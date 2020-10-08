Как люди с ковидом ходят в больницы и сидят в очередях со всеми. Истории трех новосибирцев

Если бы его мазок показал положительный результат, то нам с дочкой тоже сделали бы анализ. А так в поликлинике объяснили, что мы всего лишь под подозрением, поэтому можем ходить, гулять, школу посещать, якобы мы ничего не нарушаем. Как будто они специально так делают — увеличивают сроки взятия мазка, чтобы результат уже был отрицательный. И статистика сразу будет лучше.



Получается, я исполнила свой гражданский долг. Не пустила ребёнка в школу — понимала, что она может не болеть, но быть носителем. Школу, соответственно, предупредила. И вот теперь у меня из-за этого проблемы. Чтобы ребёнка пустили в школу, мне нужно сделать ей дважды анализ, и он должен быть отрицательным. В лаборатории это стоит 2400, то есть в итоге нужно отдать 4800.



На работе мне тоже сказали, что желательно месяц не приходить и перед тем, как выйти с больничного, нужно два отрицательных теста. Ну, приду я на прием к врачу, скажу, что нормально себя чувствую, кто мне даст больничный на месяц, если ковид у нас не подтверждают? По телевизору на каналах трубят, что при ОРВИ тесты нужно делать, но их не делают. Даже когда сам сообщаешь, что у тебя по КТ всё видно, всё равно никто не проявляет инициативу.

«Доктор пришел, но без защитной экипировки»

Александр, 57 лет. Ему назначали анализ на коронавирус только после того, как он показал сделанный в платном центре результат КТ

— Я заболел в начале августа. Температура повысилась в первый вечер до 37,5, потом, на утро — 38. Решил, что попробую отлежаться, два дня поработал удалённо. Но на третий день, когда температура поднялась до 38,5, вызвал врача из местной поликлиники. Доктор пришёл под вечер, не было никакой экипировки, без всего, может, маска и была, не помню. У меня была точно. Посмотрел, выписал больничный, выписал антибиотик, что-то от кашля и сказал через пять дней явиться в поликлинику на приём.

Я начал принимать антибиотик и жаропонижающее, но температура все равно поднималась до 39. Я решил сделать платно МСКТ в одном из центров. Это был уже шестой день с начала болезни. Утром, пока температура поднималась не так быстро, я принял жаропонижающее и поехал проходить МСКТ. В результате узнал, что у меня пневмония — 20% поражения одного лёгкого.

Как мне и было сказано, в назначенный день я пришёл в поликлинику. Когда показал результаты МСКТ, мне выдали предписание, чтобы я находился на самоизоляции и установил приложение «112». В этот же день у меня взяли мазок на коронавирус и выписали второй антибиотик. Но я попросил выписать другой, который принимали переболевшие коронавирусом знакомые. Мне сказали, что этот пока не надо. Я не послушал, взял именно его — знакомые купили по своему рецепту. Они переболели, взяли ещё один курс лечения. В инструкции к этому антибиотику как раз сказано, что он предназначен для лечения пневмонии.

Через какое-то время мне перезвонили и сказали, что результат у меня положительный. На тот момент я болел уже 10 дней. Затем пришёл другой врач, тоже без всякой экипировки — в обычной одежде, в халате, и выписал наконец-то именно тот антибиотик, который я уже и так принимал.



Через пару дней начали проходить симптомы — температура снизилась, кашель уменьшился. А обоняние у меня не исчезало, с вкусовыми рецепторами тоже всё было нормально.

Через несколько дней мне позвонили и сказали, что придут брать контрольные мазки и выпишут, когда два теста будут положительными. Тут медсестра приезжала уже в полной экипировке — в халате, маске, причём хорошей, качественной. Взяла анализ, через три-четыре дня — второй, в итоге сообщили, что тест отрицательный.

Интересно, что во время больничного мне никто не звонил, не проверял, а через два дня после выписки пошли СМС, что я должен соблюдать режим самоизоляции и должен установить приложение. В тот момент приложение я уже удалил за ненадобностью. И тут звонок из Роспотребнадзора: попросили рассказать про болезнь и скинуть фото корешков от больничного.

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