах трубят, что при ОРВИ тесты нужно делать, но их не делают. Даже когда сам сообщаешь, что у тебя по КТ всё видно, всё равно никто не проявляет инициативу.
«Доктор пришел, но без защитной экипировки»
Александр, 57 лет. Ему назначали анализ на коронавирус только после того, как он показал сделанный в платном центре результат КТ
— Я заболел в начале августа. Температура повысилась в первый вечер до 37,5, потом, на утро — 38. Решил, что попробую отлежаться, два дня поработал удалённо. Но на третий день, когда температура поднялась до 38,5, вызвал врача из местной поликлиники. Доктор пришёл под вечер, не было никакой экипировки, без всего, может, маска и была, не помню. У меня была точно. Посмотрел, выписал больничный, выписал антибиотик, что-то от кашля и сказал через пять дней явиться в поликлинику на приём.
Я начал принимать антибиотик и жаропонижающее, но температура все равно поднималась до 39. Я решил сделать платно МСКТ в одном из центров. Это был уже шестой день с начала болезни. Утром, пока температура поднималась не так быстро, я принял жаропонижающее и поехал проходить МСКТ. В результате узнал, что у меня пневмония — 20% поражения одного лёгкого.
Как мне и было сказано, в назначенный день я пришёл в поликлинику. Когда показал результаты МСКТ, мне выдали предписание, чтобы я находился на самоизоляции и установил приложение «112». В этот же день у меня взяли мазок на коронавирус и выписали второй антибиотик. Но я попросил выписать другой, который принимали переболевшие коронавирусом знакомые. Мне сказали, что этот пока не надо. Я не послушал, взял именно его — знакомые купили по своему рецепту. Они переболели, взяли ещё один курс лечения. В инструкции к этому антибиотику как раз сказано, что он предназначен для лечения пневмонии.
Через какое-то время мне перезвонили и сказали, что результат у меня положительный. На тот момент я болел уже 10 дней. Затем пришёл другой врач, тоже без всякой экипировки — в обычной одежде, в халате, и выписал наконец-то именно тот антибиотик, который я уже и так принимал.
Через пару дней начали проходить симптомы — температура снизилась, кашель уменьшился. А обоняние у меня не исчезало, с вкусовыми рецепторами тоже всё было нормально.
Через несколько дней мне позвонили и сказали, что придут брать контрольные мазки и выпишут, когда два теста будут положительными. Тут медсестра приезжала уже в полной экипировке — в халате, маске, причём хорошей, качественной. Взяла анализ, через три-четыре дня — второй, в итоге сообщили, что тест отрицательный.
Интересно, что во время больничного мне никто не звонил, не проверял, а через два дня после выписки пошли СМС, что я должен соблюдать режим самоизоляции и должен установить приложение. В тот момент приложение я уже удалил за ненадобностью. И тут звонок из Роспотребнадзора: попросили рассказать про болезнь и скинуть фото корешков от больничного.
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